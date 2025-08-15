Live Radio
Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 2:05 PM

Friday

At Fureso Golf Klub

Copenhagen

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,011; Par: 71

Second Round

Rasmus Hojgaard, Denmark 66-64—130 -12
Marco Penge, England 64-68—132 -10
Aaron Cockerill, Canada 66-69—135 -7
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67—136 -6
Adrien Saddier, France 70-66—136 -6
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69—136 -6
Jeppe Kristian Andersen, Denmark 67-70—137 -5
Gregorio De Leo, Italy 68-69—137 -5
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 67-70—137 -5
Mikael Lindberg, Sweden 69-68—137 -5
Jason Scrivener, Australia 70-67—137 -5
Mats Ege, Norway 67-71—138 -4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-66—138 -4
Gavin Green, Malaysia 69-69—138 -4
Niklas Lemke, Sweden 68-70—138 -4
Thorbjorn Olesen, Denmark 70-68—138 -4
Jack Senior, England 67-71—138 -4
Lucas Bjerregaard, Denmark 67-72—139 -3
Wenyi Ding, China 70-69—139 -3
Julien Guerrier, France 70-69—139 -3
Nicolai Hojgaard, Denmark 68-71—139 -3
Oliver Lindell, Finland 69-70—139 -3
Jeremy Paul, Germany 66-73—139 -3
Conor Purcell, Ireland 70-69—139 -3
Max Rottluff, Germany 67-72—139 -3
Elvis Smylie, Australia 68-71—139 -3
Johannes Veerman, United States 69-70—139 -3
Jeff Winther, Denmark 71-68—139 -3
Chris Wood, England 70-69—139 -3
Bjorn Akesson, Sweden 69-71—140 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-71—140 -2
Frank Kennedy, England 70-70—140 -2
Maximilian Kieffer, Germany 70-70—140 -2
Jeong-Weon Ko, France 73-67—140 -2
Frederic Lacroix, France 69-71—140 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140 -2
Kristoffer Reitan, Norway 74-66—140 -2
Benjamin Schmidt, England 69-71—140 -2
Freddy Schott, Germany 71-69—140 -2
Callum Shinkwin, England 73-67—140 -2
Richard Sterne, South Africa 69-71—140 -2
Andy Sullivan, England 68-72—140 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140 -2
Marc Warren, Scotland 66-74—140 -2
Veer Ahlawat, India 73-68—141 -1
Thomas Aiken, South Africa 69-72—141 -1
Matthew Baldwin, England 72-69—141 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 70-71—141 -1
Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-69—141 -1
Scott Jamieson, Scotland 70-71—141 -1
Ryggs Johnston, United States 70-71—141 -1
Minkyu Kim, South Korea 72-69—141 -1
Alexander Knappe, Germany 70-71—141 -1
Zander Lombard, South Africa 70-71—141 -1
Joost Luiten, Netherlands 73-68—141 -1
Francesco Molinari, Italy 66-75—141 -1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-72—141 -1
Marcel Schneider, Germany 72-69—141 -1
Matthew Southgate, England 72-69—141 -1
Jesper Svensson, Sweden 69-72—141 -1
Sami Valimaki, Finland 72-69—141 -1
Matt Wallace, England 71-70—141 -1
Gunner Wiebe, United States 67-74—141 -1
Robin Williams, South Africa 73-68—141 -1
Brandon Wu, United States 74-67—141 -1
Daniel Young, Scotland 68-73—141 -1
Christofer Blomstrand, Sweden 72-70—142 E
Dan Bradbury, England 71-71—142 E
Jens Dantorp, Sweden 73-69—142 E
Jannik De Bruyn, Germany 72-70—142 E
Deon Germishuys, South Africa 70-72—142 E
Ricardo Gouveia, Portugal 71-71—142 E
Andreas Halvorsen, Norway 68-74—142 E
David Horsey, England 71-71—142 E
Sam Hutsby, England 69-73—142 E
Casey Jarvis, South Africa 68-74—142 E
Mike Miller, United States 71-71—142 E
James Morrison, England 72-70—142 E
Lukas Nemecz, Austria 72-70—142 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 73-69—142 E
Richie Ramsay, Scotland 69-73—142 E
Shubhankar Sharma, India 71-71—142 E
Clement Sordet, France 75-67—142 E
Justin Walters, South Africa 73-69—142 E
Bastien Amat, France 69-74—143 +1
Thomas Bjorn, Denmark 72-71—143 +1
John Catlin, United States 72-71—143 +1
Joe Dean, England 74-69—143 +1
Ewen Ferguson, Scotland 73-70—143 +1
Marcus Kinhult, Sweden 71-72—143 +1
Tom Lewis, England 70-73—143 +1
Gabriel Morgan-Birke, Chile 69-74—143 +1
Tapio Pulkkanen, Finland 70-73—143 +1
Corey Shaun, United States 71-72—143 +1
Ryan Van Velzen, South Africa 69-74—143 +1
Louis Albertse, South Africa 70-74—144 +2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-74—144 +2
Oliver Bekker, South Africa 70-74—144 +2
Brett Coletta, Australia 71-73—144 +2
Pablo Ereno Perez, Spain 71-73—144 +2
Hiroshi Iwata, Japan 73-71—144 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 70-74—144 +2
Joakim Lagergren, Sweden 72-72—144 +2
Michael Mjaaseth, Norway 70-74—144 +2
Pierre Pineau, France 77-67—144 +2
Herman Wibe Sekne, Norway 71-73—144 +2
Tadeas Tetak, Slovakia 71-73—144 +2
John Axelsen, Denmark 71-74—145 +3
Ross Fisher, England 71-74—145 +3
Dylan Naidoo, South Africa 71-74—145 +3
Martin Simonsen, Denmark 73-72—145 +3
Sebastian Soderberg, Sweden 78-67—145 +3
Jens Fahrbring, Sweden 78-68—146 +4
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 75-71—146 +4
Simon Forsstrom, Sweden 73-73—146 +4
Danny List, Australia 72-74—146 +4
Troy Merritt, United States 72-74—146 +4
Andrea Pavan, Italy 73-73—146 +4
Matthias Schwab, Austria 72-74—146 +4
Alexander Settemsdal, Norway 72-74—146 +4
Callum Tarren, England 71-75—146 +4
Oliver Wilson, England 71-75—146 +4
Jean Bekirian, Armenia 75-72—147 +5
Albert Boneta, Spain 75-72—147 +5
Soren Broholt Lind, Denmark 73-74—147 +5
Davis Bryant, United States 71-76—147 +5
Dan Erickson, United States 70-77—147 +5
Joel Girrbach, Switzerland 71-76—147 +5
Daan Huizing, Netherlands 77-70—147 +5
Joel Moscatel, Spain 70-77—147 +5
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-75—147 +5
Wil Besseling, Netherlands 75-73—148 +6
Kristian Hjorth Bressum, Denmark 74-74—148 +6
Daniel Gale, Australia 73-75—148 +6
Jordan Gumberg, United States 71-77—148 +6
Justin Harding, South Africa 76-72—148 +6
Sung Kang, South Korea 70-78—148 +6
Dermot Mcelroy, Northern Ireland 74-74—148 +6
Robin Petersson, Sweden 70-78—148 +6
Dale Whitnell, England 74-74—148 +6
Ryan Brehm, United States 77-72—149 +7
Alexander Levy, France 71-78—149 +7
David Micheluzzi, Australia 78-71—149 +7
Victor Bjorlow, Denmark 75-75—150 +8
Christian Jacobsen, Denmark 72-78—150 +8
Benjamin Hebert, France 73-78—151 +9
Zihao Jin, China 77-74—151 +9
Martin Trainer, France 70-81—151 +9
Hamish Brown, Denmark 74-79—153 +11
Inhoi Hur, South Korea 79-74—153 +11
Nicolai Kristensen, Denmark 76-78—154 +12
Erik Barnes, United States 78-81—159 +17
Neil Schietekat, South Africa 82-77—159 +17
Santiago Tarrio, Spain 74-87—161 +19
Yannik Paul, Germany 77-WD
Ilirian Zalli, Albania 74-WD

