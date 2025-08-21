CPKC Women’s Open Scores

Thursday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
First Round
|Akie Iwai
|31-33—64
|Aphrodite Deng
|31-35—66
|Megan Khang
|34-32—66
|Gaby Lopez
|30-36—66
|Leona Maguire
|33-33—66
|Jeeno Thitikul
|30-36—66
|Soo Bin Joo
|35-32—67
|Jenny Bae
|35-33—68
|Peiyun Chien
|33-35—68
|Ariya Jutanugarn
|35-33—68
|Jeong Eun Lee5
|33-35—68
|Mao Saigo
|34-34—68
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|Nelly Korda
|34-35—69
|Minjee Lee
|33-36—69
|Yan Liu
|31-38—69
|Caley McGinty
|33-36—69
|Ina Yoon
|34-35—69
|Yuri Yoshida
|35-34—69
|Rose Zhang
|34-35—69
|Pajaree Anannarukarn
|33-37—70
|Carla Bernat Escuder
|31-39—70
|Carlota Ciganda
|37-33—70
|Amanda Doherty
|36-34—70
|Gemma Dryburgh
|35-35—70
|Eun-Hee Ji
|36-34—70
|Lauren Kim
|33-37—70
|Lydia Ko
|35-35—70
|Jin Young Ko
|37-33—70
|Andrea Lee
|34-36—70
|Jeongeun Lee6
|37-33—70
|Benedetta Moresco
|36-34—70
|Bianca Pagdanganan
|34-36—70
|Gabriela Ruffels
|34-36—70
|Hinako Shibuno
|34-36—70
|Linnea Strom
|35-35—70
|Rio Takeda
|32-38—70
|Aditi Ashok
|35-36—71
|Celine Borge
|34-37—71
|Adela Cernousek
|35-36—71
|Olivia Cowan
|33-38—71
|Katie Cranston
|35-36—71
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|Mariel Galdiano
|37-34—71
|Brooke Henderson
|34-37—71
|Esther Henseleit
|35-36—71
|Jin Hee Im
|36-35—71
|Minami Katsu
|34-37—71
|Grace Kim
|35-36—71
|Jennifer Kupcho
|35-36—71
|Mi Hyang Lee
|35-36—71
|Somi Lee
|34-37—71
|Hira Naveed
|35-36—71
|Alexa Pano
|36-35—71
|Pornanong Phatlum
|35-36—71
|Cassie Porter
|34-37—71
|Hae-Ran Ryu
|35-36—71
|Kate Smith-Stroh
|35-36—71
|Patty Tavatanakit
|32-39—71
|Chanettee Wannasaen
|36-35—71
|Amy Yang
|35-36—71
|Xiaowen Yin
|35-36—71
|Saki Baba
|36-36—72
|In Gee Chun
|38-34—72
|Tillie Claggett
|34-38—72
|Allisen Corpuz
|33-39—72
|Manon De Roey
|34-38—72
|Lindy Duncan
|35-37—72
|Maria Fassi
|35-37—72
|Kristen Gillman
|37-35—72
|Nataliya Guseva
|35-37—72
|Anna Huang
|36-36—72
|Haeji Kang
|36-36—72
|A Lim Kim
|36-36—72
|Sei Young Kim
|34-38—72
|Frida Kinhult
|33-39—72
|Aline Krauter
|35-37—72
|Stacy Lewis
|34-38—72
|Lucy Li
|36-36—72
|Mary Liu
|38-34—72
|Shauna Liu
|34-38—72
|Yu Liu
|35-37—72
|Maja Stark
|37-35—72
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|Angel Yin
|36-36—72
|Yahui Zhang
|36-36—72
|Robyn Choi
|37-36—73
|Hye Jin Choi
|37-36—73
|Monet Chun
|35-38—73
|Linn Grant
|39-34—73
|Wei-Ling Hsu
|36-37—73
|Danielle Kang
|37-36—73
|Stephanie Kyriacou
|36-37—73
|Mirim Lee
|40-33—73
|Ruixin Liu
|37-36—73
|Caroline Masson
|35-38—73
|Wichanee Meechai
|37-36—73
|Azahara Munoz
|37-36—73
|Yuna Nishimura
|38-35—73
|Yealimi Noh
|35-38—73
|Ryann O’Toole
|35-38—73
|Sung Hyun Park
|37-36—73
|Jessica Porvasnik
|35-38—73
|Kiara Romero
|36-37—73
|Madelene Sagstrom
|36-37—73
|Gigi Stoll
|36-37—73
|Bailey Tardy
|37-36—73
|Lilia Vu
|37-36—73
|Brittany Altomare
|36-38—74
|Jaravee Boonchant
|38-36—74
|Vanessa Borovilos
|35-39—74
|Lauren Coughlin
|38-36—74
|Daniela Darquea
|35-39—74
|Brianna Do
|39-35—74
|Hannah Green
|37-37—74
|Lauren Hartlage
|36-38—74
|Jiwon Jeon
|37-37—74
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|Nanna Koerstz Madsen
|38-36—74
|Maude-Aimee Leblanc
|37-37—74
|Polly Mack
|37-37—74
|Lauren Morris
|35-39—74
|Paula Reto
|36-38—74
|Sarah Schmelzel
|37-37—74
|Ruihan Wang
|37-37—74
|Miranda Wang
|40-34—74
|Dewi Weber
|36-38—74
|Madison Young
|39-35—74
|Ashleigh Buhai
|37-38—75
|Clara Ding
|36-39—75
|Savannah Grewal
|38-37—75
|Chisato Iwai
|38-37—75
|Julia Lopez Ramirez
|37-38—75
|Anna Nordqvist
|37-38—75
|Jenny Shin
|38-37—75
|Joline Truong
|37-38—75
|Lottie Woad
|36-39—75
|Michelle Xing
|38-37—75
|Arpichaya Yubol
|39-36—75
|Anna Davis
|37-39—76
|Sofia Garcia
|39-37—76
|Hyo Joon Jang
|40-36—76
|Moriya Jutanugarn
|39-37—76
|Auston Kim
|39-37—76
|Yuka Saso
|35-41—76
|Lexi Thompson
|38-38—76
|Weiwei Zhang
|38-38—76
|Ana Belac
|38-39—77
|Morgane Metraux
|37-40—77
|Kum Kang Park
|37-40—77
|Emily Pedersen
|37-40—77
|Sophia Popov
|38-40—78
|Yurang Li
|39-40—79
|Soomin Oh
|41-39—80
|Celina Yeo
|39-41—80
|Alena Sharp
|43-39—82
