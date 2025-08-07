FedEx St. Jude Championship Scores

Thursday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
First Round
|Akshay Bhatia
|31-31—62
|Tommy Fleetwood
|33-30—63
|Bud Cauley
|33-31—64
|Harry Hall
|32-32—64
|Justin Rose
|32-32—64
|Si Woo Kim
|35-30—65
|Rickie Fowler
|34-32—66
|Ben Griffin
|33-33—66
|Russell Henley
|35-31—66
|Maverick McNealy
|33-33—66
|Collin Morikawa
|32-34—66
|Ludvig Aberg
|35-32—67
|Wyndham Clark
|34-33—67
|Thomas Detry
|34-33—67
|Matt Fitzpatrick
|32-35—67
|Brian Harman
|36-31—67
|Robert Macintyre
|35-32—67
|Scottie Scheffler
|33-34—67
|Nick Taylor
|34-33—67
|Daniel Berger
|34-34—68
|Chris Kirk
|33-35—68
|Andrew Novak
|31-37—68
|Xander Schauffele
|34-34—68
|J.J. Spaun
|34-34—68
|Sepp Straka
|35-33—68
|Justin Thomas
|34-34—68
|Jacob Bridgeman
|35-34—69
|Brian Campbell
|35-34—69
|Cameron Davis
|35-34—69
|Tony Finau
|34-35—69
|Emiliano Grillo
|36-33—69
|Joe Highsmith
|34-35—69
|Kurt Kitayama
|33-36—69
|Hideki Matsuyama
|35-34—69
|Taylor Pendrith
|33-36—69
|Jordan Spieth
|36-33—69
|Jhonattan Vegas
|33-36—69
|Cameron Young
|35-34—69
|Sam Burns
|39-31—70
|Patrick Cantlay
|34-36—70
|Harris English
|36-34—70
|Ryan Gerard
|36-34—70
|Lucas Glover
|34-36—70
|Max Greyserman
|33-37—70
|Denny McCarthy
|36-34—70
|J.T. Poston
|38-32—70
|Aaron Rai
|34-36—70
|Corey Conners
|35-36—71
|Jason Day
|32-39—71
|Mackenzie Hughes
|35-36—71
|Sungjae Im
|36-35—71
|Aldrich Potgieter
|37-34—71
|Patrick Rodgers
|34-37—71
|Matti Schmid
|39-32—71
|Sam Stevens
|36-35—71
|Kevin Yu
|33-38—71
|Keegan Bradley
|36-36—72
|Nicolas Echavarria
|37-35—72
|Ryan Fox
|35-37—72
|Chris Gotterup
|37-35—72
|Stephan Jaeger
|34-38—72
|Michael Kim
|34-38—72
|Jake Knapp
|36-36—72
|Davis Riley
|37-35—72
|Tom Hoge
|37-36—73
|Shane Lowry
|36-37—73
|Viktor Hovland
|35-39—74
|Erik Van Rooyen
|39-35—74
|Min Woo Lee
|38-38—76
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.