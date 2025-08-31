x-first half winner Friday’s Games Tri-City 3, Spokane 0 Hillsboro 6, Vancouver 4 Eugene 10, Everett 4 Saturday’s Games Vancouver…

x-first half winner

Friday’s Games

Tri-City 3, Spokane 0

Hillsboro 6, Vancouver 4

Eugene 10, Everett 4

Saturday’s Games

Vancouver 2, Hillsboro 0

Eugene 15, Everett 8

Tri-City 9, Spokane 6

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Tuesday’s Games

Hillsboro at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

