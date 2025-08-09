Live Radio
FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 9, 2025, 12:10 PM

Friday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Second Round

Tommy Fleetwood 63-64—127 -13
Justin Rose 64-66—130 -10
Akshay Bhatia 62-69—131 -9
Collin Morikawa 66-65—131 -9
Kurt Kitayama 69-63—132 -8
Maverick McNealy 66-66—132 -8
Andrew Novak 68-64—132 -8
Jacob Bridgeman 69-64—133 -7
Bud Cauley 64-69—133 -7
Scottie Scheffler 67-66—133 -7
Ludvig Aberg 67-67—134 -6
Si Woo Kim 65-69—134 -6
J.J. Spaun 68-66—134 -6
Cameron Young 69-65—134 -6
Wyndham Clark 67-68—135 -5
Chris Kirk 68-67—135 -5
Rickie Fowler 66-69—135 -5
Brian Harman 67-68—135 -5
Sungjae Im 71-64—135 -5
Sepp Straka 68-67—135 -5
Ben Griffin 66-69—135 -5
Thomas Detry 67-69—136 -4
Harry Hall 64-72—136 -4
Russell Henley 66-70—136 -4
Lucas Glover 70-66—136 -4
Robert Macintyre 67-70—137 -3
Denny McCarthy 70-67—137 -3
Matti Schmid 71-66—137 -3
Patrick Cantlay 70-67—137 -3
Tony Finau 69-68—137 -3
Matt Fitzpatrick 67-71—138 -2
Taylor Pendrith 69-69—138 -2
Jhonattan Vegas 69-69—138 -2
Nick Taylor 67-71—138 -2
Kevin Yu 71-67—138 -2
Harris English 70-68—138 -2
Emiliano Grillo 69-69—138 -2
Max Greyserman 70-69—139 -1
Hideki Matsuyama 69-70—139 -1
Jason Day 71-68—139 -1
Aaron Rai 70-69—139 -1
Patrick Rodgers 71-68—139 -1
Jordan Spieth 69-70—139 -1
Corey Conners 71-68—139 -1
J.T. Poston 70-69—139 -1
Davis Riley 72-67—139 -1
Ryan Gerard 70-69—139 -1
Xander Schauffele 68-72—140 E
Mackenzie Hughes 71-69—140 E
Justin Thomas 68-72—140 E
Brian Campbell 69-71—140 E
Sam Burns 70-71—141 +1
Cameron Davis 69-72—141 +1
Stephan Jaeger 72-69—141 +1
Shane Lowry 73-68—141 +1
Sam Stevens 71-70—141 +1
Keegan Bradley 72-70—142 +2
Nicolas Echavarria 72-70—142 +2
Viktor Hovland 74-68—142 +2
Jake Knapp 72-70—142 +2
Daniel Berger 68-75—143 +3
Ryan Fox 72-71—143 +3
Joe Highsmith 69-74—143 +3
Aldrich Potgieter 71-72—143 +3
Erik Van Rooyen 74-69—143 +3
Michael Kim 72-72—144 +4
Chris Gotterup 72-73—145 +5
Tom Hoge 73-74—147 +7
Min Woo Lee 76-72—148 +8

