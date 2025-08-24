CPKC Women’s Open Scores

Sunday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
Final Round
|Brooke Henderson, $412,500
|71-66-65-67—269
|Minjee Lee, $252,744
|69-67-66-68—270
|Mao Saigo, $183,348
|68-72-67-66—273
|Akie Iwai, $141,834
|64-69-72-69—274
|Manon De Roey, $103,782
|72-67-68-68—275
|Lydia Ko, $103,782
|70-70-68-67—275
|Megan Khang, $73,340
|66-71-71-68—276
|Jeeno Thitikul, $73,340
|66-70-69-71—276
|Gaby Lopez, $61,578
|66-72-70-69—277
|Jenny Bae, $48,874
|68-69-71-70—278
|Minami Katsu, $48,874
|71-67-70-70—278
|Sei Young Kim, $48,874
|72-69-68-69—278
|Nelly Korda, $48,874
|69-69-72-68—278
|Patty Tavatanakit, $48,874
|71-70-70-67—278
|Celine Borge, $36,254
|71-69-72-67—279
|Robyn Choi, $36,254
|73-70-68-68—279
|Somi Lee, $36,254
|71-70-68-70—279
|Alexa Pano, $36,254
|71-70-67-71—279
|Rio Takeda, $36,254
|70-71-67-71—279
|Aphrodite Deng, $0
|66-73-68-73—280
|Maude-Aimee Leblanc, $29,082
|74-68-70-68—280
|Andrea Lee, $29,082
|70-72-68-70—280
|Jeong Eun Lee5, $29,082
|68-71-67-74—280
|Leona Maguire, $29,082
|66-70-72-72—280
|Benedetta Moresco, $29,082
|70-71-71-68—280
|Linnea Strom, $29,082
|70-67-72-71—280
|Pajaree Anannarukarn, $21,817
|70-71-67-73—281
|Saki Baba, $21,817
|72-68-73-68—281
|Peiyun Chien, $21,817
|68-70-76-67—281
|Esther Henseleit, $21,817
|71-71-71-68—281
|Grace Kim, $21,817
|71-69-67-74—281
|Jin Young Ko, $21,817
|70-72-71-68—281
|Yu Liu, $21,817
|72-67-67-75—281
|Yuna Nishimura, $21,817
|73-70-69-69—281
|Yuri Yoshida, $21,817
|69-72-70-70—281
|Aditi Ashok, $15,395
|71-69-71-71—282
|Hye Jin Choi, $15,395
|73-68-72-69—282
|Monet Chun, $15,395
|73-68-72-69—282
|Nasa Hataoka, $15,395
|69-73-69-71—282
|Jennifer Kupcho, $15,395
|71-70-72-69—282
|Jeongeun Lee6, $15,395
|70-73-70-69—282
|Kiara Romero, $0
|73-69-70-70—282
|Chanettee Wannasaen, $15,395
|71-70-71-70—282
|Ina Yoon, $15,395
|69-71-71-71—282
|Gemma Dryburgh, $12,223
|70-72-74-67—283
|Mi Hyang Lee, $12,223
|71-69-70-73—283
|Hae-Ran Ryu, $12,223
|71-71-70-71—283
|Soo Bin Joo, $10,724
|67-72-72-73—284
|Caroline Masson, $10,724
|73-69-69-73—284
|Jasmine Suwannapura, $10,724
|72-70-72-70—284
|Yahui Zhang, $10,724
|72-69-73-70—284
|Jodi Ewart Shadoff, $9,133
|71-70-75-69—285
|Ariya Jutanugarn, $9,133
|68-70-72-75—285
|Gurleen Kaur, $9,133
|74-68-74-69—285
|Frida Kinhult, $9,133
|72-71-74-68—285
|Pornanong Phatlum, $9,133
|71-72-67-75—285
|In Gee Chun, $7,492
|72-71-70-73—286
|Maria Fassi, $7,492
|72-70-71-73—286
|Nataliya Guseva, $7,492
|72-71-71-72—286
|Yan Liu, $7,492
|69-69-71-77—286
|Cassie Porter, $7,492
|71-72-72-71—286
|Amy Yang, $7,492
|71-72-72-71—286
|Xiaowen Yin, $7,492
|71-70-71-74—286
|Mariel Galdiano, $6,504
|71-72-71-73—287
|Jin Hee Im, $6,504
|71-72-71-73—287
|Angel Yin, $6,504
|72-69-74-72—287
|Carla Bernat Escuder, $6,089
|70-69-75-74—288
|Lauren Hartlage, $6,089
|74-68-70-76—288
|Maja Stark, $6,089
|72-70-75-71—288
|Sung Hyun Park, $5,811
|73-70-74-72—289
|Katie Cranston, $0
|71-71-75-74—291
|Gabriela Ruffels, $5,673
|70-72-77-72—291
|Caley McGinty, $5,501
|69-74-77-72—292
|Wichanee Meechai, $5,501
|73-69-75-75—292
|Olivia Cowan, $5,361
|71-72-76-75—294
|Stacy Lewis, $5,361
|72-71-74-77—294
|Jenny Shin, $5,227
|75-68-72-WD
