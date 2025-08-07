Live Radio
Home » Sports » FedEx St. Jude Championship Scores

FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 7, 2025, 6:38 PM

Thursday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

First Round

Akshay Bhatia 31-31—62
Tommy Fleetwood 33-30—63
Bud Cauley 33-31—64
Harry Hall 32-32—64
Justin Rose 32-32—64
Si Woo Kim 35-30—65
Rickie Fowler 34-32—66
Ben Griffin 33-33—66
Russell Henley 35-31—66
Maverick McNealy 33-33—66
Collin Morikawa 32-34—66
Ludvig Aberg 35-32—67
Wyndham Clark 34-33—67
Thomas Detry 34-33—67
Matt Fitzpatrick 32-35—67
Brian Harman 36-31—67
Robert Macintyre 35-32—67
Scottie Scheffler 33-34—67
Nick Taylor 34-33—67
Daniel Berger 34-34—68
Chris Kirk 33-35—68
Andrew Novak 31-37—68
Xander Schauffele 34-34—68
J.J. Spaun 34-34—68
Sepp Straka 35-33—68
Justin Thomas 34-34—68
Jacob Bridgeman 35-34—69
Brian Campbell 35-34—69
Cameron Davis 35-34—69
Tony Finau 34-35—69
Emiliano Grillo 36-33—69
Joe Highsmith 34-35—69
Kurt Kitayama 33-36—69
Hideki Matsuyama 35-34—69
Taylor Pendrith 33-36—69
Jordan Spieth 36-33—69
Jhonattan Vegas 33-36—69
Cameron Young 35-34—69
Sam Burns 39-31—70
Patrick Cantlay 34-36—70
Harris English 36-34—70
Ryan Gerard 36-34—70
Lucas Glover 34-36—70
Max Greyserman 33-37—70
Denny McCarthy 36-34—70
J.T. Poston 38-32—70
Aaron Rai 34-36—70
Corey Conners 35-36—71
Jason Day 32-39—71
Mackenzie Hughes 35-36—71
Sungjae Im 36-35—71
Aldrich Potgieter 37-34—71
Patrick Rodgers 34-37—71
Matti Schmid 39-32—71
Sam Stevens 36-35—71
Kevin Yu 33-38—71
Keegan Bradley 36-36—72
Nicolas Echavarria 37-35—72
Ryan Fox 35-37—72
Chris Gotterup 37-35—72
Stephan Jaeger 34-38—72
Michael Kim 34-38—72
Jake Knapp 36-36—72
Davis Riley 37-35—72
Tom Hoge 37-36—73
Shane Lowry 36-37—73
Viktor Hovland 35-39—74
Erik Van Rooyen 39-35—74
Min Woo Lee 38-38—76

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up