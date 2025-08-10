Live Radio
FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 10, 2025, 6:08 PM

Sunday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Justin Rose 64-66-67-67—264
x-J.J. Spaun 68-66-65-65—264
Tommy Fleetwood 63-64-69-69—265
Scottie Scheffler 67-66-65-67—265
Cameron Young 69-65-71-64—269
Akshay Bhatia 62-69-70-69—270
Rickie Fowler 66-69-66-69—270
Andrew Novak 68-64-67-71—270
Ludvig Aberg 67-67-70-67—271
Patrick Cantlay 70-67-66-68—271
Ben Griffin 66-69-66-70—271
Chris Kirk 68-67-66-70—271
Kurt Kitayama 69-63-72-67—271
Bud Cauley 64-69-70-69—272
Si Woo Kim 65-69-69-69—272
Jhonattan Vegas 69-69-66-68—272
Jacob Bridgeman 69-64-71-69—273
Russell Henley 66-70-71-66—273
Sungjae Im 71-64-71-67—273
Hideki Matsuyama 69-70-69-65—273
Sepp Straka 68-67-68-70—273
Harry Hall 64-72-69-69—274
Brian Harman 67-68-72-67—274
Collin Morikawa 66-65-72-71—274
J.T. Poston 70-69-67-68—274
Aaron Rai 70-69-68-67—274
Xander Schauffele 68-72-65-69—274
Sam Burns 70-71-66-68—275
Maverick McNealy 66-66-74-69—275
Taylor Pendrith 69-69-65-72—275
Justin Thomas 68-72-70-65—275
Matt Fitzpatrick 67-71-69-69—276
Max Greyserman 70-69-69-68—276
Viktor Hovland 74-68-67-67—276
Denny McCarthy 70-67-72-67—276
Davis Riley 72-67-70-67—276
Kevin Yu 71-67-69-69—276
Thomas Detry 67-69-68-73—277
Nicolas Echavarria 72-70-69-66—277
Robert Macintyre 67-70-68-72—277
Patrick Rodgers 71-68-70-68—277
Matti Schmid 71-66-69-71—277
Jordan Spieth 69-70-70-68—277
Keegan Bradley 72-70-69-67—278
Ryan Gerard 70-69-73-66—278
Lucas Glover 70-66-69-73—278
Nick Taylor 67-71-72-68—278
Harris English 70-68-69-72—279
Stephan Jaeger 72-69-69-69—279
Corey Conners 71-68-70-71—280
Cameron Davis 69-72-67-72—280
Ryan Fox 72-71-68-69—280
Emiliano Grillo 69-69-71-71—280
Chris Gotterup 72-73-70-66—281
Sam Stevens 71-70-69-71—281
Wyndham Clark 67-68-72-75—282
Jason Day 71-68-71-72—282
Mackenzie Hughes 71-69-70-72—282
Michael Kim 72-72-72-67—283
Shane Lowry 73-68-71-71—283
Aldrich Potgieter 71-72-73-67—283
Jake Knapp 72-70-70-73—285
Erik Van Rooyen 74-69-71-71—285
Brian Campbell 69-71-71-75—286
Tony Finau 69-68-73-76—286
Tom Hoge 73-74-67-72—286
Joe Highsmith 69-74-69-76—288
Daniel Berger 68-75-72-75—290
Min Woo Lee 76-72-72-70—290

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

