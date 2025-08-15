Danish Golf Championship Par Scores

Friday
At Fureso Golf Klub
Copenhagen
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,011; Par: 71
Second Round
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|66-64—130
|-12
|Marco Penge, England
|64-68—132
|-10
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69—135
|-7
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-67—136
|-6
|Adrien Saddier, France
|70-66—136
|-6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69—136
|-6
|Jeppe Kristian Andersen, Denmark
|67-70—137
|-5
|Gregorio De Leo, Italy
|68-69—137
|-5
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|67-70—137
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68—137
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|70-67—137
|-5
|Mats Ege, Norway
|67-71—138
|-4
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-66—138
|-4
|Gavin Green, Malaysia
|69-69—138
|-4
|Niklas Lemke, Sweden
|68-70—138
|-4
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-68—138
|-4
|Jack Senior, England
|67-71—138
|-4
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|67-72—139
|-3
|Wenyi Ding, China
|70-69—139
|-3
|Julien Guerrier, France
|70-69—139
|-3
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-71—139
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|69-70—139
|-3
|Jeremy Paul, Germany
|66-73—139
|-3
|Conor Purcell, Ireland
|70-69—139
|-3
|Max Rottluff, Germany
|67-72—139
|-3
|Elvis Smylie, Australia
|68-71—139
|-3
|Johannes Veerman, United States
|69-70—139
|-3
|Jeff Winther, Denmark
|71-68—139
|-3
|Chris Wood, England
|70-69—139
|-3
|Bjorn Akesson, Sweden
|69-71—140
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-71—140
|-2
|Frank Kennedy, England
|70-70—140
|-2
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-70—140
|-2
|Jeong-Weon Ko, France
|73-67—140
|-2
|Frederic Lacroix, France
|69-71—140
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71—140
|-2
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-66—140
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|69-71—140
|-2
|Freddy Schott, Germany
|71-69—140
|-2
|Callum Shinkwin, England
|73-67—140
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|69-71—140
|-2
|Andy Sullivan, England
|68-72—140
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|-2
|Marc Warren, Scotland
|66-74—140
|-2
|Veer Ahlawat, India
|73-68—141
|-1
|Thomas Aiken, South Africa
|69-72—141
|-1
|Matthew Baldwin, England
|72-69—141
|-1
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|70-71—141
|-1
|Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark
|72-69—141
|-1
|Scott Jamieson, Scotland
|70-71—141
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|70-71—141
|-1
|Minkyu Kim, South Korea
|72-69—141
|-1
|Alexander Knappe, Germany
|70-71—141
|-1
|Zander Lombard, South Africa
|70-71—141
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|73-68—141
|-1
|Francesco Molinari, Italy
|66-75—141
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-72—141
|-1
|Marcel Schneider, Germany
|72-69—141
|-1
|Matthew Southgate, England
|72-69—141
|-1
|Jesper Svensson, Sweden
|69-72—141
|-1
|Sami Valimaki, Finland
|72-69—141
|-1
|Matt Wallace, England
|71-70—141
|-1
|Gunner Wiebe, United States
|67-74—141
|-1
|Robin Williams, South Africa
|73-68—141
|-1
|Brandon Wu, United States
|74-67—141
|-1
|Daniel Young, Scotland
|68-73—141
|-1
|Christofer Blomstrand, Sweden
|72-70—142
|E
|Dan Bradbury, England
|71-71—142
|E
|Jens Dantorp, Sweden
|73-69—142
|E
|Jannik De Bruyn, Germany
|72-70—142
|E
|Deon Germishuys, South Africa
|70-72—142
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-71—142
|E
|Andreas Halvorsen, Norway
|68-74—142
|E
|David Horsey, England
|71-71—142
|E
|Sam Hutsby, England
|69-73—142
|E
|Casey Jarvis, South Africa
|68-74—142
|E
|Mike Miller, United States
|71-71—142
|E
|James Morrison, England
|72-70—142
|E
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70—142
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|73-69—142
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|69-73—142
|E
|Shubhankar Sharma, India
|71-71—142
|E
|Clement Sordet, France
|75-67—142
|E
|Justin Walters, South Africa
|73-69—142
|E
|Bastien Amat, France
|69-74—143
|+1
|Thomas Bjorn, Denmark
|72-71—143
|+1
|John Catlin, United States
|72-71—143
|+1
|Joe Dean, England
|74-69—143
|+1
|Ewen Ferguson, Scotland
|73-70—143
|+1
|Marcus Kinhult, Sweden
|71-72—143
|+1
|Tom Lewis, England
|70-73—143
|+1
|Gabriel Morgan-Birke, Chile
|69-74—143
|+1
|Tapio Pulkkanen, Finland
|70-73—143
|+1
|Corey Shaun, United States
|71-72—143
|+1
|Ryan Van Velzen, South Africa
|69-74—143
|+1
|Louis Albertse, South Africa
|70-74—144
|+2
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-74—144
|+2
|Oliver Bekker, South Africa
|70-74—144
|+2
|Brett Coletta, Australia
|71-73—144
|+2
|Pablo Ereno Perez, Spain
|71-73—144
|+2
|Hiroshi Iwata, Japan
|73-71—144
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-74—144
|+2
|Joakim Lagergren, Sweden
|72-72—144
|+2
|Michael Mjaaseth, Norway
|70-74—144
|+2
|Pierre Pineau, France
|77-67—144
|+2
|Herman Wibe Sekne, Norway
|71-73—144
|+2
|Tadeas Tetak, Slovakia
|71-73—144
|+2
|John Axelsen, Denmark
|71-74—145
|+3
|Ross Fisher, England
|71-74—145
|+3
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-74—145
|+3
|Martin Simonsen, Denmark
|73-72—145
|+3
|Sebastian Soderberg, Sweden
|78-67—145
|+3
|Jens Fahrbring, Sweden
|78-68—146
|+4
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|75-71—146
|+4
|Simon Forsstrom, Sweden
|73-73—146
|+4
|Danny List, Australia
|72-74—146
|+4
|Troy Merritt, United States
|72-74—146
|+4
|Andrea Pavan, Italy
|73-73—146
|+4
|Matthias Schwab, Austria
|72-74—146
|+4
|Alexander Settemsdal, Norway
|72-74—146
|+4
|Callum Tarren, England
|71-75—146
|+4
|Oliver Wilson, England
|71-75—146
|+4
|Jean Bekirian, Armenia
|75-72—147
|+5
|Albert Boneta, Spain
|75-72—147
|+5
|Soren Broholt Lind, Denmark
|73-74—147
|+5
|Davis Bryant, United States
|71-76—147
|+5
|Dan Erickson, United States
|70-77—147
|+5
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-76—147
|+5
|Daan Huizing, Netherlands
|77-70—147
|+5
|Joel Moscatel, Spain
|70-77—147
|+5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-75—147
|+5
|Wil Besseling, Netherlands
|75-73—148
|+6
|Kristian Hjorth Bressum, Denmark
|74-74—148
|+6
|Daniel Gale, Australia
|73-75—148
|+6
|Jordan Gumberg, United States
|71-77—148
|+6
|Justin Harding, South Africa
|76-72—148
|+6
|Sung Kang, South Korea
|70-78—148
|+6
|Dermot Mcelroy, Northern Ireland
|74-74—148
|+6
|Robin Petersson, Sweden
|70-78—148
|+6
|Dale Whitnell, England
|74-74—148
|+6
|Ryan Brehm, United States
|77-72—149
|+7
|Alexander Levy, France
|71-78—149
|+7
|David Micheluzzi, Australia
|78-71—149
|+7
|Victor Bjorlow, Denmark
|75-75—150
|+8
|Christian Jacobsen, Denmark
|72-78—150
|+8
|Benjamin Hebert, France
|73-78—151
|+9
|Zihao Jin, China
|77-74—151
|+9
|Martin Trainer, France
|70-81—151
|+9
|Hamish Brown, Denmark
|74-79—153
|+11
|Inhoi Hur, South Korea
|79-74—153
|+11
|Nicolai Kristensen, Denmark
|76-78—154
|+12
|Erik Barnes, United States
|78-81—159
|+17
|Neil Schietekat, South Africa
|82-77—159
|+17
|Santiago Tarrio, Spain
|74-87—161
|+19
|Yannik Paul, Germany
|77-WD
|Ilirian Zalli, Albania
|74-WD
