Live Radio
Home » Sports » FedEx St. Jude Championship…

FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 10, 2025, 7:05 PM

Sunday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Justin Rose 64-66-67-67—264 -16
J.J. Spaun 68-66-65-65—264 -16
Tommy Fleetwood 63-64-69-69—265 -15
Scottie Scheffler 67-66-65-67—265 -15
Cameron Young 69-65-71-64—269 -11
Akshay Bhatia 62-69-70-69—270 -10
Rickie Fowler 66-69-66-69—270 -10
Andrew Novak 68-64-67-71—270 -10
Ludvig Aberg 67-67-70-67—271 -9
Patrick Cantlay 70-67-66-68—271 -9
Ben Griffin 66-69-66-70—271 -9
Chris Kirk 68-67-66-70—271 -9
Kurt Kitayama 69-63-72-67—271 -9
Bud Cauley 64-69-70-69—272 -8
Si Woo Kim 65-69-69-69—272 -8
Jhonattan Vegas 69-69-66-68—272 -8
Jacob Bridgeman 69-64-71-69—273 -7
Russell Henley 66-70-71-66—273 -7
Sungjae Im 71-64-71-67—273 -7
Hideki Matsuyama 69-70-69-65—273 -7
Sepp Straka 68-67-68-70—273 -7
Harry Hall 64-72-69-69—274 -6
Brian Harman 67-68-72-67—274 -6
Collin Morikawa 66-65-72-71—274 -6
J.T. Poston 70-69-67-68—274 -6
Aaron Rai 70-69-68-67—274 -6
Xander Schauffele 68-72-65-69—274 -6
Sam Burns 70-71-66-68—275 -5
Maverick McNealy 66-66-74-69—275 -5
Taylor Pendrith 69-69-65-72—275 -5
Justin Thomas 68-72-70-65—275 -5
Matt Fitzpatrick 67-71-69-69—276 -4
Max Greyserman 70-69-69-68—276 -4
Viktor Hovland 74-68-67-67—276 -4
Denny McCarthy 70-67-72-67—276 -4
Davis Riley 72-67-70-67—276 -4
Kevin Yu 71-67-69-69—276 -4
Thomas Detry 67-69-68-73—277 -3
Nicolas Echavarria 72-70-69-66—277 -3
Robert Macintyre 67-70-68-72—277 -3
Patrick Rodgers 71-68-70-68—277 -3
Matti Schmid 71-66-69-71—277 -3
Jordan Spieth 69-70-70-68—277 -3
Keegan Bradley 72-70-69-67—278 -2
Ryan Gerard 70-69-73-66—278 -2
Lucas Glover 70-66-69-73—278 -2
Nick Taylor 67-71-72-68—278 -2
Harris English 70-68-69-72—279 -1
Stephan Jaeger 72-69-69-69—279 -1
Corey Conners 71-68-70-71—280 E
Cameron Davis 69-72-67-72—280 E
Ryan Fox 72-71-68-69—280 E
Emiliano Grillo 69-69-71-71—280 E
Chris Gotterup 72-73-70-66—281 +1
Sam Stevens 71-70-69-71—281 +1
Wyndham Clark 67-68-72-75—282 +2
Jason Day 71-68-71-72—282 +2
Mackenzie Hughes 71-69-70-72—282 +2
Michael Kim 72-72-72-67—283 +3
Shane Lowry 73-68-71-71—283 +3
Aldrich Potgieter 71-72-73-67—283 +3
Jake Knapp 72-70-70-73—285 +5
Erik Van Rooyen 74-69-71-71—285 +5
Brian Campbell 69-71-71-75—286 +6
Tony Finau 69-68-73-76—286 +6
Tom Hoge 73-74-67-72—286 +6
Joe Highsmith 69-74-69-76—288 +8
Daniel Berger 68-75-72-75—290 +10
Min Woo Lee 76-72-72-70—290 +10

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up