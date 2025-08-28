Live Radio
FM Championship Scores

The Associated Press

August 28, 2025, 7:43 PM

Thursday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

First Round

Allisen Corpuz 33-32—65
Jodi Ewart Shadoff 32-33—65
Sei Young Kim 33-32—65
Miranda Wang 29-37—66
Celine Boutier 32-35—67
Gurleen Kaur 34-33—67
Nelly Korda 34-33—67
Minjee Lee 37-30—67
Andrea Lee 34-33—67
Emily Pedersen 34-33—67
Madison Young 34-33—67
Weiwei Zhang 32-35—67
Aditi Ashok 34-34—68
Hannah Green 35-33—68
Jin Hee Im 34-34—68
Mirim Lee 34-34—68
Caley McGinty 32-36—68
Azahara Munoz 35-33—68
Jenny Bae 35-34—69
Peiyun Chien 33-36—69
Lauren Coughlin 36-33—69
Mi Hyang Lee 34-35—69
Yu Liu 33-36—69
Gaby Lopez 34-35—69
Polly Mack 33-36—69
Lauren Morris 35-34—69
Bianca Pagdanganan 37-32—69
Hae-Ran Ryu 36-33—69
Madelene Sagstrom 36-33—69
Jeeno Thitikul 33-36—69
Celine Borge 35-35—70
Robyn Choi 36-34—70
Hye Jin Choi 34-36—70
Brianna Do 35-35—70
Gemma Dryburgh 34-36—70
Lindy Duncan 34-36—70
Ayaka Furue 33-37—70
Kristen Gillman 34-36—70
Linn Grant 34-36—70
Chisato Iwai 35-35—70
Akie Iwai 33-37—70
Jeongeun Lee6 34-36—70
Sarah Schmelzel 33-37—70
Jasmine Suwannapura 33-37—70
Dewi Weber 34-36—70
Rose Zhang 34-36—70
Pajaree Anannarukarn 35-36—71
Saki Baba 35-36—71
Amanda Doherty 37-34—71
Brooke Henderson 37-34—71
Minami Katsu 37-34—71
Megan Khang 38-33—71
Grace Kim 35-36—71
Auston Kim 35-36—71
A Lim Kim 36-35—71
Nanna Koerstz Madsen 35-36—71
Bronte Law 36-35—71
Jeong Eun Lee5 36-35—71
Yan Liu 35-36—71
Leona Maguire 37-34—71
Morgane Metraux 35-36—71
Benedetta Moresco 36-35—71
Kum Kang Park 34-37—71
Pornanong Phatlum 36-35—71
Cassie Porter 35-36—71
Gabriela Ruffels 34-37—71
Mao Saigo 37-34—71
Rio Takeda 37-34—71
Lexi Thompson 36-35—71
Miyu Yamashita 34-37—71
Amy Yang 35-36—71
Amelie Zalsman 36-35—71
Ashleigh Buhai 36-36—72
Carlota Ciganda 37-35—72
Megha Ganne 39-33—72
Esther Henseleit 37-35—72
Wei-Ling Hsu 37-35—72
Jin Young Ko 36-36—72
Ilhee Lee 36-36—72
Julia Lopez Ramirez 33-39—72
Hira Naveed 35-37—72
Sung Hyun Park 37-35—72
Yuka Saso 37-35—72
Jenny Shin 37-35—72
Bailey Tardy 35-37—72
Lilia Vu 37-35—72
Xiaowen Yin 37-35—72
Ina Yoon 37-35—72
Yahui Zhang 38-34—72
Na Rin An 35-38—73
Manon De Roey 34-39—73
Savannah Grewal 37-36—73
Nataliya Guseva 36-37—73
Nasa Hataoka 39-34—73
Muni He 37-36—73
Caroline Inglis 36-37—73
Soo Bin Joo 38-35—73
Somi Lee 36-37—73
Ingrid Lindblad 41-32—73
Mary Liu 35-38—73
Alexa Pano 37-36—73
Pauline Roussin 38-35—73
Gigi Stoll 37-36—73
Patty Tavatanakit 36-37—73
Lottie Woad 39-34—73
Fiona Xu 36-37—73
Ariya Jutanugarn 40-34—74
Haeji Kang 35-39—74
Danielle Kang 37-37—74
Jennifer Kupcho 36-38—74
Stephanie Kyriacou 34-40—74
Lucy Li 38-36—74
Brittany Lincicome 38-36—74
Brooke Matthews 36-38—74
Anna Nordqvist 38-36—74
Ryann O’Toole 35-39—74
Hinako Shibuno 38-36—74
Elizabeth Szokol 36-38—74
Chanettee Wannasaen 38-36—74
Angel Yin 37-37—74
Yuri Yoshida 39-35—74
Mariel Galdiano 37-38—75
Jiwon Jeon 40-35—75
Frida Kinhult 40-35—75
Aline Krauter 38-37—75
Stacy Lewis 37-38—75
Caroline Masson 37-38—75
Stephanie Meadow 38-37—75
Paula Reto 40-35—75
Maja Stark 35-40—75
Linnea Strom 41-34—75
Arpichaya Yubol 40-35—75
Brittany Altomare 39-37—76
Perrine Delacour 39-37—76
Hyo Joon Jang 38-38—76
Yuna Nishimura 37-39—76
Yealimi Noh 39-37—76
Jessica Porvasnik 36-40—76
Lauren Hartlage 40-37—77
Eun-Hee Ji 40-37—77
Ruixin Liu 39-38—77
Wichanee Meechai 40-37—77
Kate Smith-Stroh 41-36—77
Ssu-Chia Cheng 40-39—79

