FM Championship Par Scores

The Associated Press

August 30, 2025, 12:11 PM

Friday

At TPC Boston

Norton, Mass.

Purse: $4.1 million

Yardage: 6,533; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 65-65—130 -14
Miranda Wang 66-67—133 -11
Rose Zhang 70-64—134 -10
Madelene Sagstrom 69-66—135 -9
Celine Borge 70-66—136 -8
Hannah Green 68-68—136 -8
Andrea Lee 67-69—136 -8
Azahara Munoz 68-68—136 -8
Jodi Ewart Shadoff 65-72—137 -7
Ayaka Furue 70-67—137 -7
Nelly Korda 67-70—137 -7
Jeongeun Lee6 70-67—137 -7
Yan Liu 71-66—137 -7
Rio Takeda 71-66—137 -7
Jeeno Thitikul 69-68—137 -7
Miyu Yamashita 71-66—137 -7
Aditi Ashok 68-70—138 -6
Celine Boutier 67-71—138 -6
Hye Jin Choi 70-68—138 -6
Nasa Hataoka 73-65—138 -6
Chisato Iwai 70-68—138 -6
Minjee Lee 67-71—138 -6
Caley McGinty 68-70—138 -6
Hae-Ran Ryu 69-69—138 -6
Allisen Corpuz 65-74—139 -5
Brooke Henderson 71-68—139 -5
Jin Hee Im 68-71—139 -5
Bianca Pagdanganan 69-70—139 -5
Kum Kang Park 71-68—139 -5
Madison Young 67-72—139 -5
Saki Baba 71-69—140 -4
Amanda Doherty 71-69—140 -4
Megan Khang 71-69—140 -4
A Lim Kim 71-69—140 -4
Jeong Eun Lee5 71-69—140 -4
Gaby Lopez 69-71—140 -4
Polly Mack 69-71—140 -4
Brooke Matthews 74-66—140 -4
Lauren Morris 69-71—140 -4
Lottie Woad 73-67—140 -4
Jenny Bae 69-72—141 -3
Wei-Ling Hsu 72-69—141 -3
Akie Iwai 70-71—141 -3
Soo Bin Joo 73-68—141 -3
Ariya Jutanugarn 74-67—141 -3
Gurleen Kaur 67-74—141 -3
Auston Kim 71-70—141 -3
Nanna Koerstz Madsen 71-70—141 -3
Mirim Lee 68-73—141 -3
Ingrid Lindblad 73-68—141 -3
Julia Lopez Ramirez 72-69—141 -3
Sung Hyun Park 72-69—141 -3
Pornanong Phatlum 71-70—141 -3
Lexi Thompson 71-70—141 -3
Weiwei Zhang 67-74—141 -3
Dewi Weber 70-63—133 -2
Lauren Coughlin 69-73—142 -2
Gemma Dryburgh 70-72—142 -2
Megha Ganne 72-70—142 -2
Linn Grant 70-72—142 -2
Nataliya Guseva 73-69—142 -2
Muni He 73-69—142 -2
Minami Katsu 71-71—142 -2
Jin Young Ko 72-70—142 -2
Mi Hyang Lee 69-73—142 -2
Yu Liu 69-73—142 -2
Caroline Masson 73-69—142 -2
Cassie Porter 71-71—142 -2
Gabriela Ruffels 71-71—142 -2
Mao Saigo 71-71—142 -2
Jenny Shin 72-70—142 -2
Angel Yin 74-68—142 -2
Ina Yoon 72-70—142 -2
Yahui Zhang 72-70—142 -2

Missed Cut

Pajaree Anannarukarn 71-72—143 -1
Brianna Do 70-73—143 -1
Jennifer Kupcho 74-69—143 -1
Emily Pedersen 67-76—143 -1
Sarah Schmelzel 70-73—143 -1
Lilia Vu 72-71—143 -1
Chanettee Wannasaen 74-69—143 -1
Na Rin An 73-71—144 E
Ashleigh Buhai 72-72—144 E
Carlota Ciganda 72-72—144 E
Lindy Duncan 70-74—144 E
Lauren Hartlage 77-67—144 E
Jiwon Jeon 75-69—144 E
Danielle Kang 74-70—144 E
Grace Kim 71-73—144 E
Bronte Law 71-73—144 E
Ilhee Lee 72-72—144 E
Stephanie Meadow 75-69—144 E
Benedetta Moresco 71-73—144 E
Hinako Shibuno 74-70—144 E
Yuri Yoshida 74-70—144 E
Peiyun Chien 69-76—145 +1
Manon De Roey 73-72—145 +1
Mariel Galdiano 75-70—145 +1
Savannah Grewal 73-72—145 +1
Esther Henseleit 72-73—145 +1
Stephanie Kyriacou 74-71—145 +1
Alexa Pano 73-72—145 +1
Maja Stark 75-70—145 +1
Gigi Stoll 73-72—145 +1
Jasmine Suwannapura 70-75—145 +1
Elizabeth Szokol 74-71—145 +1
Xiaowen Yin 72-73—145 +1
Brittany Altomare 76-70—146 +2
Robyn Choi 70-76—146 +2
Kristen Gillman 70-76—146 +2
Eun-Hee Ji 77-69—146 +2
Somi Lee 73-73—146 +2
Lucy Li 74-72—146 +2
Mary Liu 73-73—146 +2
Yuna Nishimura 76-70—146 +2
Yealimi Noh 76-70—146 +2
Pauline Roussin 73-73—146 +2
Amy Yang 71-75—146 +2
Leona Maguire 71-76—147 +3
Hira Naveed 72-75—147 +3
Anna Nordqvist 74-73—147 +3
Arpichaya Yubol 75-72—147 +3
Amelie Zalsman 71-76—147 +3
Caroline Inglis 73-75—148 +4
Morgane Metraux 71-77—148 +4
Yuka Saso 72-76—148 +4
Bailey Tardy 72-76—148 +4
Patty Tavatanakit 73-75—148 +4
Fiona Xu 73-75—148 +4
Aline Krauter 75-74—149 +5
Wichanee Meechai 77-72—149 +5
Jessica Porvasnik 76-73—149 +5
Kate Smith-Stroh 77-72—149 +5
Linnea Strom 75-74—149 +5
Brittany Lincicome 74-76—150 +6
Ruixin Liu 77-73—150 +6
Ryann O’Toole 74-76—150 +6
Hyo Joon Jang 76-75—151 +7
Haeji Kang 74-77—151 +7
Stacy Lewis 75-76—151 +7
Paula Reto 75-76—151 +7
Perrine Delacour 76-76—152 +8
Frida Kinhult 75-77—152 +8
Ssu-Chia Cheng 79-75—154 +10

