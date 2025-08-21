Live Radio
High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 21, 2025, 1:26 AM

x-first half winner

Tuesday’s Games

Eugene 7, Hillsboro 2

Vancouver 5, Tri-City 0

Spokane 10, Everett 7

Wednesday’s Games

Hillsboro 17, Eugene 1

Vancouver 7, Tri-City 4

Everett 11, Spokane 2

Thursday’s Games

Spokane at Everett, 3:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
