Live Radio
Home » Sports » Danish Golf Championship Scores

Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 11:06 AM

Sunday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

Final Round

Marco Penge, England 64-68-69-67—268
Rasmus Hojgaard, Denmark 66-64-70-69—269
Benjamin Schmidt, England 69-71-64-68—272
Gregorio De Leo, Italy 68-69-68-68—273
Mikael Lindberg, Sweden 69-68-68-68—273
Kristoffer Reitan, Norway 74-66-67-68—275
Elvis Smylie, Australia 68-71-68-68—275
Oliver Lindell, Finland 69-70-69-68—276
Sami Valimaki, Finland 72-69-67-68—276
Johannes Veerman, United States 69-70-66-71—276
Mats Ege, Norway 67-71-68-71—277
Bjorn Akesson, Sweden 69-71-71-67—278
Jason Scrivener, Australia 70-67-70-71—278
Lucas Bjerregaard, Denmark 67-72-67-73—279
Niklas Lemke, Sweden 68-70-70-71—279
Frederic Lacroix, France 69-71-70-70—280
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-70-70—280
Francesco Molinari, Italy 66-75-70-69—280
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-72-68-71—280
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67-69-75—280
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-68-73-69—280
Andy Sullivan, England 68-72-71-69—280
Chris Wood, England 70-69-68-73—280
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-71-71-69—281
Wenyi Ding, China 70-69-70-72—281
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-70-71-73—281
Julien Guerrier, France 70-69-71-71—281
Adrien Saddier, France 70-66-74-71—281
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71-71-71—282
Aaron Cockerill, Canada 66-69-75-72—282
Scott Jamieson, Scotland 70-71-75-66—282
Richard Sterne, South Africa 69-71-73-69—282
Jesper Svensson, Sweden 69-72-72-69—282
Veer Ahlawat, India 73-68-70-72—283
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71-70-74—283
Jeong-Weon Ko, France 73-67-69-74—283
Conor Purcell, Ireland 70-69-76-68—283
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-73-71—284
Robin Williams, South Africa 73-68-73-70—284
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-69-71-73—285
Gavin Green, Malaysia 69-69-72-75—285
Maximilian Kieffer, Germany 70-70-76-69—285
Joost Luiten, Netherlands 73-68-71-73—285
Jeremy Paul, Germany 66-73-73-73—285
Jeff Winther, Denmark 71-68-72-74—285
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 67-70-76-73—286
Thomas Aiken, South Africa 69-72-72-74—287
Ryggs Johnston, United States 70-71-73-73—287
Marcel Schneider, Germany 72-69-75-71—287
Jack Senior, England 67-71-79-70—287
Callum Shinkwin, England 73-67-71-76—287
Matthew Southgate, England 72-69-72-74—287
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69-76-76—288
Brandon Wu, United States 74-67-72-75—288
Daniel Young, Scotland 68-73-77-70—288
Minkyu Kim, South Korea 72-69-78-70—289
Marc Warren, Scotland 66-74-76-73—289
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-66-73-79—290
Alexander Knappe, Germany 70-71-76-73—290
Gunner Wiebe, United States 67-74-78-71—290
Matthew Baldwin, England 72-69-79-72—292
Frank Kennedy, England 70-70-75-77—292
Max Rottluff, Germany 67-72-78-75—292
Zander Lombard, South Africa 70-71-79-73—293
Matt Wallace, England 71-70-71-81—293
Freddy Schott, Germany 71-69-76-81—297

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up