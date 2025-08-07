Live Radio
Home » Sports » FedEx St. Jude Championship…

FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 7, 2025, 6:38 PM

Thursday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

First Round

Akshay Bhatia 31-31—62 -8
Tommy Fleetwood 33-30—63 -7
Bud Cauley 33-31—64 -6
Harry Hall 32-32—64 -6
Justin Rose 32-32—64 -6
Si Woo Kim 35-30—65 -5
Rickie Fowler 34-32—66 -4
Ben Griffin 33-33—66 -4
Russell Henley 35-31—66 -4
Maverick McNealy 33-33—66 -4
Collin Morikawa 32-34—66 -4
Ludvig Aberg 35-32—67 -3
Wyndham Clark 34-33—67 -3
Thomas Detry 34-33—67 -3
Matt Fitzpatrick 32-35—67 -3
Brian Harman 36-31—67 -3
Robert Macintyre 35-32—67 -3
Scottie Scheffler 33-34—67 -3
Nick Taylor 34-33—67 -3
Daniel Berger 34-34—68 -2
Chris Kirk 33-35—68 -2
Andrew Novak 31-37—68 -2
Xander Schauffele 34-34—68 -2
J.J. Spaun 34-34—68 -2
Sepp Straka 35-33—68 -2
Justin Thomas 34-34—68 -2
Jacob Bridgeman 35-34—69 -1
Brian Campbell 35-34—69 -1
Cameron Davis 35-34—69 -1
Tony Finau 34-35—69 -1
Emiliano Grillo 36-33—69 -1
Joe Highsmith 34-35—69 -1
Kurt Kitayama 33-36—69 -1
Hideki Matsuyama 35-34—69 -1
Taylor Pendrith 33-36—69 -1
Jordan Spieth 36-33—69 -1
Jhonattan Vegas 33-36—69 -1
Cameron Young 35-34—69 -1
Sam Burns 39-31—70 E
Patrick Cantlay 34-36—70 E
Harris English 36-34—70 E
Ryan Gerard 36-34—70 E
Lucas Glover 34-36—70 E
Max Greyserman 33-37—70 E
Denny McCarthy 36-34—70 E
J.T. Poston 38-32—70 E
Aaron Rai 34-36—70 E
Corey Conners 35-36—71 +1
Jason Day 32-39—71 +1
Mackenzie Hughes 35-36—71 +1
Sungjae Im 36-35—71 +1
Aldrich Potgieter 37-34—71 +1
Patrick Rodgers 34-37—71 +1
Matti Schmid 39-32—71 +1
Sam Stevens 36-35—71 +1
Kevin Yu 33-38—71 +1
Keegan Bradley 36-36—72 +2
Nicolas Echavarria 37-35—72 +2
Ryan Fox 35-37—72 +2
Chris Gotterup 37-35—72 +2
Stephan Jaeger 34-38—72 +2
Michael Kim 34-38—72 +2
Jake Knapp 36-36—72 +2
Davis Riley 37-35—72 +2
Tom Hoge 37-36—73 +3
Shane Lowry 36-37—73 +3
Viktor Hovland 35-39—74 +4
Erik Van Rooyen 39-35—74 +4
Min Woo Lee 38-38—76 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up