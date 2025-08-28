FM Championship Par Scores

Thursday
At TPC Boston
Norton, Mass.
Purse: $4.1 million
Yardage: 6,533; Par: 72
First Round
|Allisen Corpuz
|33-32—65
|-7
|Jodi Ewart Shadoff
|32-33—65
|-7
|Sei Young Kim
|33-32—65
|-7
|Miranda Wang
|29-37—66
|-6
|Celine Boutier
|32-35—67
|-5
|Gurleen Kaur
|34-33—67
|-5
|Nelly Korda
|34-33—67
|-5
|Minjee Lee
|37-30—67
|-5
|Andrea Lee
|34-33—67
|-5
|Emily Pedersen
|34-33—67
|-5
|Madison Young
|34-33—67
|-5
|Weiwei Zhang
|32-35—67
|-5
|Aditi Ashok
|34-34—68
|-4
|Hannah Green
|35-33—68
|-4
|Jin Hee Im
|34-34—68
|-4
|Mirim Lee
|34-34—68
|-4
|Caley McGinty
|32-36—68
|-4
|Azahara Munoz
|35-33—68
|-4
|Jenny Bae
|35-34—69
|-3
|Peiyun Chien
|33-36—69
|-3
|Lauren Coughlin
|36-33—69
|-3
|Mi Hyang Lee
|34-35—69
|-3
|Yu Liu
|33-36—69
|-3
|Gaby Lopez
|34-35—69
|-3
|Polly Mack
|33-36—69
|-3
|Lauren Morris
|35-34—69
|-3
|Bianca Pagdanganan
|37-32—69
|-3
|Hae-Ran Ryu
|36-33—69
|-3
|Madelene Sagstrom
|36-33—69
|-3
|Jeeno Thitikul
|33-36—69
|-3
|Celine Borge
|35-35—70
|-2
|Robyn Choi
|36-34—70
|-2
|Hye Jin Choi
|34-36—70
|-2
|Brianna Do
|35-35—70
|-2
|Gemma Dryburgh
|34-36—70
|-2
|Lindy Duncan
|34-36—70
|-2
|Ayaka Furue
|33-37—70
|-2
|Kristen Gillman
|34-36—70
|-2
|Linn Grant
|34-36—70
|-2
|Chisato Iwai
|35-35—70
|-2
|Akie Iwai
|33-37—70
|-2
|Jeongeun Lee6
|34-36—70
|-2
|Sarah Schmelzel
|33-37—70
|-2
|Jasmine Suwannapura
|33-37—70
|-2
|Dewi Weber
|34-36—70
|-2
|Rose Zhang
|34-36—70
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|35-36—71
|-1
|Saki Baba
|35-36—71
|-1
|Amanda Doherty
|37-34—71
|-1
|Brooke Henderson
|37-34—71
|-1
|Minami Katsu
|37-34—71
|-1
|Megan Khang
|38-33—71
|-1
|Grace Kim
|35-36—71
|-1
|Auston Kim
|35-36—71
|-1
|A Lim Kim
|36-35—71
|-1
|Nanna Koerstz Madsen
|35-36—71
|-1
|Bronte Law
|36-35—71
|-1
|Jeong Eun Lee5
|36-35—71
|-1
|Yan Liu
|35-36—71
|-1
|Leona Maguire
|37-34—71
|-1
|Morgane Metraux
|35-36—71
|-1
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|-1
|Kum Kang Park
|34-37—71
|-1
|Pornanong Phatlum
|36-35—71
|-1
|Cassie Porter
|35-36—71
|-1
|Gabriela Ruffels
|34-37—71
|-1
|Mao Saigo
|37-34—71
|-1
|Rio Takeda
|37-34—71
|-1
|Lexi Thompson
|36-35—71
|-1
|Miyu Yamashita
|34-37—71
|-1
|Amy Yang
|35-36—71
|-1
|Amelie Zalsman
|36-35—71
|-1
|Ashleigh Buhai
|36-36—72
|E
|Carlota Ciganda
|37-35—72
|E
|Megha Ganne
|39-33—72
|E
|Esther Henseleit
|37-35—72
|E
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|E
|Jin Young Ko
|36-36—72
|E
|Ilhee Lee
|36-36—72
|E
|Julia Lopez Ramirez
|33-39—72
|E
|Hira Naveed
|35-37—72
|E
|Sung Hyun Park
|37-35—72
|E
|Yuka Saso
|37-35—72
|E
|Jenny Shin
|37-35—72
|E
|Bailey Tardy
|35-37—72
|E
|Lilia Vu
|37-35—72
|E
|Xiaowen Yin
|37-35—72
|E
|Ina Yoon
|37-35—72
|E
|Yahui Zhang
|38-34—72
|E
|Na Rin An
|35-38—73
|+1
|Manon De Roey
|34-39—73
|+1
|Savannah Grewal
|37-36—73
|+1
|Nataliya Guseva
|36-37—73
|+1
|Nasa Hataoka
|39-34—73
|+1
|Muni He
|37-36—73
|+1
|Caroline Inglis
|36-37—73
|+1
|Soo Bin Joo
|38-35—73
|+1
|Somi Lee
|36-37—73
|+1
|Ingrid Lindblad
|41-32—73
|+1
|Mary Liu
|35-38—73
|+1
|Alexa Pano
|37-36—73
|+1
|Pauline Roussin
|38-35—73
|+1
|Gigi Stoll
|37-36—73
|+1
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|+1
|Lottie Woad
|39-34—73
|+1
|Fiona Xu
|36-37—73
|+1
|Ariya Jutanugarn
|40-34—74
|+2
|Haeji Kang
|35-39—74
|+2
|Danielle Kang
|37-37—74
|+2
|Jennifer Kupcho
|36-38—74
|+2
|Stephanie Kyriacou
|34-40—74
|+2
|Lucy Li
|38-36—74
|+2
|Brittany Lincicome
|38-36—74
|+2
|Brooke Matthews
|36-38—74
|+2
|Anna Nordqvist
|38-36—74
|+2
|Ryann O’Toole
|35-39—74
|+2
|Hinako Shibuno
|38-36—74
|+2
|Elizabeth Szokol
|36-38—74
|+2
|Chanettee Wannasaen
|38-36—74
|+2
|Angel Yin
|37-37—74
|+2
|Yuri Yoshida
|39-35—74
|+2
|Mariel Galdiano
|37-38—75
|+3
|Jiwon Jeon
|40-35—75
|+3
|Frida Kinhult
|40-35—75
|+3
|Aline Krauter
|38-37—75
|+3
|Stacy Lewis
|37-38—75
|+3
|Caroline Masson
|37-38—75
|+3
|Stephanie Meadow
|38-37—75
|+3
|Paula Reto
|40-35—75
|+3
|Maja Stark
|35-40—75
|+3
|Linnea Strom
|41-34—75
|+3
|Arpichaya Yubol
|40-35—75
|+3
|Brittany Altomare
|39-37—76
|+4
|Perrine Delacour
|39-37—76
|+4
|Hyo Joon Jang
|38-38—76
|+4
|Yuna Nishimura
|37-39—76
|+4
|Yealimi Noh
|39-37—76
|+4
|Jessica Porvasnik
|36-40—76
|+4
|Lauren Hartlage
|40-37—77
|+5
|Eun-Hee Ji
|40-37—77
|+5
|Ruixin Liu
|39-38—77
|+5
|Wichanee Meechai
|40-37—77
|+5
|Kate Smith-Stroh
|41-36—77
|+5
|Ssu-Chia Cheng
|40-39—79
|+7
