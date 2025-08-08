x-first half winner
Wednesday’s Games
Eugene 7, Spokane 2
Hillsboro 6, Vancouver 3
Tri-City 8, Everett 1
Thursday’s Games
Eugene 4, Spokane 3
Vancouver 4, Hillsboro 1
Tri-City 11, Everett 2
Friday’s Games
Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Saturday’s Games
Spokane at Eugene, 8:05 p.m.
Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.