Danish Golf Championship Scores

Thursday
At Fureso Golf Klub
Copenhagen
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,011; Par: 71
First Round
|Marco Penge, England
|33-31—64
|Aaron Cockerill, Canada
|31-35—66
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|31-35—66
|Francesco Molinari, Italy
|33-33—66
|Jeremy Paul, Germany
|32-34—66
|Marc Warren, Scotland
|32-34—66
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|32-35—67
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|31-36—67
|Mats Ege, Norway
|33-34—67
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|32-35—67
|Max Rottluff, Germany
|32-35—67
|Jack Senior, England
|35-32—67
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-34—67
|Gunner Wiebe, United States
|31-36—67
|Gregorio De Leo, Italy
|33-35—68
|Andreas Halvorsen, Norway
|32-36—68
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|36-32—68
|Casey Jarvis, South Africa
|31-37—68
|Niklas Lemke, Sweden
|33-35—68
|Elvis Smylie, Australia
|34-34—68
|Andy Sullivan, England
|32-36—68
|Daniel Young, Scotland
|35-33—68
|Thomas Aiken, South Africa
|34-35—69
|Bjorn Akesson, Sweden
|35-34—69
|Bastien Amat, France
|33-36—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-35—69
|Gavin Green, Malaysia
|32-37—69
|Sam Hutsby, England
|32-37—69
|Frederic Lacroix, France
|33-36—69
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-35—69
|Oliver Lindell, Finland
|35-34—69
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-34—69
|Gabriel Morgan-Birke, Chile
|33-36—69
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|33-36—69
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|Richie Ramsay, Scotland
|34-35—69
|Benjamin Schmidt, England
|34-35—69
|Richard Sterne, South Africa
|35-34—69
|Jesper Svensson, Sweden
|34-35—69
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-35—69
|Johannes Veerman, United States
|34-35—69
|Louis Albertse, South Africa
|34-36—70
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-37—70
|Oliver Bekker, South Africa
|34-36—70
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|33-37—70
|Wenyi Ding, China
|33-37—70
|Dan Erickson, United States
|33-37—70
|Deon Germishuys, South Africa
|33-37—70
|Julien Guerrier, France
|30-40—70
|Scott Jamieson, Scotland
|34-36—70
|Ryggs Johnston, United States
|33-37—70
|Sung Kang, South Korea
|34-36—70
|Frank Kennedy, England
|33-37—70
|Maximilian Kieffer, Germany
|33-37—70
|Alexander Knappe, Germany
|36-34—70
|Kazuma Kobori, New Zealand
|33-37—70
|Tom Lewis, England
|34-36—70
|Zander Lombard, South Africa
|34-36—70
|Michael Mjaaseth, Norway
|35-35—70
|Joel Moscatel, Spain
|33-37—70
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|33-37—70
|Robin Petersson, Sweden
|34-36—70
|Tapio Pulkkanen, Finland
|34-36—70
|Conor Purcell, Ireland
|35-35—70
|Adrien Saddier, France
|35-35—70
|Jason Scrivener, Australia
|34-36—70
|Martin Trainer, France
|32-38—70
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|32-38—70
|Chris Wood, England
|33-37—70
|John Axelsen, Denmark
|37-34—71
|Dan Bradbury, England
|34-37—71
|Davis Bryant, United States
|36-35—71
|Brett Coletta, Australia
|34-37—71
|Pablo Ereno Perez, Spain
|33-38—71
|Ross Fisher, England
|36-35—71
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-37—71
|Ricardo Gouveia, Portugal
|33-38—71
|Jordan Gumberg, United States
|34-37—71
|David Horsey, England
|34-37—71
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-36—71
|Alexander Levy, France
|33-38—71
|Mike Miller, United States
|34-37—71
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-36—71
|Freddy Schott, Germany
|35-36—71
|Herman Wibe Sekne, Norway
|34-37—71
|Shubhankar Sharma, India
|36-35—71
|Corey Shaun, United States
|34-37—71
|Callum Tarren, England
|33-38—71
|Tadeas Tetak, Slovakia
|32-39—71
|Matt Wallace, England
|34-37—71
|Oliver Wilson, England
|35-36—71
|Jeff Winther, Denmark
|34-37—71
|Matthew Baldwin, England
|36-36—72
|Thomas Bjorn, Denmark
|37-35—72
|Christofer Blomstrand, Sweden
|36-36—72
|John Catlin, United States
|36-36—72
|Jannik De Bruyn, Germany
|35-37—72
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-37—72
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|32-40—72
|Christian Jacobsen, Denmark
|35-37—72
|Minkyu Kim, South Korea
|34-38—72
|Joakim Lagergren, Sweden
|38-34—72
|Danny List, Australia
|36-36—72
|Troy Merritt, United States
|34-38—72
|James Morrison, England
|32-40—72
|Lukas Nemecz, Austria
|31-41—72
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-39—72
|Marcel Schneider, Germany
|34-38—72
|Matthias Schwab, Austria
|33-39—72
|Alexander Settemsdal, Norway
|36-36—72
|Matthew Southgate, England
|36-36—72
|Sami Valimaki, Finland
|34-38—72
|Veer Ahlawat, India
|35-38—73
|Soren Broholt Lind, Denmark
|36-37—73
|Jens Dantorp, Sweden
|33-40—73
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-38—73
|Simon Forsstrom, Sweden
|37-36—73
|Daniel Gale, Australia
|33-40—73
|Benjamin Hebert, France
|34-39—73
|Hiroshi Iwata, Japan
|34-39—73
|Jeong-Weon Ko, France
|37-36—73
|Joost Luiten, Netherlands
|37-36—73
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-40—73
|Andrea Pavan, Italy
|33-40—73
|Callum Shinkwin, England
|35-38—73
|Martin Simonsen, Denmark
|39-34—73
|Justin Walters, South Africa
|34-39—73
|Robin Williams, South Africa
|32-41—73
|Kristian Hjorth Bressum, Denmark
|35-39—74
|Hamish Brown, Denmark
|33-41—74
|Joe Dean, England
|35-39—74
|Dermot Mcelroy, Northern Ireland
|35-39—74
|Kristoffer Reitan, Norway
|38-36—74
|Santiago Tarrio, Spain
|36-38—74
|Dale Whitnell, England
|37-37—74
|Brandon Wu, United States
|36-38—74
|Ilirian Zalli, Albania
|34-40—74
|Jean Bekirian, Armenia
|37-38—75
|Wil Besseling, Netherlands
|35-40—75
|Victor Bjorlow, Denmark
|37-38—75
|Albert Boneta, Spain
|35-40—75
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-40—75
|Clement Sordet, France
|33-42—75
|Justin Harding, South Africa
|35-41—76
|Nicolai Kristensen, Denmark
|35-41—76
|Ryan Brehm, United States
|36-41—77
|Daan Huizing, Netherlands
|39-38—77
|Zihao Jin, China
|37-40—77
|Yannik Paul, Germany
|37-40—77
|Pierre Pineau, France
|38-39—77
|Erik Barnes, United States
|34-44—78
|Jens Fahrbring, Sweden
|39-39—78
|David Micheluzzi, Australia
|36-42—78
|Sebastian Soderberg, Sweden
|42-36—78
|Inhoi Hur, South Korea
|38-41—79
|Neil Schietekat, South Africa
|37-45—82
