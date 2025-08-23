Live Radio
Home » Sports » High-A Northwest League Glance

High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 23, 2025, 12:37 AM

x-first half winner

Thursday’s Games

Everett 3, Spokane 2, 10 innings

Eugene 9, Hillsboro 2

Tri-City 3, Vancouver 2

Friday’s Games

Vancouver 4, Tri-City 0

Eugene 12, Hillsboro 2

Spokane 10, Everett 2

Saturday’s Games

Hillsboro at Eugene, 8:05 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.

Spokane at Everett, 7:05 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up