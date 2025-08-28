Live Radio
Home » Sports » FM Championship Par Scores

FM Championship Par Scores

The Associated Press

August 28, 2025, 7:43 PM

Thursday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

First Round

Allisen Corpuz 33-32—65 -7
Jodi Ewart Shadoff 32-33—65 -7
Sei Young Kim 33-32—65 -7
Miranda Wang 29-37—66 -6
Celine Boutier 32-35—67 -5
Gurleen Kaur 34-33—67 -5
Nelly Korda 34-33—67 -5
Minjee Lee 37-30—67 -5
Andrea Lee 34-33—67 -5
Emily Pedersen 34-33—67 -5
Madison Young 34-33—67 -5
Weiwei Zhang 32-35—67 -5
Aditi Ashok 34-34—68 -4
Hannah Green 35-33—68 -4
Jin Hee Im 34-34—68 -4
Mirim Lee 34-34—68 -4
Caley McGinty 32-36—68 -4
Azahara Munoz 35-33—68 -4
Jenny Bae 35-34—69 -3
Peiyun Chien 33-36—69 -3
Lauren Coughlin 36-33—69 -3
Mi Hyang Lee 34-35—69 -3
Yu Liu 33-36—69 -3
Gaby Lopez 34-35—69 -3
Polly Mack 33-36—69 -3
Lauren Morris 35-34—69 -3
Bianca Pagdanganan 37-32—69 -3
Hae-Ran Ryu 36-33—69 -3
Madelene Sagstrom 36-33—69 -3
Jeeno Thitikul 33-36—69 -3
Celine Borge 35-35—70 -2
Robyn Choi 36-34—70 -2
Hye Jin Choi 34-36—70 -2
Brianna Do 35-35—70 -2
Gemma Dryburgh 34-36—70 -2
Lindy Duncan 34-36—70 -2
Ayaka Furue 33-37—70 -2
Kristen Gillman 34-36—70 -2
Linn Grant 34-36—70 -2
Chisato Iwai 35-35—70 -2
Akie Iwai 33-37—70 -2
Jeongeun Lee6 34-36—70 -2
Sarah Schmelzel 33-37—70 -2
Jasmine Suwannapura 33-37—70 -2
Dewi Weber 34-36—70 -2
Rose Zhang 34-36—70 -2
Pajaree Anannarukarn 35-36—71 -1
Saki Baba 35-36—71 -1
Amanda Doherty 37-34—71 -1
Brooke Henderson 37-34—71 -1
Minami Katsu 37-34—71 -1
Megan Khang 38-33—71 -1
Grace Kim 35-36—71 -1
Auston Kim 35-36—71 -1
A Lim Kim 36-35—71 -1
Nanna Koerstz Madsen 35-36—71 -1
Bronte Law 36-35—71 -1
Jeong Eun Lee5 36-35—71 -1
Yan Liu 35-36—71 -1
Leona Maguire 37-34—71 -1
Morgane Metraux 35-36—71 -1
Benedetta Moresco 36-35—71 -1
Kum Kang Park 34-37—71 -1
Pornanong Phatlum 36-35—71 -1
Cassie Porter 35-36—71 -1
Gabriela Ruffels 34-37—71 -1
Mao Saigo 37-34—71 -1
Rio Takeda 37-34—71 -1
Lexi Thompson 36-35—71 -1
Miyu Yamashita 34-37—71 -1
Amy Yang 35-36—71 -1
Amelie Zalsman 36-35—71 -1
Ashleigh Buhai 36-36—72 E
Carlota Ciganda 37-35—72 E
Megha Ganne 39-33—72 E
Esther Henseleit 37-35—72 E
Wei-Ling Hsu 37-35—72 E
Jin Young Ko 36-36—72 E
Ilhee Lee 36-36—72 E
Julia Lopez Ramirez 33-39—72 E
Hira Naveed 35-37—72 E
Sung Hyun Park 37-35—72 E
Yuka Saso 37-35—72 E
Jenny Shin 37-35—72 E
Bailey Tardy 35-37—72 E
Lilia Vu 37-35—72 E
Xiaowen Yin 37-35—72 E
Ina Yoon 37-35—72 E
Yahui Zhang 38-34—72 E
Na Rin An 35-38—73 +1
Manon De Roey 34-39—73 +1
Savannah Grewal 37-36—73 +1
Nataliya Guseva 36-37—73 +1
Nasa Hataoka 39-34—73 +1
Muni He 37-36—73 +1
Caroline Inglis 36-37—73 +1
Soo Bin Joo 38-35—73 +1
Somi Lee 36-37—73 +1
Ingrid Lindblad 41-32—73 +1
Mary Liu 35-38—73 +1
Alexa Pano 37-36—73 +1
Pauline Roussin 38-35—73 +1
Gigi Stoll 37-36—73 +1
Patty Tavatanakit 36-37—73 +1
Lottie Woad 39-34—73 +1
Fiona Xu 36-37—73 +1
Ariya Jutanugarn 40-34—74 +2
Haeji Kang 35-39—74 +2
Danielle Kang 37-37—74 +2
Jennifer Kupcho 36-38—74 +2
Stephanie Kyriacou 34-40—74 +2
Lucy Li 38-36—74 +2
Brittany Lincicome 38-36—74 +2
Brooke Matthews 36-38—74 +2
Anna Nordqvist 38-36—74 +2
Ryann O’Toole 35-39—74 +2
Hinako Shibuno 38-36—74 +2
Elizabeth Szokol 36-38—74 +2
Chanettee Wannasaen 38-36—74 +2
Angel Yin 37-37—74 +2
Yuri Yoshida 39-35—74 +2
Mariel Galdiano 37-38—75 +3
Jiwon Jeon 40-35—75 +3
Frida Kinhult 40-35—75 +3
Aline Krauter 38-37—75 +3
Stacy Lewis 37-38—75 +3
Caroline Masson 37-38—75 +3
Stephanie Meadow 38-37—75 +3
Paula Reto 40-35—75 +3
Maja Stark 35-40—75 +3
Linnea Strom 41-34—75 +3
Arpichaya Yubol 40-35—75 +3
Brittany Altomare 39-37—76 +4
Perrine Delacour 39-37—76 +4
Hyo Joon Jang 38-38—76 +4
Yuna Nishimura 37-39—76 +4
Yealimi Noh 39-37—76 +4
Jessica Porvasnik 36-40—76 +4
Lauren Hartlage 40-37—77 +5
Eun-Hee Ji 40-37—77 +5
Ruixin Liu 39-38—77 +5
Wichanee Meechai 40-37—77 +5
Kate Smith-Stroh 41-36—77 +5
Ssu-Chia Cheng 40-39—79 +7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up