FM Championship Scores

Friday At TPC Boston Norton, Mass. Purse: $4.1 million Yardage: 6,533; Par: 72 Second Round Sei Young Kim 65-65—130 Miranda…
Friday
At TPC Boston
Norton, Mass.
Purse: $4.1 million
Yardage: 6,533; Par: 72
Second Round
|Sei Young Kim
|65-65—130
|Miranda Wang
|66-67—133
|Rose Zhang
|70-64—134
|Madelene Sagstrom
|69-66—135
|Celine Borge
|70-66—136
|Hannah Green
|68-68—136
|Andrea Lee
|67-69—136
|Azahara Munoz
|68-68—136
|Jodi Ewart Shadoff
|65-72—137
|Ayaka Furue
|70-67—137
|Nelly Korda
|67-70—137
|Jeongeun Lee6
|70-67—137
|Yan Liu
|71-66—137
|Rio Takeda
|71-66—137
|Jeeno Thitikul
|69-68—137
|Miyu Yamashita
|71-66—137
|Aditi Ashok
|68-70—138
|Celine Boutier
|67-71—138
|Hye Jin Choi
|70-68—138
|Nasa Hataoka
|73-65—138
|Chisato Iwai
|70-68—138
|Minjee Lee
|67-71—138
|Caley McGinty
|68-70—138
|Hae-Ran Ryu
|69-69—138
|Allisen Corpuz
|65-74—139
|Brooke Henderson
|71-68—139
|Jin Hee Im
|68-71—139
|Bianca Pagdanganan
|69-70—139
|Kum Kang Park
|71-68—139
|Madison Young
|67-72—139
|Saki Baba
|71-69—140
|Amanda Doherty
|71-69—140
|Megan Khang
|71-69—140
|A Lim Kim
|71-69—140
|Jeong Eun Lee5
|71-69—140
|Gaby Lopez
|69-71—140
|Polly Mack
|69-71—140
|Brooke Matthews
|74-66—140
|Lauren Morris
|69-71—140
|Lottie Woad
|73-67—140
|Jenny Bae
|69-72—141
|Wei-Ling Hsu
|72-69—141
|Akie Iwai
|70-71—141
|Soo Bin Joo
|73-68—141
|Ariya Jutanugarn
|74-67—141
|Gurleen Kaur
|67-74—141
|Auston Kim
|71-70—141
|Nanna Koerstz Madsen
|71-70—141
|Mirim Lee
|68-73—141
|Ingrid Lindblad
|73-68—141
|Julia Lopez Ramirez
|72-69—141
|Sung Hyun Park
|72-69—141
|Pornanong Phatlum
|71-70—141
|Lexi Thompson
|71-70—141
|Weiwei Zhang
|67-74—141
|Dewi Weber
|70-63—133
|Lauren Coughlin
|69-73—142
|Gemma Dryburgh
|70-72—142
|Megha Ganne
|72-70—142
|Linn Grant
|70-72—142
|Nataliya Guseva
|73-69—142
|Muni He
|73-69—142
|Minami Katsu
|71-71—142
|Jin Young Ko
|72-70—142
|Mi Hyang Lee
|69-73—142
|Yu Liu
|69-73—142
|Caroline Masson
|73-69—142
|Cassie Porter
|71-71—142
|Gabriela Ruffels
|71-71—142
|Mao Saigo
|71-71—142
|Jenny Shin
|72-70—142
|Angel Yin
|74-68—142
|Ina Yoon
|72-70—142
|Yahui Zhang
|72-70—142
Missed Cut
|Pajaree Anannarukarn
|71-72—143
|Brianna Do
|70-73—143
|Jennifer Kupcho
|74-69—143
|Emily Pedersen
|67-76—143
|Sarah Schmelzel
|70-73—143
|Lilia Vu
|72-71—143
|Chanettee Wannasaen
|74-69—143
|Na Rin An
|73-71—144
|Ashleigh Buhai
|72-72—144
|Carlota Ciganda
|72-72—144
|Lindy Duncan
|70-74—144
|Lauren Hartlage
|77-67—144
|Jiwon Jeon
|75-69—144
|Danielle Kang
|74-70—144
|Grace Kim
|71-73—144
|Bronte Law
|71-73—144
|Ilhee Lee
|72-72—144
|Stephanie Meadow
|75-69—144
|Benedetta Moresco
|71-73—144
|Hinako Shibuno
|74-70—144
|Yuri Yoshida
|74-70—144
|Peiyun Chien
|69-76—145
|Manon De Roey
|73-72—145
|Mariel Galdiano
|75-70—145
|Savannah Grewal
|73-72—145
|Esther Henseleit
|72-73—145
|Stephanie Kyriacou
|74-71—145
|Alexa Pano
|73-72—145
|Maja Stark
|75-70—145
|Gigi Stoll
|73-72—145
|Jasmine Suwannapura
|70-75—145
|Elizabeth Szokol
|74-71—145
|Xiaowen Yin
|72-73—145
|Brittany Altomare
|76-70—146
|Robyn Choi
|70-76—146
|Kristen Gillman
|70-76—146
|Eun-Hee Ji
|77-69—146
|Somi Lee
|73-73—146
|Lucy Li
|74-72—146
|Mary Liu
|73-73—146
|Yuna Nishimura
|76-70—146
|Yealimi Noh
|76-70—146
|Pauline Roussin
|73-73—146
|Amy Yang
|71-75—146
|Leona Maguire
|71-76—147
|Hira Naveed
|72-75—147
|Anna Nordqvist
|74-73—147
|Arpichaya Yubol
|75-72—147
|Amelie Zalsman
|71-76—147
|Caroline Inglis
|73-75—148
|Morgane Metraux
|71-77—148
|Yuka Saso
|72-76—148
|Bailey Tardy
|72-76—148
|Patty Tavatanakit
|73-75—148
|Fiona Xu
|73-75—148
|Aline Krauter
|75-74—149
|Wichanee Meechai
|77-72—149
|Jessica Porvasnik
|76-73—149
|Kate Smith-Stroh
|77-72—149
|Linnea Strom
|75-74—149
|Brittany Lincicome
|74-76—150
|Ruixin Liu
|77-73—150
|Ryann O’Toole
|74-76—150
|Hyo Joon Jang
|76-75—151
|Haeji Kang
|74-77—151
|Stacy Lewis
|75-76—151
|Paula Reto
|75-76—151
|Perrine Delacour
|76-76—152
|Frida Kinhult
|75-77—152
|Ssu-Chia Cheng
|79-75—154
