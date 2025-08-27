Live Radio
Home » Sports » High-A Northwest League Glance

High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 27, 2025, 1:10 AM

x-first half winner

Sunday’s Games

Vancouver 4, Tri-City 3

Hillsboro 2, Eugene 1

Spokane 5, Everett 1

Tuesday’s Games

Vancouver 9, Hillsboro 0

Spokane 6, Tri-City 5

Eugene 5, Everett 4

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up