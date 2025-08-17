Danish Golf Championship Scores

Sunday
At Fureso Golf Klub
Copenhagen
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,011; Par: 71
Final Round
|Marco Penge, England
|64-68-69-67—268
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|66-64-70-69—269
|Benjamin Schmidt, England
|69-71-64-68—272
|Gregorio De Leo, Italy
|68-69-68-68—273
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68-68-68—273
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-66-67-68—275
|Elvis Smylie, Australia
|68-71-68-68—275
|Oliver Lindell, Finland
|69-70-69-68—276
|Sami Valimaki, Finland
|72-69-67-68—276
|Johannes Veerman, United States
|69-70-66-71—276
|Mats Ege, Norway
|67-71-68-71—277
|Bjorn Akesson, Sweden
|69-71-71-67—278
|Jason Scrivener, Australia
|70-67-70-71—278
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|67-72-67-73—279
|Niklas Lemke, Sweden
|68-70-70-71—279
|Frederic Lacroix, France
|69-71-70-70—280
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71-70-70—280
|Francesco Molinari, Italy
|66-75-70-69—280
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-72-68-71—280
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-67-69-75—280
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-68-73-69—280
|Andy Sullivan, England
|68-72-71-69—280
|Chris Wood, England
|70-69-68-73—280
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|70-71-71-69—281
|Wenyi Ding, China
|70-69-70-72—281
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|67-70-71-73—281
|Julien Guerrier, France
|70-69-71-71—281
|Adrien Saddier, France
|70-66-74-71—281
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-71-71-71—282
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69-75-72—282
|Scott Jamieson, Scotland
|70-71-75-66—282
|Richard Sterne, South Africa
|69-71-73-69—282
|Jesper Svensson, Sweden
|69-72-72-69—282
|Veer Ahlawat, India
|73-68-70-72—283
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-71-70-74—283
|Jeong-Weon Ko, France
|73-67-69-74—283
|Conor Purcell, Ireland
|70-69-76-68—283
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70-73-71—284
|Robin Williams, South Africa
|73-68-73-70—284
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|72-69-71-73—285
|Gavin Green, Malaysia
|69-69-72-75—285
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-70-76-69—285
|Joost Luiten, Netherlands
|73-68-71-73—285
|Jeremy Paul, Germany
|66-73-73-73—285
|Jeff Winther, Denmark
|71-68-72-74—285
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|67-70-76-73—286
|Thomas Aiken, South Africa
|69-72-72-74—287
|Ryggs Johnston, United States
|70-71-73-73—287
|Marcel Schneider, Germany
|72-69-75-71—287
|Jack Senior, England
|67-71-79-70—287
|Callum Shinkwin, England
|73-67-71-76—287
|Matthew Southgate, England
|72-69-72-74—287
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69-76-76—288
|Brandon Wu, United States
|74-67-72-75—288
|Daniel Young, Scotland
|68-73-77-70—288
|Minkyu Kim, South Korea
|72-69-78-70—289
|Marc Warren, Scotland
|66-74-76-73—289
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-66-73-79—290
|Alexander Knappe, Germany
|70-71-76-73—290
|Gunner Wiebe, United States
|67-74-78-71—290
|Matthew Baldwin, England
|72-69-79-72—292
|Frank Kennedy, England
|70-70-75-77—292
|Max Rottluff, Germany
|67-72-78-75—292
|Zander Lombard, South Africa
|70-71-79-73—293
|Matt Wallace, England
|71-70-71-81—293
|Freddy Schott, Germany
|71-69-76-81—297
