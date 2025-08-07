Live Radio
High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 7, 2025, 1:38 AM

x-first half winner

Tuesday’s Games

Eugene 2, Spokane 0

Hillsboro 10, Vancouver 7

Everett 4, Tri-City 2

Wednesday’s Games

Eugene 7, Spokane 2

Hillsboro 6, Vancouver 3

Tri-City 8, Everett 1

Thursday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

_____

Sports
