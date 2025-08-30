Live Radio
Home » Sports » FM Championship Scores

FM Championship Scores

The Associated Press

August 30, 2025, 12:12 PM

Friday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 65-65—130
Miranda Wang 66-67—133
Rose Zhang 70-64—134
Madelene Sagstrom 69-66—135
Celine Borge 70-66—136
Hannah Green 68-68—136
Andrea Lee 67-69—136
Azahara Munoz 68-68—136
Jodi Ewart Shadoff 65-72—137
Ayaka Furue 70-67—137
Nelly Korda 67-70—137
Jeongeun Lee6 70-67—137
Yan Liu 71-66—137
Rio Takeda 71-66—137
Jeeno Thitikul 69-68—137
Miyu Yamashita 71-66—137
Aditi Ashok 68-70—138
Celine Boutier 67-71—138
Hye Jin Choi 70-68—138
Nasa Hataoka 73-65—138
Chisato Iwai 70-68—138
Minjee Lee 67-71—138
Caley McGinty 68-70—138
Hae-Ran Ryu 69-69—138
Allisen Corpuz 65-74—139
Brooke Henderson 71-68—139
Jin Hee Im 68-71—139
Bianca Pagdanganan 69-70—139
Kum Kang Park 71-68—139
Madison Young 67-72—139
Saki Baba 71-69—140
Amanda Doherty 71-69—140
Megan Khang 71-69—140
A Lim Kim 71-69—140
Jeong Eun Lee5 71-69—140
Gaby Lopez 69-71—140
Polly Mack 69-71—140
Brooke Matthews 74-66—140
Lauren Morris 69-71—140
Lottie Woad 73-67—140
Jenny Bae 69-72—141
Wei-Ling Hsu 72-69—141
Akie Iwai 70-71—141
Soo Bin Joo 73-68—141
Ariya Jutanugarn 74-67—141
Gurleen Kaur 67-74—141
Auston Kim 71-70—141
Nanna Koerstz Madsen 71-70—141
Mirim Lee 68-73—141
Ingrid Lindblad 73-68—141
Julia Lopez Ramirez 72-69—141
Sung Hyun Park 72-69—141
Pornanong Phatlum 71-70—141
Lexi Thompson 71-70—141
Weiwei Zhang 67-74—141
Dewi Weber 70-63—133
Lauren Coughlin 69-73—142
Gemma Dryburgh 70-72—142
Megha Ganne 72-70—142
Linn Grant 70-72—142
Nataliya Guseva 73-69—142
Muni He 73-69—142
Minami Katsu 71-71—142
Jin Young Ko 72-70—142
Mi Hyang Lee 69-73—142
Yu Liu 69-73—142
Caroline Masson 73-69—142
Cassie Porter 71-71—142
Gabriela Ruffels 71-71—142
Mao Saigo 71-71—142
Jenny Shin 72-70—142
Angel Yin 74-68—142
Ina Yoon 72-70—142
Yahui Zhang 72-70—142

Missed Cut

Pajaree Anannarukarn 71-72—143
Brianna Do 70-73—143
Jennifer Kupcho 74-69—143
Emily Pedersen 67-76—143
Sarah Schmelzel 70-73—143
Lilia Vu 72-71—143
Chanettee Wannasaen 74-69—143
Na Rin An 73-71—144
Ashleigh Buhai 72-72—144
Carlota Ciganda 72-72—144
Lindy Duncan 70-74—144
Lauren Hartlage 77-67—144
Jiwon Jeon 75-69—144
Danielle Kang 74-70—144
Grace Kim 71-73—144
Bronte Law 71-73—144
Ilhee Lee 72-72—144
Stephanie Meadow 75-69—144
Benedetta Moresco 71-73—144
Hinako Shibuno 74-70—144
Yuri Yoshida 74-70—144
Peiyun Chien 69-76—145
Manon De Roey 73-72—145
Mariel Galdiano 75-70—145
Savannah Grewal 73-72—145
Esther Henseleit 72-73—145
Stephanie Kyriacou 74-71—145
Alexa Pano 73-72—145
Maja Stark 75-70—145
Gigi Stoll 73-72—145
Jasmine Suwannapura 70-75—145
Elizabeth Szokol 74-71—145
Xiaowen Yin 72-73—145
Brittany Altomare 76-70—146
Robyn Choi 70-76—146
Kristen Gillman 70-76—146
Eun-Hee Ji 77-69—146
Somi Lee 73-73—146
Lucy Li 74-72—146
Mary Liu 73-73—146
Yuna Nishimura 76-70—146
Yealimi Noh 76-70—146
Pauline Roussin 73-73—146
Amy Yang 71-75—146
Leona Maguire 71-76—147
Hira Naveed 72-75—147
Anna Nordqvist 74-73—147
Arpichaya Yubol 75-72—147
Amelie Zalsman 71-76—147
Caroline Inglis 73-75—148
Morgane Metraux 71-77—148
Yuka Saso 72-76—148
Bailey Tardy 72-76—148
Patty Tavatanakit 73-75—148
Fiona Xu 73-75—148
Aline Krauter 75-74—149
Wichanee Meechai 77-72—149
Jessica Porvasnik 76-73—149
Kate Smith-Stroh 77-72—149
Linnea Strom 75-74—149
Brittany Lincicome 74-76—150
Ruixin Liu 77-73—150
Ryann O’Toole 74-76—150
Hyo Joon Jang 76-75—151
Haeji Kang 74-77—151
Stacy Lewis 75-76—151
Paula Reto 75-76—151
Perrine Delacour 76-76—152
Frida Kinhult 75-77—152
Ssu-Chia Cheng 79-75—154

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up