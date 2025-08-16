Live Radio
Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 11:16 AM

Saturday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

Third Round

Rasmus Hojgaard, Denmark 66-64-70—200
Marco Penge, England 64-68-69—201
Benjamin Schmidt, England 69-71-64—204
Gregorio De Leo, Italy 68-69-68—205
Mikael Lindberg, Sweden 69-68-68—205
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67-69—205
Johannes Veerman, United States 69-70-66—205
Lucas Bjerregaard, Denmark 67-72-67—206
Mats Ege, Norway 67-71-68—206
Kristoffer Reitan, Norway 74-66-67—207
Jason Scrivener, Australia 70-67-70—207
Elvis Smylie, Australia 68-71-68—207
Chris Wood, England 70-69-68—207
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-70-71—208
Niklas Lemke, Sweden 68-70-70—208
Oliver Lindell, Finland 69-70-69—208
Sami Valimaki, Finland 72-69-67—208
Wenyi Ding, China 70-69-70—209
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71-70—209
Jeong-Weon Ko, France 73-67-69—209
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-72-68—209
Aaron Cockerill, Canada 66-69-75—210
Gavin Green, Malaysia 69-69-72—210
Julien Guerrier, France 70-69-71—210
Frederic Lacroix, France 69-71-70—210
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-70—210
Adrien Saddier, France 70-66-74—210
Veer Ahlawat, India 73-68-70—211
Bjorn Akesson, Sweden 69-71-71—211
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71-71—211
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-66-73—211
Francesco Molinari, Italy 66-75-70—211
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-68-73—211
Callum Shinkwin, England 73-67-71—211
Andy Sullivan, England 68-72-71—211
Jeff Winther, Denmark 71-68-72—211
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-71-71—212
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-69-71—212
Joost Luiten, Netherlands 73-68-71—212
Jeremy Paul, Germany 66-73-73—212
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69-76—212
Matt Wallace, England 71-70-71—212
Thomas Aiken, South Africa 69-72-72—213
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 67-70-76—213
Matthew Southgate, England 72-69-72—213
Richard Sterne, South Africa 69-71-73—213
Jesper Svensson, Sweden 69-72-72—213
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-73—213
Brandon Wu, United States 74-67-72—213
Ryggs Johnston, United States 70-71-73—214
Robin Williams, South Africa 73-68-73—214
Frank Kennedy, England 70-70-75—215
Conor Purcell, Ireland 70-69-76—215
Scott Jamieson, Scotland 70-71-75—216
Maximilian Kieffer, Germany 70-70-76—216
Marcel Schneider, Germany 72-69-75—216
Freddy Schott, Germany 71-69-76—216
Marc Warren, Scotland 66-74-76—216
Alexander Knappe, Germany 70-71-76—217
Max Rottluff, Germany 67-72-78—217
Jack Senior, England 67-71-79—217
Daniel Young, Scotland 68-73-77—218
Minkyu Kim, South Korea 72-69-78—219
Gunner Wiebe, United States 67-74-78—219
Matthew Baldwin, England 72-69-79—220
Zander Lombard, South Africa 70-71-79—220

