Danish Golf Championship Scores

|Rasmus Hojgaard, Denmark
|66-64—130
|Marco Penge, England
|64-68—132
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69—135
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-67—136
|Adrien Saddier, France
|70-66—136
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69—136
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|67-70—137
|Gregorio De Leo, Italy
|68-69—137
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|67-70—137
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68—137
|Jason Scrivener, Australia
|70-67—137
|Mats Ege, Norway
|67-71—138
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-66—138
|Gavin Green, Malaysia
|69-69—138
|Niklas Lemke, Sweden
|68-70—138
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-68—138
|Jack Senior, England
|67-71—138
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|67-72—139
|Wenyi Ding, China
|70-69—139
|Julien Guerrier, France
|70-69—139
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-71—139
|Oliver Lindell, Finland
|69-70—139
|Jeremy Paul, Germany
|66-73—139
|Conor Purcell, Ireland
|70-69—139
|Max Rottluff, Germany
|67-72—139
|Elvis Smylie, Australia
|68-71—139
|Johannes Veerman, United States
|69-70—139
|Jeff Winther, Denmark
|71-68—139
|Chris Wood, England
|70-69—139
|Bjorn Akesson, Sweden
|69-71—140
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-71—140
|Frank Kennedy, England
|70-70—140
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-70—140
|Jeong-Weon Ko, France
|73-67—140
|Frederic Lacroix, France
|69-71—140
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71—140
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-66—140
|Benjamin Schmidt, England
|69-71—140
|Freddy Schott, Germany
|71-69—140
|Callum Shinkwin, England
|73-67—140
|Richard Sterne, South Africa
|69-71—140
|Andy Sullivan, England
|68-72—140
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|Marc Warren, Scotland
|66-74—140
|Veer Ahlawat, India
|73-68—141
|Thomas Aiken, South Africa
|69-72—141
|Matthew Baldwin, England
|72-69—141
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|70-71—141
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|72-69—141
|Scott Jamieson, Scotland
|70-71—141
|Ryggs Johnston, United States
|70-71—141
|Minkyu Kim, South Korea
|72-69—141
|Alexander Knappe, Germany
|70-71—141
|Zander Lombard, South Africa
|70-71—141
|Joost Luiten, Netherlands
|73-68—141
|Francesco Molinari, Italy
|66-75—141
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-72—141
|Marcel Schneider, Germany
|72-69—141
|Matthew Southgate, England
|72-69—141
|Jesper Svensson, Sweden
|69-72—141
|Sami Valimaki, Finland
|72-69—141
|Matt Wallace, England
|71-70—141
|Gunner Wiebe, United States
|67-74—141
|Robin Williams, South Africa
|73-68—141
|Brandon Wu, United States
|74-67—141
|Daniel Young, Scotland
|68-73—141
|Yannik Paul, Germany
|77-WD
|Ilirian Zalli, Albania
|74-WD
|Christofer Blomstrand, Sweden
|72-70—142
|Dan Bradbury, England
|71-71—142
|Jens Dantorp, Sweden
|73-69—142
|Jannik De Bruyn, Germany
|72-70—142
|Deon Germishuys, South Africa
|70-72—142
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-71—142
|Andreas Halvorsen, Norway
|68-74—142
|David Horsey, England
|71-71—142
|Sam Hutsby, England
|69-73—142
|Casey Jarvis, South Africa
|68-74—142
|Mike Miller, United States
|71-71—142
|James Morrison, England
|72-70—142
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70—142
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|73-69—142
|Richie Ramsay, Scotland
|69-73—142
|Shubhankar Sharma, India
|71-71—142
|Clement Sordet, France
|75-67—142
|Justin Walters, South Africa
|73-69—142
|Bastien Amat, France
|69-74—143
|Thomas Bjorn, Denmark
|72-71—143
|John Catlin, United States
|72-71—143
|Joe Dean, England
|74-69—143
|Ewen Ferguson, Scotland
|73-70—143
|Marcus Kinhult, Sweden
|71-72—143
|Tom Lewis, England
|70-73—143
|Gabriel Morgan-Birke, Chile
|69-74—143
|Tapio Pulkkanen, Finland
|70-73—143
|Corey Shaun, United States
|71-72—143
|Ryan Van Velzen, South Africa
|69-74—143
|Louis Albertse, South Africa
|70-74—144
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-74—144
|Oliver Bekker, South Africa
|70-74—144
|Brett Coletta, Australia
|71-73—144
|Pablo Ereno Perez, Spain
|71-73—144
|Hiroshi Iwata, Japan
|73-71—144
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-74—144
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-72—144
|Michael Mjaaseth, Norway
|70-74—144
|Pierre Pineau, France
|77-67—144
|Herman Wibe Sekne, Norway
|71-73—144
|Tadeas Tetak, Slovakia
|71-73—144
|John Axelsen, Denmark
|71-74—145
|Ross Fisher, England
|71-74—145
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-74—145
|Martin Simonsen, Denmark
|73-72—145
|Sebastian Soderberg, Sweden
|78-67—145
|Jens Fahrbring, Sweden
|78-68—146
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|75-71—146
|Simon Forsstrom, Sweden
|73-73—146
|Danny List, Australia
|72-74—146
|Troy Merritt, United States
|72-74—146
|Andrea Pavan, Italy
|73-73—146
|Matthias Schwab, Austria
|72-74—146
|Alexander Settemsdal, Norway
|72-74—146
|Callum Tarren, England
|71-75—146
|Oliver Wilson, England
|71-75—146
|Jean Bekirian, Armenia
|75-72—147
|Albert Boneta, Spain
|75-72—147
|Soren Broholt Lind, Denmark
|73-74—147
|Davis Bryant, United States
|71-76—147
|Dan Erickson, United States
|70-77—147
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-76—147
|Daan Huizing, Netherlands
|77-70—147
|Joel Moscatel, Spain
|70-77—147
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-75—147
|Wil Besseling, Netherlands
|75-73—148
|Kristian Hjorth Bressum, Denmark
|74-74—148
|Daniel Gale, Australia
|73-75—148
|Jordan Gumberg, United States
|71-77—148
|Justin Harding, South Africa
|76-72—148
|Sung Kang, South Korea
|70-78—148
|Dermot Mcelroy, Northern Ireland
|74-74—148
|Robin Petersson, Sweden
|70-78—148
|Dale Whitnell, England
|74-74—148
|Ryan Brehm, United States
|77-72—149
|Alexander Levy, France
|71-78—149
|David Micheluzzi, Australia
|78-71—149
|Victor Bjorlow, Denmark
|75-75—150
|Christian Jacobsen, Denmark
|72-78—150
|Benjamin Hebert, France
|73-78—151
|Zihao Jin, China
|77-74—151
|Martin Trainer, France
|70-81—151
|Hamish Brown, Denmark
|74-79—153
|Inhoi Hur, South Korea
|79-74—153
|Nicolai Kristensen, Denmark
|76-78—154
|Erik Barnes, United States
|78-81—159
|Neil Schietekat, South Africa
|82-77—159
|Santiago Tarrio, Spain
|74-87—161
