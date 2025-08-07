FedEx St. Jude Championship Par Scores

Thursday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
First Round
|Akshay Bhatia
|31-31—62
|-8
|Tommy Fleetwood
|33-30—63
|-7
|Bud Cauley
|33-31—64
|-6
|Harry Hall
|32-32—64
|-6
|Justin Rose
|32-32—64
|-6
|Si Woo Kim
|35-30—65
|-5
|Rickie Fowler
|34-32—66
|-4
|Ben Griffin
|33-33—66
|-4
|Russell Henley
|35-31—66
|-4
|Maverick McNealy
|33-33—66
|-4
|Collin Morikawa
|32-34—66
|-4
|Ludvig Aberg
|35-32—67
|-3
|Wyndham Clark
|34-33—67
|-3
|Thomas Detry
|34-33—67
|-3
|Matt Fitzpatrick
|32-35—67
|-3
|Brian Harman
|36-31—67
|-3
|Robert Macintyre
|35-32—67
|-3
|Scottie Scheffler
|33-34—67
|-3
|Nick Taylor
|34-33—67
|-3
|Daniel Berger
|34-34—68
|-2
|Chris Kirk
|33-35—68
|-2
|Andrew Novak
|31-37—68
|-2
|Xander Schauffele
|34-34—68
|-2
|J.J. Spaun
|34-34—68
|-2
|Sepp Straka
|35-33—68
|-2
|Justin Thomas
|34-34—68
|-2
|Jacob Bridgeman
|35-34—69
|-1
|Brian Campbell
|35-34—69
|-1
|Cameron Davis
|35-34—69
|-1
|Tony Finau
|34-35—69
|-1
|Emiliano Grillo
|36-33—69
|-1
|Joe Highsmith
|34-35—69
|-1
|Kurt Kitayama
|33-36—69
|-1
|Hideki Matsuyama
|35-34—69
|-1
|Taylor Pendrith
|33-36—69
|-1
|Jordan Spieth
|36-33—69
|-1
|Jhonattan Vegas
|33-36—69
|-1
|Cameron Young
|35-34—69
|-1
|Sam Burns
|39-31—70
|E
|Patrick Cantlay
|34-36—70
|E
|Harris English
|36-34—70
|E
|Ryan Gerard
|36-34—70
|E
|Lucas Glover
|34-36—70
|E
|Max Greyserman
|33-37—70
|E
|Denny McCarthy
|36-34—70
|E
|J.T. Poston
|38-32—70
|E
|Aaron Rai
|34-36—70
|E
|Corey Conners
|35-36—71
|+1
|Jason Day
|32-39—71
|+1
|Mackenzie Hughes
|35-36—71
|+1
|Sungjae Im
|36-35—71
|+1
|Aldrich Potgieter
|37-34—71
|+1
|Patrick Rodgers
|34-37—71
|+1
|Matti Schmid
|39-32—71
|+1
|Sam Stevens
|36-35—71
|+1
|Kevin Yu
|33-38—71
|+1
|Keegan Bradley
|36-36—72
|+2
|Nicolas Echavarria
|37-35—72
|+2
|Ryan Fox
|35-37—72
|+2
|Chris Gotterup
|37-35—72
|+2
|Stephan Jaeger
|34-38—72
|+2
|Michael Kim
|34-38—72
|+2
|Jake Knapp
|36-36—72
|+2
|Davis Riley
|37-35—72
|+2
|Tom Hoge
|37-36—73
|+3
|Shane Lowry
|36-37—73
|+3
|Viktor Hovland
|35-39—74
|+4
|Erik Van Rooyen
|39-35—74
|+4
|Min Woo Lee
|38-38—76
|+6
