x-first half winner
Saturday’s Games
Eugene 5, Spokane 4
Vancouver 2, Hillsboro 1
Tri-City 10, Everett 7
Sunday’s Games
Hillsboro 7, Vancouver 5
Spokane 8, Eugene 7, 10 innings
Tri-City 10, Everett 4
Tuesday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.