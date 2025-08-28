Live Radio
European Tour Par Scores

The Associated Press

August 28, 2025, 4:30 PM

Thursday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,814; Par: 70

First Round

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-31—65 -5
Richard Mansell, England 32-33—65 -5
Richard Sterne, South Africa 33-12—45 -4
Ronan Kleu, Switzerland 15-31—46 -4
Guido Migliozzi, Italy 33-33—66 -4
Daniel Gale, Australia 32-4—36 -3
Alexander Knappe, Germany 8-32—40 -3
Matt Fitzpatrick, England 23-32—55 -3
Matthew Baldwin, England 33-26—59 -3
Brandon Stone, South Africa 30-29—59 -3
Danny Willett, England 29-33—62 -3
Oliver Lindell, Finland 35-32—67 -3
Keita Nakajima, Japan 31-36—67 -3
Niklas Lemke, Sweden 32-8—40 -2
Zihao Jin, China 9-32—41 -2
Nacho Elvira, Spain 11-33—44 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-13—47 -2
Alejandro Del Rey, Spain 18-30—48 -2
Romain Langasque, France 19-33—52 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 22-34—56 -2
Joel Girrbach, Switzerland 31-32—63 -2
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-34—68 -2
Todd Clements, England 34-34—68 -2
Manuel Elvira, Spain 36-32—68 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68 -2
Mikael Lindberg, Sweden 36-32—68 -2
Jean Bekirian, Armenia 34-4—38 -1
Alexander George Frances, Denmark 7-35—42 -1
Lukas Nemecz, Austria 8-34—42 -1
Clement Sordet, France 8-34—42 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-12—45 -1
Martin Laird, Scotland 33-12—45 -1
Matteo Manassero, Italy 15-34—49 -1
Ugo Coussaud, France 20-33—53 -1
Rasmus Hojgaard, Denmark 24-33—57 -1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-24—58 -1
Ryggs Johnston, United States 36-22—58 -1
Louis Albertse, South Africa 34-35—69 -1
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69 -1
Oliver Wilson, England 35-7—42 E
Julien Brun, France 8-35—43 E
Jeremy Freiburghaus, Switzerland 8-35—43 E
Tom Vaillant, France 35-14—49 E
Dylan Frittelli, South Africa 34-20—54 E
Freddy Schott, Germany 35-27—62 E
Marcus Armitage, England 33-37—70 E
Jack Senior, England 35-35—70 E
Max Schliesing, Switzerland 35-8—43 +1
Wil Besseling, Netherlands 9-35—44 +1
David Ravetto, France 12-35—47 +1
Benjamin Schmidt, England 11-36—47 +1
Angel Ayora Fanegas, Spain 21-34—55 +1
Jordan Gumberg, United States 34-21—55 +1
Wyndham Clark, United States 23-36—59 +1
Erik Van Rooyen, South Africa 24-35—59 +1
Alexander Bjork, Sweden 35-36—71 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-36—71 +1
Eddie Pepperell, England 36-35—71 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 36-35—71 +1
Ockie Strydom, South Africa 36-35—71 +1
Frederik Eisenbeis, Germany 37-4—41 +2
Corey Shaun, United States 37-4—41 +2
Neil Schietekat, South Africa 10-35—45 +2
Veer Ahlawat, India 37-11—48 +2
Joel Moscatel, Spain 37-14—51 +2
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-13—51 +2
Bjorn Akesson, Sweden 37-35—72 +2
Sean Crocker, United States 37-15—52 +3
Miguel Angel Jimenez, Spain 34-34—68 +3
Martin Trainer, France 38-35—73 +3
Ryan Van Velzen, South Africa 37-36—73 +3
Jordan Weber, United States 36-10—46 +4
Aaron Rai, England 25-37—62 +4
Dale Whitnell, England 36-27—63 +4
Jannik De Bruyn, Germany 39-35—74 +4
Francesco Laporta, Italy 38-21—59 +5
Pierre Pineau, France 40-8—48 +6
Erik Barnes, United States 45-40—85 +15
Thomas Aiken, South Africa 0-0—0 E
Bastien Amat, France 0-0—0 E
Christofer Blomstrand, Sweden 0-0—0 E
Albert Boneta, Spain 0-0—0 E
Hamish Brown, Denmark 0-0—0 E
Davis Bryant, United States 0-0—0 E
Rafa Cabrera Bello, Spain 0-0—0 E
Jorge Campillo, Spain 0-0—0 E
Paul Casey, England 0-0—0 E
John Catlin, United States 0-0—0 E
Aaron Cockerill, Canada 0-0—0 E
Nicolas Colsaerts, Belgium 0-0—0 E
Martin Couvra, France 0-0—0 E
MJ Daffue, South Africa 0-0—0 E
Gregorio De Leo, Italy 0-0—0 E
Wenyi Ding, China 0-0—0 E
Harrison Endycott, Australia 0-0—0 E
Dan Erickson, United States 0-0—0 E
Alex Fitzpatrick, England 0-0—0 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 0-0—0 E
Deon Germishuys, South Africa 0-0—0 E
Gavin Green, Malaysia 0-0—0 E
Lev Grinberg, Ukraine 0-0—0 E
Cedric Gugler, Switzerland 0-0—0 E
Justin Harding, South Africa 0-0—0 E
Benjamin Hebert, France 0-0—0 E
Angel Hidalgo, Spain 0-0—0 E
Nicolai Hojgaard, Denmark 0-0—0 E
Daan Huizing, Netherlands 0-0—0 E
Sam Hutsby, England 0-0—0 E
Scott Jamieson, Scotland 0-0—0 E
Casey Jarvis, South Africa 0-0—0 E
Matthew Jordan, England 0-0—0 E
Yuto Katsuragawa, Japan 0-0—0 E
Masahiro Kawamura, Japan 0-0—0 E
Frank Kennedy, England 0-0—0 E
Maximilian Kieffer, Germany 0-0—0 E
Minkyu Kim, South Korea 0-0—0 E
Nathan Kimsey, England 0-0—0 E
Joakim Lagergren, Sweden 0-0—0 E
Thriston Lawrence, South Africa 0-0—0 E
Alexander Levy, France 0-0—0 E
Hao-Tong Li, China 0-0—0 E
Danny List, Australia 0-0—0 E
Zander Lombard, South Africa 0-0—0 E
Mike Lorenzo-Vera, France 0-0—0 E
Tom Mao, Switzerland 0-0—0 E
Troy Merritt, United States 0-0—0 E
Michael Mjaaseth, Norway 0-0—0 E
Alex Noren, Sweden 0-0—0 E
Jacob Skov Olesen, Denmark 0-0—0 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 0-0—0 E
John Parry, England 0-0—0 E
Andrea Pavan, Italy 0-0—0 E
Marco Penge, England 0-0—0 E
Patrick Rodgers, United States 0-0—0 E
Max Rottluff, Germany 0-0—0 E
Antoine Rozner, France 0-0—0 E
Benjamin Rusch, Switzerland 0-0—0 E
Adrien Saddier, France 0-0—0 E
Marcel Schneider, Germany 0-0—0 E
Matthias Schwab, Austria 0-0—0 E
Jason Scrivener, Australia 0-0—0 E
Shubhankar Sharma, India 0-0—0 E
Marcel Siem, Germany 0-0—0 E
Jordan L. Smith, England 0-0—0 E
Sebastian Soderberg, Sweden 0-0—0 E
Matthew Southgate, England 0-0—0 E
Callum Tarren, England 0-0—0 E
Santiago Tarrio, Spain 0-0—0 E
Tadeas Tetak, Slovakia 0-0—0 E
Sami Valimaki, Finland 0-0—0 E
Darius Van Driel, Netherlands 0-0—0 E
Matt Wallace, England 0-0—0 E
Bernd Wiesberger, Austria 0-0—0 E
Robin Williams, South Africa 0-0—0 E
Andrew Wilson, England 0-0—0 E
Brandon Wu, United States 0-0—0 E

