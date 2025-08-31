Live Radio
Home » Sports » F1 Dutch Grand Prix Results

F1 Dutch Grand Prix Results

The Associated Press

August 31, 2025, 12:22 PM

Sunday

At Circuit Park Zandvoort

Zandvoort, Netherlands.

Lap length: 4.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 72 laps, 1:38:29.849, 25 points.

2. (3) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 72, +1.271 seconds, 18.

3. (4) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 72, +3.233, 15.

4. (5) George Russell, Great Britain, Mercedes, 72, +5.654, 12.

5. (15) Alexander Albon, Thailand, Williams, 72, +6.327, 10.

6. (20) Oliver Bearman, England, Haas, 72, +9.044, 8.

7. (19) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 72, +9.497, 6.

8. (10) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 72, +11.709, 4.

9. (12) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 72, +13.597, 2.

10. (18) Esteban Ocon, France, Haas, 72, +14.063, 1.

11. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 72, +14.511.

12. (8) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 72, +17.063.

13. (9) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 72, +17.376.

14. (17) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 72, +19.725.

15. (13) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 72, +21.565.

16. (11) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 72, +22.029.

17. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 72, +23.629.

18. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, did not finish, 64, 8L.

19. (6) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, did not finish, 52, 20L.

20. (7) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, did not finish, 22, 50L.

___

Driver Standings

1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 309 points.

2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 275.

3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 205.

4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 184.

5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 151.

6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 109.

7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 64.

8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 64.

9. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 37.

10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 37.

11. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.

12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 30.

13. Esteban Ocon, France, Haas, 28.

14. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.

15. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 20.

16. Oliver Bearman, England, Haas, 16.

17. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 16.

18. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 14.

19. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 12.

Manufacturers Standings

1. McLaren, 584.

2. Ferrari, 260.

3. Mercedes, 248.

4. Red Bull Racing, 214.

5. Williams, 80.

6. Aston Martin, 62.

7. Racing Bulls, 60.

8. KICK Sauber, 51.

9. Haas, 44.

10. Alpine, 20.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up