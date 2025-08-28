x-first half winner Tuesday’s Games Vancouver 9, Hillsboro 0 Spokane 6, Tri-City 5 Eugene 5, Everett 4 Wednesday’s Games Hillsboro…

x-first half winner

Tuesday’s Games

Vancouver 9, Hillsboro 0

Spokane 6, Tri-City 5

Eugene 5, Everett 4

Wednesday’s Games

Hillsboro 11, Vancouver 6

Spokane 4, Tri-City 2

Eugene 10, Everett 4

Thursday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Hillsboro, 10:05 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

_____

