FM Championship Par Scores

The Associated Press

August 31, 2025, 7:15 PM

Sunday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

Final Round

Miranda Wang 66-67-65-70—268 -20
Jeeno Thitikul 69-68-65-67—269 -19
Sei Young Kim 65-65-71-70—271 -17
Andrea Lee 67-69-66-70—272 -16
Jin Hee Im 68-71-72-62—273 -15
Rose Zhang 70-64-67-72—273 -15
Celine Borge 70-66-67-72—275 -13
Hye Jin Choi 70-68-69-68—275 -13
Nasa Hataoka 73-65-69-68—275 -13
Caley McGinty 68-70-69-68—275 -13
Kum Kang Park 71-68-64-72—275 -13
Miyu Yamashita 71-66-72-66—275 -13
Ayaka Furue 70-67-66-73—276 -12
Chisato Iwai 70-68-70-68—276 -12
Brooke Henderson 71-68-71-67—277 -11
Nanna Koerstz Madsen 71-70-69-67—277 -11
Brooke Matthews 74-66-69-68—277 -11
Madelene Sagstrom 69-66-70-72—277 -11
Lottie Woad 73-67-70-67—277 -11
Allisen Corpuz 65-74-70-69—278 -10
Minjee Lee 67-71-70-70—278 -10
Jeongeun Lee6 70-67-70-71—278 -10
Rio Takeda 71-66-69-72—278 -10
Akie Iwai 70-71-66-72—279 -9
Megan Khang 71-69-69-70—279 -9
A Lim Kim 71-69-71-68—279 -9
Lexi Thompson 71-70-69-69—279 -9
Hannah Green 68-68-70-74—280 -8
Jin Young Ko 72-70-69-69—280 -8
Julia Lopez Ramirez 72-69-68-71—280 -8
Hae-Ran Ryu 69-69-71-71—280 -8
Aditi Ashok 68-70-70-73—281 -7
Mi Hyang Lee 69-73-71-68—281 -7
Cassie Porter 71-71-69-70—281 -7
Jenny Bae 69-72-70-71—282 -6
Gemma Dryburgh 70-72-71-69—282 -6
Nataliya Guseva 73-69-68-72—282 -6
Ariya Jutanugarn 74-67-71-70—282 -6
Nelly Korda 67-70-70-75—282 -6
Saki Baba 71-69-68-75—283 -5
Soo Bin Joo 73-68-70-72—283 -5
Jeong Eun Lee5 71-69-70-73—283 -5
Yu Liu 69-73-70-71—283 -5
Gaby Lopez 69-71-71-72—283 -5
Celine Boutier 67-71-73-73—284 -4
Jodi Ewart Shadoff 65-72-72-75—284 -4
Auston Kim 71-70-72-71—284 -4
Azahara Munoz 68-68-74-74—284 -4
Gabriela Ruffels 71-71-71-71—284 -4
Mao Saigo 71-71-71-71—284 -4
Ina Yoon 72-70-71-71—284 -4
Madison Young 67-72-72-73—284 -4
Lauren Coughlin 69-73-71-72—285 -3
Megha Ganne 72-70-71-72—285 -3
Minami Katsu 71-71-71-72—285 -3
Polly Mack 69-71-73-72—285 -3
Bianca Pagdanganan 69-70-67-79—285 -3
Muni He 73-69-69-75—286 -2
Wei-Ling Hsu 72-69-72-73—286 -2
Ingrid Lindblad 73-68-74-71—286 -2
Yan Liu 71-66-76-73—286 -2
Jenny Shin 72-70-73-71—286 -2
Yahui Zhang 72-70-71-73—286 -2
Weiwei Zhang 67-74-71-74—286 -2
Linn Grant 70-72-71-74—287 -1
Caroline Masson 73-69-71-74—287 -1
Sung Hyun Park 72-69-72-74—287 -1
Lauren Morris 69-71-75-73—288 E
Amanda Doherty 71-69-72-77—289 +1
Gurleen Kaur 67-74-72-76—289 +1
Mirim Lee 68-73-74-74—289 +1
Pornanong Phatlum 71-70-70-78—289 +1
Angel Yin 74-68-69-78—289 +1
Dewi Weber 70-63-73-75—281 +2

