Live Radio
Home » Sports » CPKC Women's Open Scores

CPKC Women’s Open Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 7:50 PM

Sunday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Final Round

Brooke Henderson, $412,500 71-66-65-67—269
Minjee Lee, $252,744 69-67-66-68—270
Mao Saigo, $183,348 68-72-67-66—273
Akie Iwai, $141,834 64-69-72-69—274
Manon De Roey, $103,782 72-67-68-68—275
Lydia Ko, $103,782 70-70-68-67—275
Megan Khang, $73,340 66-71-71-68—276
Jeeno Thitikul, $73,340 66-70-69-71—276
Gaby Lopez, $61,578 66-72-70-69—277
Jenny Bae, $48,874 68-69-71-70—278
Minami Katsu, $48,874 71-67-70-70—278
Sei Young Kim, $48,874 72-69-68-69—278
Nelly Korda, $48,874 69-69-72-68—278
Patty Tavatanakit, $48,874 71-70-70-67—278
Celine Borge, $36,254 71-69-72-67—279
Robyn Choi, $36,254 73-70-68-68—279
Somi Lee, $36,254 71-70-68-70—279
Alexa Pano, $36,254 71-70-67-71—279
Rio Takeda, $36,254 70-71-67-71—279
Aphrodite Deng, $0 66-73-68-73—280
Maude-Aimee Leblanc, $29,082 74-68-70-68—280
Andrea Lee, $29,082 70-72-68-70—280
Jeong Eun Lee5, $29,082 68-71-67-74—280
Leona Maguire, $29,082 66-70-72-72—280
Benedetta Moresco, $29,082 70-71-71-68—280
Linnea Strom, $29,082 70-67-72-71—280
Pajaree Anannarukarn, $21,817 70-71-67-73—281
Saki Baba, $21,817 72-68-73-68—281
Peiyun Chien, $21,817 68-70-76-67—281
Esther Henseleit, $21,817 71-71-71-68—281
Grace Kim, $21,817 71-69-67-74—281
Jin Young Ko, $21,817 70-72-71-68—281
Yu Liu, $21,817 72-67-67-75—281
Yuna Nishimura, $21,817 73-70-69-69—281
Yuri Yoshida, $21,817 69-72-70-70—281
Aditi Ashok, $15,395 71-69-71-71—282
Hye Jin Choi, $15,395 73-68-72-69—282
Monet Chun, $15,395 73-68-72-69—282
Nasa Hataoka, $15,395 69-73-69-71—282
Jennifer Kupcho, $15,395 71-70-72-69—282
Jeongeun Lee6, $15,395 70-73-70-69—282
Kiara Romero, $0 73-69-70-70—282
Chanettee Wannasaen, $15,395 71-70-71-70—282
Ina Yoon, $15,395 69-71-71-71—282
Gemma Dryburgh, $12,223 70-72-74-67—283
Mi Hyang Lee, $12,223 71-69-70-73—283
Hae-Ran Ryu, $12,223 71-71-70-71—283
Soo Bin Joo, $10,724 67-72-72-73—284
Caroline Masson, $10,724 73-69-69-73—284
Jasmine Suwannapura, $10,724 72-70-72-70—284
Yahui Zhang, $10,724 72-69-73-70—284
Jodi Ewart Shadoff, $9,133 71-70-75-69—285
Ariya Jutanugarn, $9,133 68-70-72-75—285
Gurleen Kaur, $9,133 74-68-74-69—285
Frida Kinhult, $9,133 72-71-74-68—285
Pornanong Phatlum, $9,133 71-72-67-75—285
In Gee Chun, $7,492 72-71-70-73—286
Maria Fassi, $7,492 72-70-71-73—286
Nataliya Guseva, $7,492 72-71-71-72—286
Yan Liu, $7,492 69-69-71-77—286
Cassie Porter, $7,492 71-72-72-71—286
Amy Yang, $7,492 71-72-72-71—286
Xiaowen Yin, $7,492 71-70-71-74—286
Mariel Galdiano, $6,504 71-72-71-73—287
Jin Hee Im, $6,504 71-72-71-73—287
Angel Yin, $6,504 72-69-74-72—287
Carla Bernat Escuder, $6,089 70-69-75-74—288
Lauren Hartlage, $6,089 74-68-70-76—288
Maja Stark, $6,089 72-70-75-71—288
Sung Hyun Park, $5,811 73-70-74-72—289
Katie Cranston, $0 71-71-75-74—291
Gabriela Ruffels, $5,673 70-72-77-72—291
Caley McGinty, $5,501 69-74-77-72—292
Wichanee Meechai, $5,501 73-69-75-75—292
Olivia Cowan, $5,361 71-72-76-75—294
Stacy Lewis, $5,361 72-71-74-77—294
Jenny Shin, $5,227 75-68-72-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up