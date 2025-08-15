Live Radio
Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 2:27 PM

Friday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

Second Round

Rasmus Hojgaard, Denmark 66-64—130
Marco Penge, England 64-68—132
Aaron Cockerill, Canada 66-69—135
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67—136
Adrien Saddier, France 70-66—136
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69—136
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 67-70—137
Gregorio De Leo, Italy 68-69—137
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-70—137
Mikael Lindberg, Sweden 69-68—137
Jason Scrivener, Australia 70-67—137
Mats Ege, Norway 67-71—138
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-66—138
Gavin Green, Malaysia 69-69—138
Niklas Lemke, Sweden 68-70—138
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-68—138
Jack Senior, England 67-71—138
Lucas Bjerregaard, Denmark 67-72—139
Wenyi Ding, China 70-69—139
Julien Guerrier, France 70-69—139
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71—139
Oliver Lindell, Finland 69-70—139
Jeremy Paul, Germany 66-73—139
Conor Purcell, Ireland 70-69—139
Max Rottluff, Germany 67-72—139
Elvis Smylie, Australia 68-71—139
Johannes Veerman, United States 69-70—139
Jeff Winther, Denmark 71-68—139
Chris Wood, England 70-69—139
Bjorn Akesson, Sweden 69-71—140
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71—140
Frank Kennedy, England 70-70—140
Maximilian Kieffer, Germany 70-70—140
Jeong-Weon Ko, France 73-67—140
Frederic Lacroix, France 69-71—140
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140
Kristoffer Reitan, Norway 74-66—140
Benjamin Schmidt, England 69-71—140
Freddy Schott, Germany 71-69—140
Callum Shinkwin, England 73-67—140
Richard Sterne, South Africa 69-71—140
Andy Sullivan, England 68-72—140
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140
Marc Warren, Scotland 66-74—140
Veer Ahlawat, India 73-68—141
Thomas Aiken, South Africa 69-72—141
Matthew Baldwin, England 72-69—141
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-71—141
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-69—141
Scott Jamieson, Scotland 70-71—141
Ryggs Johnston, United States 70-71—141
Minkyu Kim, South Korea 72-69—141
Alexander Knappe, Germany 70-71—141
Zander Lombard, South Africa 70-71—141
Joost Luiten, Netherlands 73-68—141
Francesco Molinari, Italy 66-75—141
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-72—141
Marcel Schneider, Germany 72-69—141
Matthew Southgate, England 72-69—141
Jesper Svensson, Sweden 69-72—141
Sami Valimaki, Finland 72-69—141
Matt Wallace, England 71-70—141
Gunner Wiebe, United States 67-74—141
Robin Williams, South Africa 73-68—141
Brandon Wu, United States 74-67—141
Daniel Young, Scotland 68-73—141
Yannik Paul, Germany 77-WD
Ilirian Zalli, Albania 74-WD

Missed Cut

Christofer Blomstrand, Sweden 72-70—142
Dan Bradbury, England 71-71—142
Jens Dantorp, Sweden 73-69—142
Jannik De Bruyn, Germany 72-70—142
Deon Germishuys, South Africa 70-72—142
Ricardo Gouveia, Portugal 71-71—142
Andreas Halvorsen, Norway 68-74—142
David Horsey, England 71-71—142
Sam Hutsby, England 69-73—142
Casey Jarvis, South Africa 68-74—142
Mike Miller, United States 71-71—142
James Morrison, England 72-70—142
Lukas Nemecz, Austria 72-70—142
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 73-69—142
Richie Ramsay, Scotland 69-73—142
Shubhankar Sharma, India 71-71—142
Clement Sordet, France 75-67—142
Justin Walters, South Africa 73-69—142
Bastien Amat, France 69-74—143
Thomas Bjorn, Denmark 72-71—143
John Catlin, United States 72-71—143
Joe Dean, England 74-69—143
Ewen Ferguson, Scotland 73-70—143
Marcus Kinhult, Sweden 71-72—143
Tom Lewis, England 70-73—143
Gabriel Morgan-Birke, Chile 69-74—143
Tapio Pulkkanen, Finland 70-73—143
Corey Shaun, United States 71-72—143
Ryan Van Velzen, South Africa 69-74—143
Louis Albertse, South Africa 70-74—144
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-74—144
Oliver Bekker, South Africa 70-74—144
Brett Coletta, Australia 71-73—144
Pablo Ereno Perez, Spain 71-73—144
Hiroshi Iwata, Japan 73-71—144
Kazuma Kobori, New Zealand 70-74—144
Joakim Lagergren, Sweden 72-72—144
Michael Mjaaseth, Norway 70-74—144
Pierre Pineau, France 77-67—144
Herman Wibe Sekne, Norway 71-73—144
Tadeas Tetak, Slovakia 71-73—144
John Axelsen, Denmark 71-74—145
Ross Fisher, England 71-74—145
Dylan Naidoo, South Africa 71-74—145
Martin Simonsen, Denmark 73-72—145
Sebastian Soderberg, Sweden 78-67—145
Jens Fahrbring, Sweden 78-68—146
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 75-71—146
Simon Forsstrom, Sweden 73-73—146
Danny List, Australia 72-74—146
Troy Merritt, United States 72-74—146
Andrea Pavan, Italy 73-73—146
Matthias Schwab, Austria 72-74—146
Alexander Settemsdal, Norway 72-74—146
Callum Tarren, England 71-75—146
Oliver Wilson, England 71-75—146
Jean Bekirian, Armenia 75-72—147
Albert Boneta, Spain 75-72—147
Soren Broholt Lind, Denmark 73-74—147
Davis Bryant, United States 71-76—147
Dan Erickson, United States 70-77—147
Joel Girrbach, Switzerland 71-76—147
Daan Huizing, Netherlands 77-70—147
Joel Moscatel, Spain 70-77—147
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-75—147
Wil Besseling, Netherlands 75-73—148
Kristian Hjorth Bressum, Denmark 74-74—148
Daniel Gale, Australia 73-75—148
Jordan Gumberg, United States 71-77—148
Justin Harding, South Africa 76-72—148
Sung Kang, South Korea 70-78—148
Dermot Mcelroy, Northern Ireland 74-74—148
Robin Petersson, Sweden 70-78—148
Dale Whitnell, England 74-74—148
Ryan Brehm, United States 77-72—149
Alexander Levy, France 71-78—149
David Micheluzzi, Australia 78-71—149
Victor Bjorlow, Denmark 75-75—150
Christian Jacobsen, Denmark 72-78—150
Benjamin Hebert, France 73-78—151
Zihao Jin, China 77-74—151
Martin Trainer, France 70-81—151
Hamish Brown, Denmark 74-79—153
Inhoi Hur, South Korea 79-74—153
Nicolai Kristensen, Denmark 76-78—154
Erik Barnes, United States 78-81—159
Neil Schietekat, South Africa 82-77—159
Santiago Tarrio, Spain 74-87—161

