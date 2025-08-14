Danish Golf Championship Par Scores

Thursday
At Fureso Golf Klub
Copenhagen
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,011; Par: 71
First Round
|Marco Penge, England
|33-31—64
|-7
|Aaron Cockerill, Canada
|31-35—66
|-5
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|31-35—66
|-5
|Francesco Molinari, Italy
|33-33—66
|-5
|Jeremy Paul, Germany
|32-34—66
|-5
|Marc Warren, Scotland
|32-34—66
|-5
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|32-35—67
|-4
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|31-36—67
|-4
|Mats Ege, Norway
|33-34—67
|-4
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|32-35—67
|-4
|Max Rottluff, Germany
|32-35—67
|-4
|Jack Senior, England
|35-32—67
|-4
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-34—67
|-4
|Gunner Wiebe, United States
|31-36—67
|-4
|Gregorio De Leo, Italy
|33-35—68
|-3
|Andreas Halvorsen, Norway
|32-36—68
|-3
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|36-32—68
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|31-37—68
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|33-35—68
|-3
|Elvis Smylie, Australia
|34-34—68
|-3
|Andy Sullivan, England
|32-36—68
|-3
|Daniel Young, Scotland
|35-33—68
|-3
|Thomas Aiken, South Africa
|34-35—69
|-2
|Bjorn Akesson, Sweden
|35-34—69
|-2
|Bastien Amat, France
|33-36—69
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-35—69
|-2
|Gavin Green, Malaysia
|32-37—69
|-2
|Sam Hutsby, England
|32-37—69
|-2
|Frederic Lacroix, France
|33-36—69
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-35—69
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|35-34—69
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-34—69
|-2
|Gabriel Morgan-Birke, Chile
|33-36—69
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|33-36—69
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|-2
|Richie Ramsay, Scotland
|34-35—69
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|34-35—69
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|35-34—69
|-2
|Jesper Svensson, Sweden
|34-35—69
|-2
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-35—69
|-2
|Johannes Veerman, United States
|34-35—69
|-2
|Louis Albertse, South Africa
|34-36—70
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-37—70
|-1
|Oliver Bekker, South Africa
|34-36—70
|-1
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|33-37—70
|-1
|Wenyi Ding, China
|33-37—70
|-1
|Dan Erickson, United States
|33-37—70
|-1
|Deon Germishuys, South Africa
|33-37—70
|-1
|Julien Guerrier, France
|30-40—70
|-1
|Scott Jamieson, Scotland
|34-36—70
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|33-37—70
|-1
|Sung Kang, South Korea
|34-36—70
|-1
|Frank Kennedy, England
|33-37—70
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|33-37—70
|-1
|Alexander Knappe, Germany
|36-34—70
|-1
|Kazuma Kobori, New Zealand
|33-37—70
|-1
|Tom Lewis, England
|34-36—70
|-1
|Zander Lombard, South Africa
|34-36—70
|-1
|Michael Mjaaseth, Norway
|35-35—70
|-1
|Joel Moscatel, Spain
|33-37—70
|-1
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|33-37—70
|-1
|Robin Petersson, Sweden
|34-36—70
|-1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|34-36—70
|-1
|Conor Purcell, Ireland
|35-35—70
|-1
|Adrien Saddier, France
|35-35—70
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|34-36—70
|-1
|Martin Trainer, France
|32-38—70
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|32-38—70
|-1
|Chris Wood, England
|33-37—70
|-1
|John Axelsen, Denmark
|37-34—71
|E
|Dan Bradbury, England
|34-37—71
|E
|Davis Bryant, United States
|36-35—71
|E
|Brett Coletta, Australia
|34-37—71
|E
|Pablo Ereno Perez, Spain
|33-38—71
|E
|Ross Fisher, England
|36-35—71
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-37—71
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|33-38—71
|E
|Jordan Gumberg, United States
|34-37—71
|E
|David Horsey, England
|34-37—71
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-36—71
|E
|Alexander Levy, France
|33-38—71
|E
|Mike Miller, United States
|34-37—71
|E
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-36—71
|E
|Freddy Schott, Germany
|35-36—71
|E
|Herman Wibe Sekne, Norway
|34-37—71
|E
|Shubhankar Sharma, India
|36-35—71
|E
|Corey Shaun, United States
|34-37—71
|E
|Callum Tarren, England
|33-38—71
|E
|Tadeas Tetak, Slovakia
|32-39—71
|E
|Matt Wallace, England
|34-37—71
|E
|Oliver Wilson, England
|35-36—71
|E
|Jeff Winther, Denmark
|34-37—71
|E
|Matthew Baldwin, England
|36-36—72
|+1
|Thomas Bjorn, Denmark
|37-35—72
|+1
|Christofer Blomstrand, Sweden
|36-36—72
|+1
|John Catlin, United States
|36-36—72
|+1
|Jannik De Bruyn, Germany
|35-37—72
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-37—72
|+1
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|32-40—72
|+1
|Christian Jacobsen, Denmark
|35-37—72
|+1
|Minkyu Kim, South Korea
|34-38—72
|+1
|Joakim Lagergren, Sweden
|38-34—72
|+1
|Danny List, Australia
|36-36—72
|+1
|Troy Merritt, United States
|34-38—72
|+1
|James Morrison, England
|32-40—72
|+1
|Lukas Nemecz, Austria
|31-41—72
|+1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-39—72
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|34-38—72
|+1
|Matthias Schwab, Austria
|33-39—72
|+1
|Alexander Settemsdal, Norway
|36-36—72
|+1
|Matthew Southgate, England
|36-36—72
|+1
|Sami Valimaki, Finland
|34-38—72
|+1
|Veer Ahlawat, India
|35-38—73
|+2
|Soren Broholt Lind, Denmark
|36-37—73
|+2
|Jens Dantorp, Sweden
|33-40—73
|+2
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-38—73
|+2
|Simon Forsstrom, Sweden
|37-36—73
|+2
|Daniel Gale, Australia
|33-40—73
|+2
|Benjamin Hebert, France
|34-39—73
|+2
|Hiroshi Iwata, Japan
|34-39—73
|+2
|Jeong-Weon Ko, France
|37-36—73
|+2
|Joost Luiten, Netherlands
|37-36—73
|+2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-40—73
|+2
|Andrea Pavan, Italy
|33-40—73
|+2
|Callum Shinkwin, England
|35-38—73
|+2
|Martin Simonsen, Denmark
|39-34—73
|+2
|Justin Walters, South Africa
|34-39—73
|+2
|Robin Williams, South Africa
|32-41—73
|+2
|Kristian Hjorth Bressum, Denmark
|35-39—74
|+3
|Hamish Brown, Denmark
|33-41—74
|+3
|Joe Dean, England
|35-39—74
|+3
|Dermot Mcelroy, Northern Ireland
|35-39—74
|+3
|Kristoffer Reitan, Norway
|38-36—74
|+3
|Santiago Tarrio, Spain
|36-38—74
|+3
|Dale Whitnell, England
|37-37—74
|+3
|Brandon Wu, United States
|36-38—74
|+3
|Ilirian Zalli, Albania
|34-40—74
|+3
|Jean Bekirian, Armenia
|37-38—75
|+4
|Wil Besseling, Netherlands
|35-40—75
|+4
|Victor Bjorlow, Denmark
|37-38—75
|+4
|Albert Boneta, Spain
|35-40—75
|+4
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-40—75
|+4
|Clement Sordet, France
|33-42—75
|+4
|Justin Harding, South Africa
|35-41—76
|+5
|Nicolai Kristensen, Denmark
|35-41—76
|+5
|Ryan Brehm, United States
|36-41—77
|+6
|Daan Huizing, Netherlands
|39-38—77
|+6
|Zihao Jin, China
|37-40—77
|+6
|Yannik Paul, Germany
|37-40—77
|+6
|Pierre Pineau, France
|38-39—77
|+6
|Erik Barnes, United States
|34-44—78
|+7
|Jens Fahrbring, Sweden
|39-39—78
|+7
|David Micheluzzi, Australia
|36-42—78
|+7
|Sebastian Soderberg, Sweden
|42-36—78
|+7
|Inhoi Hur, South Korea
|38-41—79
|+8
|Neil Schietekat, South Africa
|37-45—82
|+11
