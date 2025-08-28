Live Radio
European Tour Scores

The Associated Press

August 28, 2025, 3:57 PM

Thursday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

First Round

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-31—65
Richard Mansell, England 32-33—65
Richard Sterne, South Africa 33-12—45
Ronan Kleu, Switzerland 15-31—46
Guido Migliozzi, Italy 33-33—66
Daniel Gale, Australia 32-4—36
Alexander Knappe, Germany 8-32—40
Matt Fitzpatrick, England 23-32—55
Matthew Baldwin, England 33-26—59
Brandon Stone, South Africa 30-29—59
Danny Willett, England 29-33—62
Oliver Lindell, Finland 35-32—67
Keita Nakajima, Japan 31-36—67
Niklas Lemke, Sweden 32-8—40
Zihao Jin, China 9-32—41
Nacho Elvira, Spain 11-33—44
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-13—47
Alejandro Del Rey, Spain 18-30—48
Romain Langasque, France 19-33—52
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 22-34—56
Joel Girrbach, Switzerland 31-32—63
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-34—68
Todd Clements, England 34-34—68
Manuel Elvira, Spain 36-32—68
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68
Jean Bekirian, Armenia 34-4—38
Alexander George Frances, Denmark 7-35—42
Lukas Nemecz, Austria 8-34—42
Clement Sordet, France 8-34—42
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-12—45
Martin Laird, Scotland 33-12—45
Matteo Manassero, Italy 15-34—49
Ugo Coussaud, France 20-33—53
Rasmus Hojgaard, Denmark 24-33—57
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-24—58
Ryggs Johnston, United States 36-22—58
Louis Albertse, South Africa 34-35—69
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69
Oliver Wilson, England 35-7—42
Julien Brun, France 8-35—43
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 8-35—43
Tom Vaillant, France 35-14—49
Dylan Frittelli, South Africa 34-20—54
Freddy Schott, Germany 35-27—62
Marcus Armitage, England 33-37—70
Jack Senior, England 35-35—70
Max Schliesing, Switzerland 35-8—43
Wil Besseling, Netherlands 9-35—44
David Ravetto, France 12-35—47
Benjamin Schmidt, England 11-36—47
Angel Ayora Fanegas, Spain 21-34—55
Jordan Gumberg, United States 34-21—55
Wyndham Clark, United States 23-36—59
Erik Van Rooyen, South Africa 24-35—59
Alexander Bjork, Sweden 35-36—71
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-36—71
Eddie Pepperell, England 36-35—71
Tapio Pulkkanen, Finland 36-35—71
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71
Frederik Eisenbeis, Germany 37-4—41
Corey Shaun, United States 37-4—41
Neil Schietekat, South Africa 10-35—45
Veer Ahlawat, India 37-11—48
Joel Moscatel, Spain 37-14—51
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-13—51
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72
Sean Crocker, United States 37-15—52
Miguel Angel Jimenez, Spain 34-34—68
Martin Trainer, France 38-35—73
Ryan Van Velzen, South Africa 37-36—73
Jordan Weber, United States 36-10—46
Aaron Rai, England 25-37—62
Dale Whitnell, England 36-27—63
Jannik De Bruyn, Germany 39-35—74
Francesco Laporta, Italy 38-21—59
Pierre Pineau, France 40-8—48
Erik Barnes, United States 45-40—85
Thomas Aiken, South Africa 0-0—0
Bastien Amat, France 0-0—0
Christofer Blomstrand, Sweden 0-0—0
Albert Boneta, Spain 0-0—0
Hamish Brown, Denmark 0-0—0
Davis Bryant, United States 0-0—0
Rafa Cabrera Bello, Spain 0-0—0
Jorge Campillo, Spain 0-0—0
Paul Casey, England 0-0—0
John Catlin, United States 0-0—0
Aaron Cockerill, Canada 0-0—0
Nicolas Colsaerts, Belgium 0-0—0
Martin Couvra, France 0-0—0
MJ Daffue, South Africa 0-0—0
Gregorio De Leo, Italy 0-0—0
Wenyi Ding, China 0-0—0
Harrison Endycott, Australia 0-0—0
Dan Erickson, United States 0-0—0
Alex Fitzpatrick, England 0-0—0
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 0-0—0
Deon Germishuys, South Africa 0-0—0
Gavin Green, Malaysia 0-0—0
Lev Grinberg, Ukraine 0-0—0
Cedric Gugler, Switzerland 0-0—0
Justin Harding, South Africa 0-0—0
Benjamin Hebert, France 0-0—0
Angel Hidalgo, Spain 0-0—0
Nicolai Hojgaard, Denmark 0-0—0
Daan Huizing, Netherlands 0-0—0
Sam Hutsby, England 0-0—0
Scott Jamieson, Scotland 0-0—0
Casey Jarvis, South Africa 0-0—0
Matthew Jordan, England 0-0—0
Yuto Katsuragawa, Japan 0-0—0
Masahiro Kawamura, Japan 0-0—0
Frank Kennedy, England 0-0—0
Maximilian Kieffer, Germany 0-0—0
Minkyu Kim, South Korea 0-0—0
Nathan Kimsey, England 0-0—0
Joakim Lagergren, Sweden 0-0—0
Thriston Lawrence, South Africa 0-0—0
Alexander Levy, France 0-0—0
Hao-Tong Li, China 0-0—0
Danny List, Australia 0-0—0
Zander Lombard, South Africa 0-0—0
Mike Lorenzo-Vera, France 0-0—0
Tom Mao, Switzerland 0-0—0
Troy Merritt, United States 0-0—0
Michael Mjaaseth, Norway 0-0—0
Alex Noren, Sweden 0-0—0
Jacob Skov Olesen, Denmark 0-0—0
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 0-0—0
John Parry, England 0-0—0
Andrea Pavan, Italy 0-0—0
Marco Penge, England 0-0—0
Patrick Rodgers, United States 0-0—0
Max Rottluff, Germany 0-0—0
Antoine Rozner, France 0-0—0
Benjamin Rusch, Switzerland 0-0—0
Adrien Saddier, France 0-0—0
Marcel Schneider, Germany 0-0—0
Matthias Schwab, Austria 0-0—0
Jason Scrivener, Australia 0-0—0
Shubhankar Sharma, India 0-0—0
Marcel Siem, Germany 0-0—0
Jordan L. Smith, England 0-0—0
Sebastian Soderberg, Sweden 0-0—0
Matthew Southgate, England 0-0—0
Callum Tarren, England 0-0—0
Santiago Tarrio, Spain 0-0—0
Tadeas Tetak, Slovakia 0-0—0
Sami Valimaki, Finland 0-0—0
Darius Van Driel, Netherlands 0-0—0
Matt Wallace, England 0-0—0
Bernd Wiesberger, Austria 0-0—0
Robin Williams, South Africa 0-0—0
Andrew Wilson, England 0-0—0
Brandon Wu, United States 0-0—0

