FedEx St. Jude Championship Par Scores

Friday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Second Round
|Tommy Fleetwood
|63-64—127
|-13
|Justin Rose
|64-66—130
|-10
|Akshay Bhatia
|62-69—131
|-9
|Collin Morikawa
|66-65—131
|-9
|Kurt Kitayama
|69-63—132
|-8
|Maverick McNealy
|66-66—132
|-8
|Andrew Novak
|68-64—132
|-8
|Jacob Bridgeman
|69-64—133
|-7
|Bud Cauley
|64-69—133
|-7
|Scottie Scheffler
|67-66—133
|-7
|Ludvig Aberg
|67-67—134
|-6
|Si Woo Kim
|65-69—134
|-6
|J.J. Spaun
|68-66—134
|-6
|Cameron Young
|69-65—134
|-6
|Wyndham Clark
|67-68—135
|-5
|Chris Kirk
|68-67—135
|-5
|Rickie Fowler
|66-69—135
|-5
|Brian Harman
|67-68—135
|-5
|Sungjae Im
|71-64—135
|-5
|Sepp Straka
|68-67—135
|-5
|Ben Griffin
|66-69—135
|-5
|Thomas Detry
|67-69—136
|-4
|Harry Hall
|64-72—136
|-4
|Russell Henley
|66-70—136
|-4
|Lucas Glover
|70-66—136
|-4
|Robert Macintyre
|67-70—137
|-3
|Denny McCarthy
|70-67—137
|-3
|Matti Schmid
|71-66—137
|-3
|Patrick Cantlay
|70-67—137
|-3
|Tony Finau
|69-68—137
|-3
|Matt Fitzpatrick
|67-71—138
|-2
|Taylor Pendrith
|69-69—138
|-2
|Jhonattan Vegas
|69-69—138
|-2
|Nick Taylor
|67-71—138
|-2
|Kevin Yu
|71-67—138
|-2
|Harris English
|70-68—138
|-2
|Emiliano Grillo
|69-69—138
|-2
|Max Greyserman
|70-69—139
|-1
|Hideki Matsuyama
|69-70—139
|-1
|Jason Day
|71-68—139
|-1
|Aaron Rai
|70-69—139
|-1
|Patrick Rodgers
|71-68—139
|-1
|Jordan Spieth
|69-70—139
|-1
|Corey Conners
|71-68—139
|-1
|J.T. Poston
|70-69—139
|-1
|Davis Riley
|72-67—139
|-1
|Ryan Gerard
|70-69—139
|-1
|Xander Schauffele
|68-72—140
|E
|Mackenzie Hughes
|71-69—140
|E
|Justin Thomas
|68-72—140
|E
|Brian Campbell
|69-71—140
|E
|Sam Burns
|70-71—141
|+1
|Cameron Davis
|69-72—141
|+1
|Stephan Jaeger
|72-69—141
|+1
|Shane Lowry
|73-68—141
|+1
|Sam Stevens
|71-70—141
|+1
|Keegan Bradley
|72-70—142
|+2
|Nicolas Echavarria
|72-70—142
|+2
|Viktor Hovland
|74-68—142
|+2
|Jake Knapp
|72-70—142
|+2
|Daniel Berger
|68-75—143
|+3
|Ryan Fox
|72-71—143
|+3
|Joe Highsmith
|69-74—143
|+3
|Aldrich Potgieter
|71-72—143
|+3
|Erik Van Rooyen
|74-69—143
|+3
|Michael Kim
|72-72—144
|+4
|Chris Gotterup
|72-73—145
|+5
|Tom Hoge
|73-74—147
|+7
|Min Woo Lee
|76-72—148
|+8
