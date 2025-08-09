Live Radio
FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 12:10 PM

Friday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Second Round

Tommy Fleetwood 63-64—127
Justin Rose 64-66—130
Akshay Bhatia 62-69—131
Collin Morikawa 66-65—131
Kurt Kitayama 69-63—132
Maverick McNealy 66-66—132
Andrew Novak 68-64—132
Jacob Bridgeman 69-64—133
Bud Cauley 64-69—133
Scottie Scheffler 67-66—133
Ludvig Aberg 67-67—134
Si Woo Kim 65-69—134
J.J. Spaun 68-66—134
Cameron Young 69-65—134
Wyndham Clark 67-68—135
Chris Kirk 68-67—135
Rickie Fowler 66-69—135
Brian Harman 67-68—135
Sungjae Im 71-64—135
Sepp Straka 68-67—135
Ben Griffin 66-69—135
Thomas Detry 67-69—136
Harry Hall 64-72—136
Russell Henley 66-70—136
Lucas Glover 70-66—136
Robert Macintyre 67-70—137
Denny McCarthy 70-67—137
Matti Schmid 71-66—137
Patrick Cantlay 70-67—137
Tony Finau 69-68—137
Matt Fitzpatrick 67-71—138
Taylor Pendrith 69-69—138
Jhonattan Vegas 69-69—138
Nick Taylor 67-71—138
Kevin Yu 71-67—138
Harris English 70-68—138
Emiliano Grillo 69-69—138
Max Greyserman 70-69—139
Hideki Matsuyama 69-70—139
Jason Day 71-68—139
Aaron Rai 70-69—139
Patrick Rodgers 71-68—139
Jordan Spieth 69-70—139
Corey Conners 71-68—139
J.T. Poston 70-69—139
Davis Riley 72-67—139
Ryan Gerard 70-69—139
Xander Schauffele 68-72—140
Mackenzie Hughes 71-69—140
Justin Thomas 68-72—140
Brian Campbell 69-71—140
Sam Burns 70-71—141
Cameron Davis 69-72—141
Stephan Jaeger 72-69—141
Shane Lowry 73-68—141
Sam Stevens 71-70—141
Keegan Bradley 72-70—142
Nicolas Echavarria 72-70—142
Viktor Hovland 74-68—142
Jake Knapp 72-70—142
Daniel Berger 68-75—143
Ryan Fox 72-71—143
Joe Highsmith 69-74—143
Aldrich Potgieter 71-72—143
Erik Van Rooyen 74-69—143
Michael Kim 72-72—144
Chris Gotterup 72-73—145
Tom Hoge 73-74—147
Min Woo Lee 76-72—148

