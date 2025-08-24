x-first half winner
Friday’s Games
Vancouver 4, Tri-City 0
Eugene 12, Hillsboro 2
Spokane 10, Everett 2
Saturday’s Games
Hillsboro 6, Eugene 2
Vancouver 5, Tri-City 4
Spokane 4, Everett 3
Sunday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.
Spokane at Everett, 7:05 p.m.
Tuesday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
_____
