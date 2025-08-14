Live Radio
Home » Sports » Danish Golf Championship Scores

Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 14, 2025, 2:20 PM

Thursday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

First Round

Marco Penge, England 33-31—64
Aaron Cockerill, Canada 31-35—66
Rasmus Hojgaard, Denmark 31-35—66
Francesco Molinari, Italy 33-33—66
Jeremy Paul, Germany 32-34—66
Marc Warren, Scotland 32-34—66
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 32-35—67
Lucas Bjerregaard, Denmark 31-36—67
Mats Ege, Norway 33-34—67
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 32-35—67
Max Rottluff, Germany 32-35—67
Jack Senior, England 35-32—67
Maximilian Steinlechner, Austria 33-34—67
Gunner Wiebe, United States 31-36—67
Gregorio De Leo, Italy 33-35—68
Andreas Halvorsen, Norway 32-36—68
Nicolai Hojgaard, Denmark 36-32—68
Casey Jarvis, South Africa 31-37—68
Niklas Lemke, Sweden 33-35—68
Elvis Smylie, Australia 34-34—68
Andy Sullivan, England 32-36—68
Daniel Young, Scotland 35-33—68
Thomas Aiken, South Africa 34-35—69
Bjorn Akesson, Sweden 35-34—69
Bastien Amat, France 33-36—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-35—69
Gavin Green, Malaysia 32-37—69
Sam Hutsby, England 32-37—69
Frederic Lacroix, France 33-36—69
Mikael Lindberg, Sweden 34-35—69
Oliver Lindell, Finland 35-34—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-34—69
Gabriel Morgan-Birke, Chile 33-36—69
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 33-36—69
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69
Richie Ramsay, Scotland 34-35—69
Benjamin Schmidt, England 34-35—69
Richard Sterne, South Africa 35-34—69
Jesper Svensson, Sweden 34-35—69
Ryan Van Velzen, South Africa 34-35—69
Johannes Veerman, United States 34-35—69
Louis Albertse, South Africa 34-36—70
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-37—70
Oliver Bekker, South Africa 34-36—70
Nicolas Colsaerts, Belgium 33-37—70
Wenyi Ding, China 33-37—70
Dan Erickson, United States 33-37—70
Deon Germishuys, South Africa 33-37—70
Julien Guerrier, France 30-40—70
Scott Jamieson, Scotland 34-36—70
Ryggs Johnston, United States 33-37—70
Sung Kang, South Korea 34-36—70
Frank Kennedy, England 33-37—70
Maximilian Kieffer, Germany 33-37—70
Alexander Knappe, Germany 36-34—70
Kazuma Kobori, New Zealand 33-37—70
Tom Lewis, England 34-36—70
Zander Lombard, South Africa 34-36—70
Michael Mjaaseth, Norway 35-35—70
Joel Moscatel, Spain 33-37—70
Thorbjorn Olesen, Denmark 33-37—70
Robin Petersson, Sweden 34-36—70
Tapio Pulkkanen, Finland 34-36—70
Conor Purcell, Ireland 35-35—70
Adrien Saddier, France 35-35—70
Jason Scrivener, Australia 34-36—70
Martin Trainer, France 32-38—70
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 32-38—70
Chris Wood, England 33-37—70
John Axelsen, Denmark 37-34—71
Dan Bradbury, England 34-37—71
Davis Bryant, United States 36-35—71
Brett Coletta, Australia 34-37—71
Pablo Ereno Perez, Spain 33-38—71
Ross Fisher, England 36-35—71
Joel Girrbach, Switzerland 34-37—71
Ricardo Gouveia, Portugal 33-38—71
Jordan Gumberg, United States 34-37—71
David Horsey, England 34-37—71
Marcus Kinhult, Sweden 35-36—71
Alexander Levy, France 33-38—71
Mike Miller, United States 34-37—71
Dylan Naidoo, South Africa 35-36—71
Freddy Schott, Germany 35-36—71
Herman Wibe Sekne, Norway 34-37—71
Shubhankar Sharma, India 36-35—71
Corey Shaun, United States 34-37—71
Callum Tarren, England 33-38—71
Tadeas Tetak, Slovakia 32-39—71
Matt Wallace, England 34-37—71
Oliver Wilson, England 35-36—71
Jeff Winther, Denmark 34-37—71
Matthew Baldwin, England 36-36—72
Thomas Bjorn, Denmark 37-35—72
Christofer Blomstrand, Sweden 36-36—72
John Catlin, United States 36-36—72
Jannik De Bruyn, Germany 35-37—72
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-37—72
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 32-40—72
Christian Jacobsen, Denmark 35-37—72
Minkyu Kim, South Korea 34-38—72
Joakim Lagergren, Sweden 38-34—72
Danny List, Australia 36-36—72
Troy Merritt, United States 34-38—72
James Morrison, England 32-40—72
Lukas Nemecz, Austria 31-41—72
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-39—72
Marcel Schneider, Germany 34-38—72
Matthias Schwab, Austria 33-39—72
Alexander Settemsdal, Norway 36-36—72
Matthew Southgate, England 36-36—72
Sami Valimaki, Finland 34-38—72
Veer Ahlawat, India 35-38—73
Soren Broholt Lind, Denmark 36-37—73
Jens Dantorp, Sweden 33-40—73
Ewen Ferguson, Scotland 35-38—73
Simon Forsstrom, Sweden 37-36—73
Daniel Gale, Australia 33-40—73
Benjamin Hebert, France 34-39—73
Hiroshi Iwata, Japan 34-39—73
Jeong-Weon Ko, France 37-36—73
Joost Luiten, Netherlands 37-36—73
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-40—73
Andrea Pavan, Italy 33-40—73
Callum Shinkwin, England 35-38—73
Martin Simonsen, Denmark 39-34—73
Justin Walters, South Africa 34-39—73
Robin Williams, South Africa 32-41—73
Kristian Hjorth Bressum, Denmark 35-39—74
Hamish Brown, Denmark 33-41—74
Joe Dean, England 35-39—74
Dermot Mcelroy, Northern Ireland 35-39—74
Kristoffer Reitan, Norway 38-36—74
Santiago Tarrio, Spain 36-38—74
Dale Whitnell, England 37-37—74
Brandon Wu, United States 36-38—74
Ilirian Zalli, Albania 34-40—74
Jean Bekirian, Armenia 37-38—75
Wil Besseling, Netherlands 35-40—75
Victor Bjorlow, Denmark 37-38—75
Albert Boneta, Spain 35-40—75
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-40—75
Clement Sordet, France 33-42—75
Justin Harding, South Africa 35-41—76
Nicolai Kristensen, Denmark 35-41—76
Ryan Brehm, United States 36-41—77
Daan Huizing, Netherlands 39-38—77
Zihao Jin, China 37-40—77
Yannik Paul, Germany 37-40—77
Pierre Pineau, France 38-39—77
Erik Barnes, United States 34-44—78
Jens Fahrbring, Sweden 39-39—78
David Micheluzzi, Australia 36-42—78
Sebastian Soderberg, Sweden 42-36—78
Inhoi Hur, South Korea 38-41—79
Neil Schietekat, South Africa 37-45—82

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up