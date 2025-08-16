Danish Golf Championship Par Scores

Saturday
At Fureso Golf Klub
Copenhagen
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,011; Par: 71
Third Round
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|66-64-70—200
|-13
|Marco Penge, England
|64-68-69—201
|-12
|Benjamin Schmidt, England
|69-71-64—204
|-9
|Gregorio De Leo, Italy
|68-69-68—205
|-8
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68-68—205
|-8
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-67-69—205
|-8
|Johannes Veerman, United States
|69-70-66—205
|-8
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|67-72-67—206
|-7
|Mats Ege, Norway
|67-71-68—206
|-7
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-66-67—207
|-6
|Jason Scrivener, Australia
|70-67-70—207
|-6
|Elvis Smylie, Australia
|68-71-68—207
|-6
|Chris Wood, England
|70-69-68—207
|-6
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|67-70-71—208
|-5
|Niklas Lemke, Sweden
|68-70-70—208
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|69-70-69—208
|-5
|Sami Valimaki, Finland
|72-69-67—208
|-5
|Wenyi Ding, China
|70-69-70—209
|-4
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-71-70—209
|-4
|Jeong-Weon Ko, France
|73-67-69—209
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-72-68—209
|-4
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69-75—210
|-3
|Gavin Green, Malaysia
|69-69-72—210
|-3
|Julien Guerrier, France
|70-69-71—210
|-3
|Frederic Lacroix, France
|69-71-70—210
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71-70—210
|-3
|Adrien Saddier, France
|70-66-74—210
|-3
|Veer Ahlawat, India
|73-68-70—211
|-2
|Bjorn Akesson, Sweden
|69-71-71—211
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-71-71—211
|-2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-66-73—211
|-2
|Francesco Molinari, Italy
|66-75-70—211
|-2
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-68-73—211
|-2
|Callum Shinkwin, England
|73-67-71—211
|-2
|Andy Sullivan, England
|68-72-71—211
|-2
|Jeff Winther, Denmark
|71-68-72—211
|-2
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|70-71-71—212
|-1
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|72-69-71—212
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|73-68-71—212
|-1
|Jeremy Paul, Germany
|66-73-73—212
|-1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69-76—212
|-1
|Matt Wallace, England
|71-70-71—212
|-1
|Thomas Aiken, South Africa
|69-72-72—213
|E
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|67-70-76—213
|E
|Matthew Southgate, England
|72-69-72—213
|E
|Richard Sterne, South Africa
|69-71-73—213
|E
|Jesper Svensson, Sweden
|69-72-72—213
|E
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70-73—213
|E
|Brandon Wu, United States
|74-67-72—213
|E
|Ryggs Johnston, United States
|70-71-73—214
|+1
|Robin Williams, South Africa
|73-68-73—214
|+1
|Frank Kennedy, England
|70-70-75—215
|+2
|Conor Purcell, Ireland
|70-69-76—215
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|70-71-75—216
|+3
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-70-76—216
|+3
|Marcel Schneider, Germany
|72-69-75—216
|+3
|Freddy Schott, Germany
|71-69-76—216
|+3
|Marc Warren, Scotland
|66-74-76—216
|+3
|Alexander Knappe, Germany
|70-71-76—217
|+4
|Max Rottluff, Germany
|67-72-78—217
|+4
|Jack Senior, England
|67-71-79—217
|+4
|Daniel Young, Scotland
|68-73-77—218
|+5
|Minkyu Kim, South Korea
|72-69-78—219
|+6
|Gunner Wiebe, United States
|67-74-78—219
|+6
|Matthew Baldwin, England
|72-69-79—220
|+7
|Zander Lombard, South Africa
|70-71-79—220
|+7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.