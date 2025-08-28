FM Championship Scores

Thursday
At TPC Boston
Norton, Mass.
Purse: $4.1 million
Yardage: 6,533; Par: 72
First Round
|Allisen Corpuz
|33-32—65
|Jodi Ewart Shadoff
|32-33—65
|Sei Young Kim
|33-32—65
|Miranda Wang
|29-37—66
|Celine Boutier
|32-35—67
|Gurleen Kaur
|34-33—67
|Nelly Korda
|34-33—67
|Minjee Lee
|37-30—67
|Andrea Lee
|34-33—67
|Emily Pedersen
|34-33—67
|Madison Young
|34-33—67
|Weiwei Zhang
|32-35—67
|Aditi Ashok
|34-34—68
|Hannah Green
|35-33—68
|Jin Hee Im
|34-34—68
|Mirim Lee
|34-34—68
|Caley McGinty
|32-36—68
|Azahara Munoz
|35-33—68
|Jenny Bae
|35-34—69
|Peiyun Chien
|33-36—69
|Lauren Coughlin
|36-33—69
|Mi Hyang Lee
|34-35—69
|Yu Liu
|33-36—69
|Gaby Lopez
|34-35—69
|Polly Mack
|33-36—69
|Lauren Morris
|35-34—69
|Bianca Pagdanganan
|37-32—69
|Hae-Ran Ryu
|36-33—69
|Madelene Sagstrom
|36-33—69
|Jeeno Thitikul
|33-36—69
|Celine Borge
|35-35—70
|Robyn Choi
|36-34—70
|Hye Jin Choi
|34-36—70
|Brianna Do
|35-35—70
|Gemma Dryburgh
|34-36—70
|Lindy Duncan
|34-36—70
|Ayaka Furue
|33-37—70
|Kristen Gillman
|34-36—70
|Linn Grant
|34-36—70
|Chisato Iwai
|35-35—70
|Akie Iwai
|33-37—70
|Jeongeun Lee6
|34-36—70
|Sarah Schmelzel
|33-37—70
|Jasmine Suwannapura
|33-37—70
|Dewi Weber
|34-36—70
|Rose Zhang
|34-36—70
|Pajaree Anannarukarn
|35-36—71
|Saki Baba
|35-36—71
|Amanda Doherty
|37-34—71
|Brooke Henderson
|37-34—71
|Minami Katsu
|37-34—71
|Megan Khang
|38-33—71
|Grace Kim
|35-36—71
|Auston Kim
|35-36—71
|A Lim Kim
|36-35—71
|Nanna Koerstz Madsen
|35-36—71
|Bronte Law
|36-35—71
|Jeong Eun Lee5
|36-35—71
|Yan Liu
|35-36—71
|Leona Maguire
|37-34—71
|Morgane Metraux
|35-36—71
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|Kum Kang Park
|34-37—71
|Pornanong Phatlum
|36-35—71
|Cassie Porter
|35-36—71
|Gabriela Ruffels
|34-37—71
|Mao Saigo
|37-34—71
|Rio Takeda
|37-34—71
|Lexi Thompson
|36-35—71
|Miyu Yamashita
|34-37—71
|Amy Yang
|35-36—71
|Amelie Zalsman
|36-35—71
|Ashleigh Buhai
|36-36—72
|Carlota Ciganda
|37-35—72
|Megha Ganne
|39-33—72
|Esther Henseleit
|37-35—72
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|Jin Young Ko
|36-36—72
|Ilhee Lee
|36-36—72
|Julia Lopez Ramirez
|33-39—72
|Hira Naveed
|35-37—72
|Sung Hyun Park
|37-35—72
|Yuka Saso
|37-35—72
|Jenny Shin
|37-35—72
|Bailey Tardy
|35-37—72
|Lilia Vu
|37-35—72
|Xiaowen Yin
|37-35—72
|Ina Yoon
|37-35—72
|Yahui Zhang
|38-34—72
|Na Rin An
|35-38—73
|Manon De Roey
|34-39—73
|Savannah Grewal
|37-36—73
|Nataliya Guseva
|36-37—73
|Nasa Hataoka
|39-34—73
|Muni He
|37-36—73
|Caroline Inglis
|36-37—73
|Soo Bin Joo
|38-35—73
|Somi Lee
|36-37—73
|Ingrid Lindblad
|41-32—73
|Mary Liu
|35-38—73
|Alexa Pano
|37-36—73
|Pauline Roussin
|38-35—73
|Gigi Stoll
|37-36—73
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|Lottie Woad
|39-34—73
|Fiona Xu
|36-37—73
|Ariya Jutanugarn
|40-34—74
|Haeji Kang
|35-39—74
|Danielle Kang
|37-37—74
|Jennifer Kupcho
|36-38—74
|Stephanie Kyriacou
|34-40—74
|Lucy Li
|38-36—74
|Brittany Lincicome
|38-36—74
|Brooke Matthews
|36-38—74
|Anna Nordqvist
|38-36—74
|Ryann O’Toole
|35-39—74
|Hinako Shibuno
|38-36—74
|Elizabeth Szokol
|36-38—74
|Chanettee Wannasaen
|38-36—74
|Angel Yin
|37-37—74
|Yuri Yoshida
|39-35—74
|Mariel Galdiano
|37-38—75
|Jiwon Jeon
|40-35—75
|Frida Kinhult
|40-35—75
|Aline Krauter
|38-37—75
|Stacy Lewis
|37-38—75
|Caroline Masson
|37-38—75
|Stephanie Meadow
|38-37—75
|Paula Reto
|40-35—75
|Maja Stark
|35-40—75
|Linnea Strom
|41-34—75
|Arpichaya Yubol
|40-35—75
|Brittany Altomare
|39-37—76
|Perrine Delacour
|39-37—76
|Hyo Joon Jang
|38-38—76
|Yuna Nishimura
|37-39—76
|Yealimi Noh
|39-37—76
|Jessica Porvasnik
|36-40—76
|Lauren Hartlage
|40-37—77
|Eun-Hee Ji
|40-37—77
|Ruixin Liu
|39-38—77
|Wichanee Meechai
|40-37—77
|Kate Smith-Stroh
|41-36—77
|Ssu-Chia Cheng
|40-39—79
