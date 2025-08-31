FM Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

August 31, 2025, 7:09 PM

Sunday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

Final Round

Miranda Wang 66-67-65-70—268
Jeeno Thitikul 69-68-65-67—269
Sei Young Kim 65-65-71-70—271
Andrea Lee 67-69-66-70—272
Jin Hee Im 68-71-72-62—273
Rose Zhang 70-64-67-72—273
Celine Borge 70-66-67-72—275
Hye Jin Choi 70-68-69-68—275
Nasa Hataoka 73-65-69-68—275
Caley McGinty 68-70-69-68—275
Kum Kang Park 71-68-64-72—275
Miyu Yamashita 71-66-72-66—275
Ayaka Furue 70-67-66-73—276
Chisato Iwai 70-68-70-68—276
Brooke Henderson 71-68-71-67—277
Nanna Koerstz Madsen 71-70-69-67—277
Brooke Matthews 74-66-69-68—277
Madelene Sagstrom 69-66-70-72—277
Lottie Woad 73-67-70-67—277
Allisen Corpuz 65-74-70-69—278
Minjee Lee 67-71-70-70—278
Jeongeun Lee6 70-67-70-71—278
Rio Takeda 71-66-69-72—278
Akie Iwai 70-71-66-72—279
Megan Khang 71-69-69-70—279
A Lim Kim 71-69-71-68—279
Lexi Thompson 71-70-69-69—279
Hannah Green 68-68-70-74—280
Jin Young Ko 72-70-69-69—280
Julia Lopez Ramirez 72-69-68-71—280
Hae-Ran Ryu 69-69-71-71—280
Aditi Ashok 68-70-70-73—281
Mi Hyang Lee 69-73-71-68—281
Cassie Porter 71-71-69-70—281
Jenny Bae 69-72-70-71—282
Gemma Dryburgh 70-72-71-69—282
Nataliya Guseva 73-69-68-72—282
Ariya Jutanugarn 74-67-71-70—282
Nelly Korda 67-70-70-75—282
Saki Baba 71-69-68-75—283
Soo Bin Joo 73-68-70-72—283
Jeong Eun Lee5 71-69-70-73—283
Yu Liu 69-73-70-71—283
Gaby Lopez 69-71-71-72—283
Celine Boutier 67-71-73-73—284
Jodi Ewart Shadoff 65-72-72-75—284
Auston Kim 71-70-72-71—284
Azahara Munoz 68-68-74-74—284
Gabriela Ruffels 71-71-71-71—284
Mao Saigo 71-71-71-71—284
Ina Yoon 72-70-71-71—284
Madison Young 67-72-72-73—284
Lauren Coughlin 69-73-71-72—285
Megha Ganne 72-70-71-72—285
Minami Katsu 71-71-71-72—285
Polly Mack 69-71-73-72—285
Bianca Pagdanganan 69-70-67-79—285
Muni He 73-69-69-75—286
Wei-Ling Hsu 72-69-72-73—286
Ingrid Lindblad 73-68-74-71—286
Yan Liu 71-66-76-73—286
Jenny Shin 72-70-73-71—286
Yahui Zhang 72-70-71-73—286
Weiwei Zhang 67-74-71-74—286
Linn Grant 70-72-71-74—287
Caroline Masson 73-69-71-74—287
Sung Hyun Park 72-69-72-74—287
Lauren Morris 69-71-75-73—288
Amanda Doherty 71-69-72-77—289
Gurleen Kaur 67-74-72-76—289
Mirim Lee 68-73-74-74—289
Pornanong Phatlum 71-70-70-78—289
Angel Yin 74-68-69-78—289
Dewi Weber 70-63-73-75—281

