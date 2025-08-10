FedEx St. Jude Championship Par Scores

Sunday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Final Round
(x-won on third playoff hole)
|x-Justin Rose
|64-66-67-67—264
|-16
|J.J. Spaun
|68-66-65-65—264
|-16
|Tommy Fleetwood
|63-64-69-69—265
|-15
|Scottie Scheffler
|67-66-65-67—265
|-15
|Cameron Young
|69-65-71-64—269
|-11
|Akshay Bhatia
|62-69-70-69—270
|-10
|Rickie Fowler
|66-69-66-69—270
|-10
|Andrew Novak
|68-64-67-71—270
|-10
|Ludvig Aberg
|67-67-70-67—271
|-9
|Patrick Cantlay
|70-67-66-68—271
|-9
|Ben Griffin
|66-69-66-70—271
|-9
|Chris Kirk
|68-67-66-70—271
|-9
|Kurt Kitayama
|69-63-72-67—271
|-9
|Bud Cauley
|64-69-70-69—272
|-8
|Si Woo Kim
|65-69-69-69—272
|-8
|Jhonattan Vegas
|69-69-66-68—272
|-8
|Jacob Bridgeman
|69-64-71-69—273
|-7
|Russell Henley
|66-70-71-66—273
|-7
|Sungjae Im
|71-64-71-67—273
|-7
|Hideki Matsuyama
|69-70-69-65—273
|-7
|Sepp Straka
|68-67-68-70—273
|-7
|Harry Hall
|64-72-69-69—274
|-6
|Brian Harman
|67-68-72-67—274
|-6
|Collin Morikawa
|66-65-72-71—274
|-6
|J.T. Poston
|70-69-67-68—274
|-6
|Aaron Rai
|70-69-68-67—274
|-6
|Xander Schauffele
|68-72-65-69—274
|-6
|Sam Burns
|70-71-66-68—275
|-5
|Maverick McNealy
|66-66-74-69—275
|-5
|Taylor Pendrith
|69-69-65-72—275
|-5
|Justin Thomas
|68-72-70-65—275
|-5
|Matt Fitzpatrick
|67-71-69-69—276
|-4
|Max Greyserman
|70-69-69-68—276
|-4
|Viktor Hovland
|74-68-67-67—276
|-4
|Denny McCarthy
|70-67-72-67—276
|-4
|Davis Riley
|72-67-70-67—276
|-4
|Kevin Yu
|71-67-69-69—276
|-4
|Thomas Detry
|67-69-68-73—277
|-3
|Nicolas Echavarria
|72-70-69-66—277
|-3
|Robert Macintyre
|67-70-68-72—277
|-3
|Patrick Rodgers
|71-68-70-68—277
|-3
|Matti Schmid
|71-66-69-71—277
|-3
|Jordan Spieth
|69-70-70-68—277
|-3
|Keegan Bradley
|72-70-69-67—278
|-2
|Ryan Gerard
|70-69-73-66—278
|-2
|Lucas Glover
|70-66-69-73—278
|-2
|Nick Taylor
|67-71-72-68—278
|-2
|Harris English
|70-68-69-72—279
|-1
|Stephan Jaeger
|72-69-69-69—279
|-1
|Corey Conners
|71-68-70-71—280
|E
|Cameron Davis
|69-72-67-72—280
|E
|Ryan Fox
|72-71-68-69—280
|E
|Emiliano Grillo
|69-69-71-71—280
|E
|Chris Gotterup
|72-73-70-66—281
|+1
|Sam Stevens
|71-70-69-71—281
|+1
|Wyndham Clark
|67-68-72-75—282
|+2
|Jason Day
|71-68-71-72—282
|+2
|Mackenzie Hughes
|71-69-70-72—282
|+2
|Michael Kim
|72-72-72-67—283
|+3
|Shane Lowry
|73-68-71-71—283
|+3
|Aldrich Potgieter
|71-72-73-67—283
|+3
|Jake Knapp
|72-70-70-73—285
|+5
|Erik Van Rooyen
|74-69-71-71—285
|+5
|Brian Campbell
|69-71-71-75—286
|+6
|Tony Finau
|69-68-73-76—286
|+6
|Tom Hoge
|73-74-67-72—286
|+6
|Joe Highsmith
|69-74-69-76—288
|+8
|Daniel Berger
|68-75-72-75—290
|+10
|Min Woo Lee
|76-72-72-70—290
|+10
