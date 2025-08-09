FedEx St. Jude Championship Scores

Friday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Second Round
|Tommy Fleetwood
|63-64—127
|Justin Rose
|64-66—130
|Akshay Bhatia
|62-69—131
|Collin Morikawa
|66-65—131
|Kurt Kitayama
|69-63—132
|Maverick McNealy
|66-66—132
|Andrew Novak
|68-64—132
|Jacob Bridgeman
|69-64—133
|Bud Cauley
|64-69—133
|Scottie Scheffler
|67-66—133
|Ludvig Aberg
|67-67—134
|Si Woo Kim
|65-69—134
|J.J. Spaun
|68-66—134
|Cameron Young
|69-65—134
|Wyndham Clark
|67-68—135
|Chris Kirk
|68-67—135
|Rickie Fowler
|66-69—135
|Brian Harman
|67-68—135
|Sungjae Im
|71-64—135
|Sepp Straka
|68-67—135
|Ben Griffin
|66-69—135
|Thomas Detry
|67-69—136
|Harry Hall
|64-72—136
|Russell Henley
|66-70—136
|Lucas Glover
|70-66—136
|Robert Macintyre
|67-70—137
|Denny McCarthy
|70-67—137
|Matti Schmid
|71-66—137
|Patrick Cantlay
|70-67—137
|Tony Finau
|69-68—137
|Matt Fitzpatrick
|67-71—138
|Taylor Pendrith
|69-69—138
|Jhonattan Vegas
|69-69—138
|Nick Taylor
|67-71—138
|Kevin Yu
|71-67—138
|Harris English
|70-68—138
|Emiliano Grillo
|69-69—138
|Max Greyserman
|70-69—139
|Hideki Matsuyama
|69-70—139
|Jason Day
|71-68—139
|Aaron Rai
|70-69—139
|Patrick Rodgers
|71-68—139
|Jordan Spieth
|69-70—139
|Corey Conners
|71-68—139
|J.T. Poston
|70-69—139
|Davis Riley
|72-67—139
|Ryan Gerard
|70-69—139
|Xander Schauffele
|68-72—140
|Mackenzie Hughes
|71-69—140
|Justin Thomas
|68-72—140
|Brian Campbell
|69-71—140
|Sam Burns
|70-71—141
|Cameron Davis
|69-72—141
|Stephan Jaeger
|72-69—141
|Shane Lowry
|73-68—141
|Sam Stevens
|71-70—141
|Keegan Bradley
|72-70—142
|Nicolas Echavarria
|72-70—142
|Viktor Hovland
|74-68—142
|Jake Knapp
|72-70—142
|Daniel Berger
|68-75—143
|Ryan Fox
|72-71—143
|Joe Highsmith
|69-74—143
|Aldrich Potgieter
|71-72—143
|Erik Van Rooyen
|74-69—143
|Michael Kim
|72-72—144
|Chris Gotterup
|72-73—145
|Tom Hoge
|73-74—147
|Min Woo Lee
|76-72—148
