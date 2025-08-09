x-first half winner Thursday’s Games Eugene 4, Spokane 3 Vancouver 4, Hillsboro 1 Tri-City 11, Everett 2 Friday’s Games Hillsboro…

x-first half winner

Thursday’s Games

Eugene 4, Spokane 3

Vancouver 4, Hillsboro 1

Tri-City 11, Everett 2

Friday’s Games

Hillsboro 3, Vancouver 1

Spokane 5, Eugene 1

Tri-City 9, Everett 4

Saturday’s Games

Spokane at Eugene, 8:05 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.