CPKC Women’s Open Scores

The Associated Press

August 21, 2025, 8:23 PM

Thursday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

First Round

Akie Iwai 31-33—64
Aphrodite Deng 31-35—66
Megan Khang 34-32—66
Gaby Lopez 30-36—66
Leona Maguire 33-33—66
Jeeno Thitikul 30-36—66
Soo Bin Joo 35-32—67
Jenny Bae 35-33—68
Peiyun Chien 33-35—68
Ariya Jutanugarn 35-33—68
Jeong Eun Lee5 33-35—68
Mao Saigo 34-34—68
Nasa Hataoka 33-36—69
Nelly Korda 34-35—69
Minjee Lee 33-36—69
Yan Liu 31-38—69
Caley McGinty 33-36—69
Ina Yoon 34-35—69
Yuri Yoshida 35-34—69
Rose Zhang 34-35—69
Pajaree Anannarukarn 33-37—70
Carla Bernat Escuder 31-39—70
Carlota Ciganda 37-33—70
Amanda Doherty 36-34—70
Gemma Dryburgh 35-35—70
Eun-Hee Ji 36-34—70
Lauren Kim 33-37—70
Lydia Ko 35-35—70
Jin Young Ko 37-33—70
Andrea Lee 34-36—70
Jeongeun Lee6 37-33—70
Benedetta Moresco 36-34—70
Bianca Pagdanganan 34-36—70
Gabriela Ruffels 34-36—70
Hinako Shibuno 34-36—70
Linnea Strom 35-35—70
Rio Takeda 32-38—70
Aditi Ashok 35-36—71
Celine Borge 34-37—71
Adela Cernousek 35-36—71
Olivia Cowan 33-38—71
Katie Cranston 35-36—71
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71
Mariel Galdiano 37-34—71
Brooke Henderson 34-37—71
Esther Henseleit 35-36—71
Jin Hee Im 36-35—71
Minami Katsu 34-37—71
Grace Kim 35-36—71
Jennifer Kupcho 35-36—71
Mi Hyang Lee 35-36—71
Somi Lee 34-37—71
Hira Naveed 35-36—71
Alexa Pano 36-35—71
Pornanong Phatlum 35-36—71
Cassie Porter 34-37—71
Hae-Ran Ryu 35-36—71
Kate Smith-Stroh 35-36—71
Patty Tavatanakit 32-39—71
Chanettee Wannasaen 36-35—71
Amy Yang 35-36—71
Xiaowen Yin 35-36—71
Saki Baba 36-36—72
In Gee Chun 38-34—72
Tillie Claggett 34-38—72
Allisen Corpuz 33-39—72
Manon De Roey 34-38—72
Lindy Duncan 35-37—72
Maria Fassi 35-37—72
Kristen Gillman 37-35—72
Nataliya Guseva 35-37—72
Anna Huang 36-36—72
Haeji Kang 36-36—72
A Lim Kim 36-36—72
Sei Young Kim 34-38—72
Frida Kinhult 33-39—72
Aline Krauter 35-37—72
Stacy Lewis 34-38—72
Lucy Li 36-36—72
Mary Liu 38-34—72
Shauna Liu 34-38—72
Yu Liu 35-37—72
Maja Stark 37-35—72
Jasmine Suwannapura 35-37—72
Angel Yin 36-36—72
Yahui Zhang 36-36—72
Robyn Choi 37-36—73
Hye Jin Choi 37-36—73
Monet Chun 35-38—73
Linn Grant 39-34—73
Wei-Ling Hsu 36-37—73
Danielle Kang 37-36—73
Stephanie Kyriacou 36-37—73
Mirim Lee 40-33—73
Ruixin Liu 37-36—73
Caroline Masson 35-38—73
Wichanee Meechai 37-36—73
Azahara Munoz 37-36—73
Yuna Nishimura 38-35—73
Yealimi Noh 35-38—73
Ryann O’Toole 35-38—73
Sung Hyun Park 37-36—73
Jessica Porvasnik 35-38—73
Kiara Romero 36-37—73
Madelene Sagstrom 36-37—73
Gigi Stoll 36-37—73
Bailey Tardy 37-36—73
Lilia Vu 37-36—73
Brittany Altomare 36-38—74
Jaravee Boonchant 38-36—74
Vanessa Borovilos 35-39—74
Lauren Coughlin 38-36—74
Daniela Darquea 35-39—74
Brianna Do 39-35—74
Hannah Green 37-37—74
Lauren Hartlage 36-38—74
Jiwon Jeon 37-37—74
Gurleen Kaur 37-37—74
Nanna Koerstz Madsen 38-36—74
Maude-Aimee Leblanc 37-37—74
Polly Mack 37-37—74
Lauren Morris 35-39—74
Paula Reto 36-38—74
Sarah Schmelzel 37-37—74
Ruihan Wang 37-37—74
Miranda Wang 40-34—74
Dewi Weber 36-38—74
Madison Young 39-35—74
Ashleigh Buhai 37-38—75
Clara Ding 36-39—75
Savannah Grewal 38-37—75
Chisato Iwai 38-37—75
Julia Lopez Ramirez 37-38—75
Anna Nordqvist 37-38—75
Jenny Shin 38-37—75
Joline Truong 37-38—75
Lottie Woad 36-39—75
Michelle Xing 38-37—75
Arpichaya Yubol 39-36—75
Anna Davis 37-39—76
Sofia Garcia 39-37—76
Hyo Joon Jang 40-36—76
Moriya Jutanugarn 39-37—76
Auston Kim 39-37—76
Yuka Saso 35-41—76
Lexi Thompson 38-38—76
Weiwei Zhang 38-38—76
Ana Belac 38-39—77
Morgane Metraux 37-40—77
Kum Kang Park 37-40—77
Emily Pedersen 37-40—77
Sophia Popov 38-40—78
Yurang Li 39-40—79
Soomin Oh 41-39—80
Celina Yeo 39-41—80
Alena Sharp 43-39—82

