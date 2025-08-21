x-first half winner
Tuesday’s Games
Eugene 7, Hillsboro 2
Vancouver 5, Tri-City 0
Spokane 10, Everett 7
Wednesday’s Games
Hillsboro 17, Eugene 1
Vancouver 7, Tri-City 4
Everett 11, Spokane 2
Thursday’s Games
Spokane at Everett, 3:05 p.m.
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Everett, 10:05 p.m.
