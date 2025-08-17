Live Radio
Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 11:06 AM

Sunday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

Final Round

Marco Penge, England 64-68-69-67—268 -16
Rasmus Hojgaard, Denmark 66-64-70-69—269 -15
Benjamin Schmidt, England 69-71-64-68—272 -12
Gregorio De Leo, Italy 68-69-68-68—273 -11
Mikael Lindberg, Sweden 69-68-68-68—273 -11
Kristoffer Reitan, Norway 74-66-67-68—275 -9
Elvis Smylie, Australia 68-71-68-68—275 -9
Oliver Lindell, Finland 69-70-69-68—276 -8
Sami Valimaki, Finland 72-69-67-68—276 -8
Johannes Veerman, United States 69-70-66-71—276 -8
Mats Ege, Norway 67-71-68-71—277 -7
Bjorn Akesson, Sweden 69-71-71-67—278 -6
Jason Scrivener, Australia 70-67-70-71—278 -6
Lucas Bjerregaard, Denmark 67-72-67-73—279 -5
Niklas Lemke, Sweden 68-70-70-71—279 -5
Frederic Lacroix, France 69-71-70-70—280 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-70-70—280 -4
Francesco Molinari, Italy 66-75-70-69—280 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-72-68-71—280 -4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67-69-75—280 -4
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-68-73-69—280 -4
Andy Sullivan, England 68-72-71-69—280 -4
Chris Wood, England 70-69-68-73—280 -4
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-71-71-69—281 -3
Wenyi Ding, China 70-69-70-72—281 -3
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-70-71-73—281 -3
Julien Guerrier, France 70-69-71-71—281 -3
Adrien Saddier, France 70-66-74-71—281 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71-71-71—282 -2
Aaron Cockerill, Canada 66-69-75-72—282 -2
Scott Jamieson, Scotland 70-71-75-66—282 -2
Richard Sterne, South Africa 69-71-73-69—282 -2
Jesper Svensson, Sweden 69-72-72-69—282 -2
Veer Ahlawat, India 73-68-70-72—283 -1
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71-70-74—283 -1
Jeong-Weon Ko, France 73-67-69-74—283 -1
Conor Purcell, Ireland 70-69-76-68—283 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-73-71—284 E
Robin Williams, South Africa 73-68-73-70—284 E
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-69-71-73—285 +1
Gavin Green, Malaysia 69-69-72-75—285 +1
Maximilian Kieffer, Germany 70-70-76-69—285 +1
Joost Luiten, Netherlands 73-68-71-73—285 +1
Jeremy Paul, Germany 66-73-73-73—285 +1
Jeff Winther, Denmark 71-68-72-74—285 +1
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 67-70-76-73—286 +2
Thomas Aiken, South Africa 69-72-72-74—287 +3
Ryggs Johnston, United States 70-71-73-73—287 +3
Marcel Schneider, Germany 72-69-75-71—287 +3
Jack Senior, England 67-71-79-70—287 +3
Callum Shinkwin, England 73-67-71-76—287 +3
Matthew Southgate, England 72-69-72-74—287 +3
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69-76-76—288 +4
Brandon Wu, United States 74-67-72-75—288 +4
Daniel Young, Scotland 68-73-77-70—288 +4
Minkyu Kim, South Korea 72-69-78-70—289 +5
Marc Warren, Scotland 66-74-76-73—289 +5
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-66-73-79—290 +6
Alexander Knappe, Germany 70-71-76-73—290 +6
Gunner Wiebe, United States 67-74-78-71—290 +6
Matthew Baldwin, England 72-69-79-72—292 +8
Frank Kennedy, England 70-70-75-77—292 +8
Max Rottluff, Germany 67-72-78-75—292 +8
Zander Lombard, South Africa 70-71-79-73—293 +9
Matt Wallace, England 71-70-71-81—293 +9
Freddy Schott, Germany 71-69-76-81—297 +13

