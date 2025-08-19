Live Radio
Home » Sports » DP World Tour Schedule

DP World Tour Schedule

The Associated Press

August 19, 2025, 3:04 PM

Nov. 21-24 _ BMW Australian PGA Championship (Elvis Smylie)

Nov. 28-Dec. 1 _ ISPS Handa Australian Open (Ryggs Johnston)

Dec. 5-8 _ Nedbank Golf Challenge (Johannes Veerman)

Dec. 12-15 _ Alfred Dunhill Championship (Shaun Norris)

Dec. 19-22 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (John Parry)

Jan. 10-12 _ Team Cup (Great Britain and Ireland)

Jan. 16-19 _ Hero Dubai Desert Classic (Tyrrell Hatton)

Jan. 23-26 _ Ras Al Khaimah Championship (Alejandro Del Rey)

Jan. 30-Feb. 2 _ Bapco Energies Bahrain Championship (Laurie Canter)

Feb. 6-9 _ Commercial Bank Qatar Masters (Hao-Tong Li)

Feb. 20-23 _ Magical Kenya Open (Jacques Kruyswijk)

Feb. 27-March 2 _ Investec South African Open Championship (Dylan Naidoo)

March 6-9 _ Joburg Open (Calum Hill)

March 20-23 _ Porsche Singapore Classic (Richard Mansell)

March 27-30 _ Hero Indian Open (Eugenio Lopez-Chacarra)

April 10-13 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)

April 17-20 _ Volvo China Open (Wu Ashun)

April 24-27 _ Hainan Classic (Marco Penge)

May 8-11 _ Turkish Airlines Open (Martin Couvra)

May 15-18 _ PGA Championship (Scottie Scheffler)

May 22-25 _ Soudal Open (Kristoffer Reitan)

May 29-June 1 _ Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand (Nicolai Von Dellingshausen)

June 5-8 _ KLM Open (Connor Syme)

June 12-15 _ U.S. Open (J.J. Spaun)

June 26-29 _ Italian Open (Adrien Saddier)

July 3-6 _ BMW International Open (Daniel Brown)

July 10-13 _ ISCO Championship (William Mouw)

July 10-13 _ Genesis Scottish Open (Chris Gotterup)

July 17-20 _ Barracuda Championship (Ryan Gerard)

July 17-20 _ The Open Championship (Scottie Scheffler)

Aug. 7-10 _ Nexo Championship (Grant Forrest)

Aug. 14-17 _ Danish Golf Championship (Marco Penge)

Aug. 21-24 _ Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo, Sutton Coldfield, United Kingdom

Aug. 28-31 _ Omega European Masters, Crans-Montana, Switzerland

Sept. 4-7 _ Amgen Irish Open, Kildare, Ireland

Sept. 11-14 _ BMW PGA Championship, Virginia Water, United Kingdom

Sept. 18-21 _ FedEx Open de France, Paris

Sept. 26-28 _ Ryder Cup, Farmingdale, N.Y.

Oct. 2-5 _ Alfred Dunhill Links Championship, Glasgow, United Kingdom

Oct. 9-12 _ Open de Espana presented by Madrid, Madrid

Oct. 16-19 _ DP World India Championship, New Delhi

Oct. 23-26 _ Genesis Championship, Cheonan, South Korea

Nov. 6-9 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nov. 13-16 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up