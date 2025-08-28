European Tour Par Scores

Thursday
At Crans-Sur-Sierre Golf Club
Crans-Montana, Switzerland
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,814; Par: 70
First Round
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-31—65
|-5
|Richard Mansell, England
|32-33—65
|-5
|Richard Sterne, South Africa
|33-12—45
|-4
|Ronan Kleu, Switzerland
|15-31—46
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|33-33—66
|-4
|Daniel Gale, Australia
|32-4—36
|-3
|Alexander Knappe, Germany
|8-32—40
|-3
|Matt Fitzpatrick, England
|23-32—55
|-3
|Matthew Baldwin, England
|33-26—59
|-3
|Brandon Stone, South Africa
|30-29—59
|-3
|Danny Willett, England
|29-33—62
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|35-32—67
|-3
|Keita Nakajima, Japan
|31-36—67
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|32-8—40
|-2
|Zihao Jin, China
|9-32—41
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|11-33—44
|-2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|34-13—47
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|18-30—48
|-2
|Romain Langasque, France
|19-33—52
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|22-34—56
|-2
|Joel Girrbach, Switzerland
|31-32—63
|-2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|34-34—68
|-2
|Todd Clements, England
|34-34—68
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|36-32—68
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-33—68
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-32—68
|-2
|Jean Bekirian, Armenia
|34-4—38
|-1
|Alexander George Frances, Denmark
|7-35—42
|-1
|Lukas Nemecz, Austria
|8-34—42
|-1
|Clement Sordet, France
|8-34—42
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-12—45
|-1
|Martin Laird, Scotland
|33-12—45
|-1
|Matteo Manassero, Italy
|15-34—49
|-1
|Ugo Coussaud, France
|20-33—53
|-1
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|24-33—57
|-1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|34-24—58
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|36-22—58
|-1
|Louis Albertse, South Africa
|34-35—69
|-1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-35—69
|-1
|Oliver Wilson, England
|35-7—42
|E
|Julien Brun, France
|8-35—43
|E
|Jeremy Freiburghaus, Switzerland
|8-35—43
|E
|Tom Vaillant, France
|35-14—49
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|34-20—54
|E
|Freddy Schott, Germany
|35-27—62
|E
|Marcus Armitage, England
|33-37—70
|E
|Jack Senior, England
|35-35—70
|E
|Max Schliesing, Switzerland
|35-8—43
|+1
|Wil Besseling, Netherlands
|9-35—44
|+1
|David Ravetto, France
|12-35—47
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|11-36—47
|+1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|21-34—55
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|34-21—55
|+1
|Wyndham Clark, United States
|23-36—59
|+1
|Erik Van Rooyen, South Africa
|24-35—59
|+1
|Alexander Bjork, Sweden
|35-36—71
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-36—71
|+1
|Eddie Pepperell, England
|36-35—71
|+1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|36-35—71
|+1
|Ockie Strydom, South Africa
|36-35—71
|+1
|Frederik Eisenbeis, Germany
|37-4—41
|+2
|Corey Shaun, United States
|37-4—41
|+2
|Neil Schietekat, South Africa
|10-35—45
|+2
|Veer Ahlawat, India
|37-11—48
|+2
|Joel Moscatel, Spain
|37-14—51
|+2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|38-13—51
|+2
|Bjorn Akesson, Sweden
|37-35—72
|+2
|Sean Crocker, United States
|37-15—52
|+3
|Miguel Angel Jimenez, Spain
|34-34—68
|+3
|Martin Trainer, France
|38-35—73
|+3
|Ryan Van Velzen, South Africa
|37-36—73
|+3
|Jordan Weber, United States
|36-10—46
|+4
|Aaron Rai, England
|25-37—62
|+4
|Dale Whitnell, England
|36-27—63
|+4
|Jannik De Bruyn, Germany
|39-35—74
|+4
|Francesco Laporta, Italy
|38-21—59
|+5
|Pierre Pineau, France
|40-8—48
|+6
|Erik Barnes, United States
|45-40—85
|+15
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.