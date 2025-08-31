FM Championship Par Scores

Sunday
At TPC Boston
Norton, Mass.
Purse: $4.1 million
Yardage: 6,533; Par: 72
Final Round
|Miranda Wang
|66-67-65-70—268
|-20
|Jeeno Thitikul
|69-68-65-67—269
|-19
|Sei Young Kim
|65-65-71-70—271
|-17
|Andrea Lee
|67-69-66-70—272
|-16
|Jin Hee Im
|68-71-72-62—273
|-15
|Rose Zhang
|70-64-67-72—273
|-15
|Celine Borge
|70-66-67-72—275
|-13
|Hye Jin Choi
|70-68-69-68—275
|-13
|Nasa Hataoka
|73-65-69-68—275
|-13
|Caley McGinty
|68-70-69-68—275
|-13
|Kum Kang Park
|71-68-64-72—275
|-13
|Miyu Yamashita
|71-66-72-66—275
|-13
|Ayaka Furue
|70-67-66-73—276
|-12
|Chisato Iwai
|70-68-70-68—276
|-12
|Brooke Henderson
|71-68-71-67—277
|-11
|Nanna Koerstz Madsen
|71-70-69-67—277
|-11
|Brooke Matthews
|74-66-69-68—277
|-11
|Madelene Sagstrom
|69-66-70-72—277
|-11
|Lottie Woad
|73-67-70-67—277
|-11
|Allisen Corpuz
|65-74-70-69—278
|-10
|Minjee Lee
|67-71-70-70—278
|-10
|Jeongeun Lee6
|70-67-70-71—278
|-10
|Rio Takeda
|71-66-69-72—278
|-10
|Akie Iwai
|70-71-66-72—279
|-9
|Megan Khang
|71-69-69-70—279
|-9
|A Lim Kim
|71-69-71-68—279
|-9
|Lexi Thompson
|71-70-69-69—279
|-9
|Hannah Green
|68-68-70-74—280
|-8
|Jin Young Ko
|72-70-69-69—280
|-8
|Julia Lopez Ramirez
|72-69-68-71—280
|-8
|Hae-Ran Ryu
|69-69-71-71—280
|-8
|Aditi Ashok
|68-70-70-73—281
|-7
|Mi Hyang Lee
|69-73-71-68—281
|-7
|Cassie Porter
|71-71-69-70—281
|-7
|Jenny Bae
|69-72-70-71—282
|-6
|Gemma Dryburgh
|70-72-71-69—282
|-6
|Nataliya Guseva
|73-69-68-72—282
|-6
|Ariya Jutanugarn
|74-67-71-70—282
|-6
|Nelly Korda
|67-70-70-75—282
|-6
|Saki Baba
|71-69-68-75—283
|-5
|Soo Bin Joo
|73-68-70-72—283
|-5
|Jeong Eun Lee5
|71-69-70-73—283
|-5
|Yu Liu
|69-73-70-71—283
|-5
|Gaby Lopez
|69-71-71-72—283
|-5
|Celine Boutier
|67-71-73-73—284
|-4
|Jodi Ewart Shadoff
|65-72-72-75—284
|-4
|Auston Kim
|71-70-72-71—284
|-4
|Azahara Munoz
|68-68-74-74—284
|-4
|Gabriela Ruffels
|71-71-71-71—284
|-4
|Mao Saigo
|71-71-71-71—284
|-4
|Ina Yoon
|72-70-71-71—284
|-4
|Madison Young
|67-72-72-73—284
|-4
|Lauren Coughlin
|69-73-71-72—285
|-3
|Megha Ganne
|72-70-71-72—285
|-3
|Minami Katsu
|71-71-71-72—285
|-3
|Polly Mack
|69-71-73-72—285
|-3
|Bianca Pagdanganan
|69-70-67-79—285
|-3
|Muni He
|73-69-69-75—286
|-2
|Wei-Ling Hsu
|72-69-72-73—286
|-2
|Ingrid Lindblad
|73-68-74-71—286
|-2
|Yan Liu
|71-66-76-73—286
|-2
|Jenny Shin
|72-70-73-71—286
|-2
|Yahui Zhang
|72-70-71-73—286
|-2
|Weiwei Zhang
|67-74-71-74—286
|-2
|Linn Grant
|70-72-71-74—287
|-1
|Caroline Masson
|73-69-71-74—287
|-1
|Sung Hyun Park
|72-69-72-74—287
|-1
|Lauren Morris
|69-71-75-73—288
|E
|Amanda Doherty
|71-69-72-77—289
|+1
|Gurleen Kaur
|67-74-72-76—289
|+1
|Mirim Lee
|68-73-74-74—289
|+1
|Pornanong Phatlum
|71-70-70-78—289
|+1
|Angel Yin
|74-68-69-78—289
|+1
|Dewi Weber
|70-63-73-75—281
|+2
