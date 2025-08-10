Live Radio
High-A Northwest League Glance

High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 10, 2025, 9:58 PM

x-first half winner

Saturday’s Games

Eugene 5, Spokane 4

Vancouver 2, Hillsboro 1

Tri-City 10, Everett 7

Sunday’s Games

Hillsboro 7, Vancouver 5

Spokane 8, Eugene 7, 10 innings

Tri-City 10, Everett 4

Tuesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

_____

