F1 Dutch Grand Prix Results

Sunday
At Circuit Park Zandvoort
Zandvoort, Netherlands.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 72 laps, 1:38:29.849, 25 points.
2. (3) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 72, +1.271 seconds, 18.
3. (4) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 72, +3.233, 15.
4. (5) George Russell, Great Britain, Mercedes, 72, +5.654, 12.
5. (15) Alexander Albon, Thailand, Williams, 72, +6.327, 10.
6. (20) Oliver Bearman, England, Haas, 72, +9.044, 8.
7. (19) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 72, +9.497, 6.
8. (10) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 72, +11.709, 4.
9. (12) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 72, +13.597, 2.
10. (18) Esteban Ocon, France, Haas, 72, +14.063, 1.
11. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 72, +14.511.
12. (8) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 72, +17.063.
13. (9) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 72, +17.376.
14. (17) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 72, +19.725.
15. (13) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 72, +21.565.
16. (11) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 72, +22.029.
17. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 72, +23.629.
18. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, did not finish, 64, 8L.
19. (6) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, did not finish, 52, 20L.
20. (7) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, did not finish, 22, 50L.
___
Driver Standings
1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 309 points.
2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 275.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 205.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 184.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 151.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 109.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 64.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 64.
9. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 37.
10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 37.
11. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 30.
13. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
14. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
15. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 20.
16. Oliver Bearman, England, Haas, 16.
17. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 16.
18. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 14.
19. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 12.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 584.
2. Ferrari, 260.
3. Mercedes, 248.
4. Red Bull Racing, 214.
5. Williams, 80.
6. Aston Martin, 62.
7. Racing Bulls, 60.
8. KICK Sauber, 51.
9. Haas, 44.
10. Alpine, 20.
