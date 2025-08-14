Live Radio
Home » Sports » Danish Golf Championship Par Scores

Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 14, 2025, 2:20 PM

Thursday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

First Round

Marco Penge, England 33-31—64 -7
Aaron Cockerill, Canada 31-35—66 -5
Rasmus Hojgaard, Denmark 31-35—66 -5
Francesco Molinari, Italy 33-33—66 -5
Jeremy Paul, Germany 32-34—66 -5
Marc Warren, Scotland 32-34—66 -5
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 32-35—67 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark 31-36—67 -4
Mats Ege, Norway 33-34—67 -4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 32-35—67 -4
Max Rottluff, Germany 32-35—67 -4
Jack Senior, England 35-32—67 -4
Maximilian Steinlechner, Austria 33-34—67 -4
Gunner Wiebe, United States 31-36—67 -4
Gregorio De Leo, Italy 33-35—68 -3
Andreas Halvorsen, Norway 32-36—68 -3
Nicolai Hojgaard, Denmark 36-32—68 -3
Casey Jarvis, South Africa 31-37—68 -3
Niklas Lemke, Sweden 33-35—68 -3
Elvis Smylie, Australia 34-34—68 -3
Andy Sullivan, England 32-36—68 -3
Daniel Young, Scotland 35-33—68 -3
Thomas Aiken, South Africa 34-35—69 -2
Bjorn Akesson, Sweden 35-34—69 -2
Bastien Amat, France 33-36—69 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-35—69 -2
Gavin Green, Malaysia 32-37—69 -2
Sam Hutsby, England 32-37—69 -2
Frederic Lacroix, France 33-36—69 -2
Mikael Lindberg, Sweden 34-35—69 -2
Oliver Lindell, Finland 35-34—69 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-34—69 -2
Gabriel Morgan-Birke, Chile 33-36—69 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 33-36—69 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69 -2
Richie Ramsay, Scotland 34-35—69 -2
Benjamin Schmidt, England 34-35—69 -2
Richard Sterne, South Africa 35-34—69 -2
Jesper Svensson, Sweden 34-35—69 -2
Ryan Van Velzen, South Africa 34-35—69 -2
Johannes Veerman, United States 34-35—69 -2
Louis Albertse, South Africa 34-36—70 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-37—70 -1
Oliver Bekker, South Africa 34-36—70 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 33-37—70 -1
Wenyi Ding, China 33-37—70 -1
Dan Erickson, United States 33-37—70 -1
Deon Germishuys, South Africa 33-37—70 -1
Julien Guerrier, France 30-40—70 -1
Scott Jamieson, Scotland 34-36—70 -1
Ryggs Johnston, United States 33-37—70 -1
Sung Kang, South Korea 34-36—70 -1
Frank Kennedy, England 33-37—70 -1
Maximilian Kieffer, Germany 33-37—70 -1
Alexander Knappe, Germany 36-34—70 -1
Kazuma Kobori, New Zealand 33-37—70 -1
Tom Lewis, England 34-36—70 -1
Zander Lombard, South Africa 34-36—70 -1
Michael Mjaaseth, Norway 35-35—70 -1
Joel Moscatel, Spain 33-37—70 -1
Thorbjorn Olesen, Denmark 33-37—70 -1
Robin Petersson, Sweden 34-36—70 -1
Tapio Pulkkanen, Finland 34-36—70 -1
Conor Purcell, Ireland 35-35—70 -1
Adrien Saddier, France 35-35—70 -1
Jason Scrivener, Australia 34-36—70 -1
Martin Trainer, France 32-38—70 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 32-38—70 -1
Chris Wood, England 33-37—70 -1
John Axelsen, Denmark 37-34—71 E
Dan Bradbury, England 34-37—71 E
Davis Bryant, United States 36-35—71 E
Brett Coletta, Australia 34-37—71 E
Pablo Ereno Perez, Spain 33-38—71 E
Ross Fisher, England 36-35—71 E
Joel Girrbach, Switzerland 34-37—71 E
Ricardo Gouveia, Portugal 33-38—71 E
Jordan Gumberg, United States 34-37—71 E
David Horsey, England 34-37—71 E
Marcus Kinhult, Sweden 35-36—71 E
Alexander Levy, France 33-38—71 E
Mike Miller, United States 34-37—71 E
Dylan Naidoo, South Africa 35-36—71 E
Freddy Schott, Germany 35-36—71 E
Herman Wibe Sekne, Norway 34-37—71 E
Shubhankar Sharma, India 36-35—71 E
Corey Shaun, United States 34-37—71 E
Callum Tarren, England 33-38—71 E
Tadeas Tetak, Slovakia 32-39—71 E
Matt Wallace, England 34-37—71 E
Oliver Wilson, England 35-36—71 E
Jeff Winther, Denmark 34-37—71 E
Matthew Baldwin, England 36-36—72 +1
Thomas Bjorn, Denmark 37-35—72 +1
Christofer Blomstrand, Sweden 36-36—72 +1
John Catlin, United States 36-36—72 +1
Jannik De Bruyn, Germany 35-37—72 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-37—72 +1
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 32-40—72 +1
Christian Jacobsen, Denmark 35-37—72 +1
Minkyu Kim, South Korea 34-38—72 +1
Joakim Lagergren, Sweden 38-34—72 +1
Danny List, Australia 36-36—72 +1
Troy Merritt, United States 34-38—72 +1
James Morrison, England 32-40—72 +1
Lukas Nemecz, Austria 31-41—72 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-39—72 +1
Marcel Schneider, Germany 34-38—72 +1
Matthias Schwab, Austria 33-39—72 +1
Alexander Settemsdal, Norway 36-36—72 +1
Matthew Southgate, England 36-36—72 +1
Sami Valimaki, Finland 34-38—72 +1
Veer Ahlawat, India 35-38—73 +2
Soren Broholt Lind, Denmark 36-37—73 +2
Jens Dantorp, Sweden 33-40—73 +2
Ewen Ferguson, Scotland 35-38—73 +2
Simon Forsstrom, Sweden 37-36—73 +2
Daniel Gale, Australia 33-40—73 +2
Benjamin Hebert, France 34-39—73 +2
Hiroshi Iwata, Japan 34-39—73 +2
Jeong-Weon Ko, France 37-36—73 +2
Joost Luiten, Netherlands 37-36—73 +2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-40—73 +2
Andrea Pavan, Italy 33-40—73 +2
Callum Shinkwin, England 35-38—73 +2
Martin Simonsen, Denmark 39-34—73 +2
Justin Walters, South Africa 34-39—73 +2
Robin Williams, South Africa 32-41—73 +2
Kristian Hjorth Bressum, Denmark 35-39—74 +3
Hamish Brown, Denmark 33-41—74 +3
Joe Dean, England 35-39—74 +3
Dermot Mcelroy, Northern Ireland 35-39—74 +3
Kristoffer Reitan, Norway 38-36—74 +3
Santiago Tarrio, Spain 36-38—74 +3
Dale Whitnell, England 37-37—74 +3
Brandon Wu, United States 36-38—74 +3
Ilirian Zalli, Albania 34-40—74 +3
Jean Bekirian, Armenia 37-38—75 +4
Wil Besseling, Netherlands 35-40—75 +4
Victor Bjorlow, Denmark 37-38—75 +4
Albert Boneta, Spain 35-40—75 +4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-40—75 +4
Clement Sordet, France 33-42—75 +4
Justin Harding, South Africa 35-41—76 +5
Nicolai Kristensen, Denmark 35-41—76 +5
Ryan Brehm, United States 36-41—77 +6
Daan Huizing, Netherlands 39-38—77 +6
Zihao Jin, China 37-40—77 +6
Yannik Paul, Germany 37-40—77 +6
Pierre Pineau, France 38-39—77 +6
Erik Barnes, United States 34-44—78 +7
Jens Fahrbring, Sweden 39-39—78 +7
David Micheluzzi, Australia 36-42—78 +7
Sebastian Soderberg, Sweden 42-36—78 +7
Inhoi Hur, South Korea 38-41—79 +8
Neil Schietekat, South Africa 37-45—82 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up