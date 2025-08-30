FM Championship Par Scores

Friday At TPC Boston Norton, Mass. Purse: $4.1 million Yardage: 6,533; Par: 72 Second Round Sei Young Kim 65-65—130 -14…
Friday
At TPC Boston
Norton, Mass.
Purse: $4.1 million
Yardage: 6,533; Par: 72
Second Round
|Sei Young Kim
|65-65—130
|-14
|Miranda Wang
|66-67—133
|-11
|Rose Zhang
|70-64—134
|-10
|Madelene Sagstrom
|69-66—135
|-9
|Celine Borge
|70-66—136
|-8
|Hannah Green
|68-68—136
|-8
|Andrea Lee
|67-69—136
|-8
|Azahara Munoz
|68-68—136
|-8
|Jodi Ewart Shadoff
|65-72—137
|-7
|Ayaka Furue
|70-67—137
|-7
|Nelly Korda
|67-70—137
|-7
|Jeongeun Lee6
|70-67—137
|-7
|Yan Liu
|71-66—137
|-7
|Rio Takeda
|71-66—137
|-7
|Jeeno Thitikul
|69-68—137
|-7
|Miyu Yamashita
|71-66—137
|-7
|Aditi Ashok
|68-70—138
|-6
|Celine Boutier
|67-71—138
|-6
|Hye Jin Choi
|70-68—138
|-6
|Nasa Hataoka
|73-65—138
|-6
|Chisato Iwai
|70-68—138
|-6
|Minjee Lee
|67-71—138
|-6
|Caley McGinty
|68-70—138
|-6
|Hae-Ran Ryu
|69-69—138
|-6
|Allisen Corpuz
|65-74—139
|-5
|Brooke Henderson
|71-68—139
|-5
|Jin Hee Im
|68-71—139
|-5
|Bianca Pagdanganan
|69-70—139
|-5
|Kum Kang Park
|71-68—139
|-5
|Madison Young
|67-72—139
|-5
|Saki Baba
|71-69—140
|-4
|Amanda Doherty
|71-69—140
|-4
|Megan Khang
|71-69—140
|-4
|A Lim Kim
|71-69—140
|-4
|Jeong Eun Lee5
|71-69—140
|-4
|Gaby Lopez
|69-71—140
|-4
|Polly Mack
|69-71—140
|-4
|Brooke Matthews
|74-66—140
|-4
|Lauren Morris
|69-71—140
|-4
|Lottie Woad
|73-67—140
|-4
|Jenny Bae
|69-72—141
|-3
|Wei-Ling Hsu
|72-69—141
|-3
|Akie Iwai
|70-71—141
|-3
|Soo Bin Joo
|73-68—141
|-3
|Ariya Jutanugarn
|74-67—141
|-3
|Gurleen Kaur
|67-74—141
|-3
|Auston Kim
|71-70—141
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|71-70—141
|-3
|Mirim Lee
|68-73—141
|-3
|Ingrid Lindblad
|73-68—141
|-3
|Julia Lopez Ramirez
|72-69—141
|-3
|Sung Hyun Park
|72-69—141
|-3
|Pornanong Phatlum
|71-70—141
|-3
|Lexi Thompson
|71-70—141
|-3
|Weiwei Zhang
|67-74—141
|-3
|Dewi Weber
|70-63—133
|-2
|Lauren Coughlin
|69-73—142
|-2
|Gemma Dryburgh
|70-72—142
|-2
|Megha Ganne
|72-70—142
|-2
|Linn Grant
|70-72—142
|-2
|Nataliya Guseva
|73-69—142
|-2
|Muni He
|73-69—142
|-2
|Minami Katsu
|71-71—142
|-2
|Jin Young Ko
|72-70—142
|-2
|Mi Hyang Lee
|69-73—142
|-2
|Yu Liu
|69-73—142
|-2
|Caroline Masson
|73-69—142
|-2
|Cassie Porter
|71-71—142
|-2
|Gabriela Ruffels
|71-71—142
|-2
|Mao Saigo
|71-71—142
|-2
|Jenny Shin
|72-70—142
|-2
|Angel Yin
|74-68—142
|-2
|Ina Yoon
|72-70—142
|-2
|Yahui Zhang
|72-70—142
|-2
Missed Cut
|Pajaree Anannarukarn
|71-72—143
|-1
|Brianna Do
|70-73—143
|-1
|Jennifer Kupcho
|74-69—143
|-1
|Emily Pedersen
|67-76—143
|-1
|Sarah Schmelzel
|70-73—143
|-1
|Lilia Vu
|72-71—143
|-1
|Chanettee Wannasaen
|74-69—143
|-1
|Na Rin An
|73-71—144
|E
|Ashleigh Buhai
|72-72—144
|E
|Carlota Ciganda
|72-72—144
|E
|Lindy Duncan
|70-74—144
|E
|Lauren Hartlage
|77-67—144
|E
|Jiwon Jeon
|75-69—144
|E
|Danielle Kang
|74-70—144
|E
|Grace Kim
|71-73—144
|E
|Bronte Law
|71-73—144
|E
|Ilhee Lee
|72-72—144
|E
|Stephanie Meadow
|75-69—144
|E
|Benedetta Moresco
|71-73—144
|E
|Hinako Shibuno
|74-70—144
|E
|Yuri Yoshida
|74-70—144
|E
|Peiyun Chien
|69-76—145
|+1
|Manon De Roey
|73-72—145
|+1
|Mariel Galdiano
|75-70—145
|+1
|Savannah Grewal
|73-72—145
|+1
|Esther Henseleit
|72-73—145
|+1
|Stephanie Kyriacou
|74-71—145
|+1
|Alexa Pano
|73-72—145
|+1
|Maja Stark
|75-70—145
|+1
|Gigi Stoll
|73-72—145
|+1
|Jasmine Suwannapura
|70-75—145
|+1
|Elizabeth Szokol
|74-71—145
|+1
|Xiaowen Yin
|72-73—145
|+1
|Brittany Altomare
|76-70—146
|+2
|Robyn Choi
|70-76—146
|+2
|Kristen Gillman
|70-76—146
|+2
|Eun-Hee Ji
|77-69—146
|+2
|Somi Lee
|73-73—146
|+2
|Lucy Li
|74-72—146
|+2
|Mary Liu
|73-73—146
|+2
|Yuna Nishimura
|76-70—146
|+2
|Yealimi Noh
|76-70—146
|+2
|Pauline Roussin
|73-73—146
|+2
|Amy Yang
|71-75—146
|+2
|Leona Maguire
|71-76—147
|+3
|Hira Naveed
|72-75—147
|+3
|Anna Nordqvist
|74-73—147
|+3
|Arpichaya Yubol
|75-72—147
|+3
|Amelie Zalsman
|71-76—147
|+3
|Caroline Inglis
|73-75—148
|+4
|Morgane Metraux
|71-77—148
|+4
|Yuka Saso
|72-76—148
|+4
|Bailey Tardy
|72-76—148
|+4
|Patty Tavatanakit
|73-75—148
|+4
|Fiona Xu
|73-75—148
|+4
|Aline Krauter
|75-74—149
|+5
|Wichanee Meechai
|77-72—149
|+5
|Jessica Porvasnik
|76-73—149
|+5
|Kate Smith-Stroh
|77-72—149
|+5
|Linnea Strom
|75-74—149
|+5
|Brittany Lincicome
|74-76—150
|+6
|Ruixin Liu
|77-73—150
|+6
|Ryann O’Toole
|74-76—150
|+6
|Hyo Joon Jang
|76-75—151
|+7
|Haeji Kang
|74-77—151
|+7
|Stacy Lewis
|75-76—151
|+7
|Paula Reto
|75-76—151
|+7
|Perrine Delacour
|76-76—152
|+8
|Frida Kinhult
|75-77—152
|+8
|Ssu-Chia Cheng
|79-75—154
|+10
