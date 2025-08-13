x-first half winner Sunday’s Games Hillsboro 7, Vancouver 5 Spokane 8, Eugene 7, 10 innings Tri-City 10, Everett 4 Tuesday’s…

x-first half winner

Sunday’s Games

Hillsboro 7, Vancouver 5

Spokane 8, Eugene 7, 10 innings

Tri-City 10, Everett 4

Tuesday’s Games

Everett 8, Hillsboro 7

Vancouver 10, Spokane 3

Eugene 5, Tri-City 2

Wednesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

