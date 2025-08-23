Live Radio
CPKC Women’s Open Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 6:58 PM

Saturday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Third Round

Brooke Henderson 71-66-65—202
Minjee Lee 69-67-66—202
Akie Iwai 64-69-72—205
Jeeno Thitikul 66-70-69—205
Jeong Eun Lee5 68-71-67—206
Yu Liu 72-67-67—206
Manon De Roey 72-67-68—207
Aphrodite Deng 66-73-68—207
Grace Kim 71-69-67—207
Mao Saigo 68-72-67—207
Pajaree Anannarukarn 70-71-67—208
Jenny Bae 68-69-71—208
Minami Katsu 71-67-70—208
Megan Khang 66-71-71—208
Lydia Ko 70-70-68—208
Gaby Lopez 66-72-70—208
Leona Maguire 66-70-72—208
Alexa Pano 71-70-67—208
Rio Takeda 70-71-67—208
Sei Young Kim 72-69-68—209
Somi Lee 71-70-68—209
Yan Liu 69-69-71—209
Linnea Strom 70-67-72—209
Ariya Jutanugarn 68-70-72—210
Nelly Korda 69-69-72—210
Mi Hyang Lee 71-69-70—210
Andrea Lee 70-72-68—210
Pornanong Phatlum 71-72-67—210
Aditi Ashok 71-69-71—211
Robyn Choi 73-70-68—211
Nasa Hataoka 69-73-69—211
Soo Bin Joo 67-72-72—211
Caroline Masson 73-69-69—211
Patty Tavatanakit 71-70-70—211
Ina Yoon 69-71-71—211
Yuri Yoshida 69-72-70—211
Celine Borge 71-69-72—212
Lauren Hartlage 74-68-70—212
Maude-Aimee Leblanc 74-68-70—212
Benedetta Moresco 70-71-71—212
Yuna Nishimura 73-70-69—212
Kiara Romero 73-69-70—212
Hae-Ran Ryu 71-71-70—212
Chanettee Wannasaen 71-70-71—212
Xiaowen Yin 71-70-71—212
Saki Baba 72-68-73—213
Hye Jin Choi 73-68-72—213
Monet Chun 73-68-72—213
In Gee Chun 72-71-70—213
Maria Fassi 72-70-71—213
Esther Henseleit 71-71-71—213
Jin Young Ko 70-72-71—213
Jennifer Kupcho 71-70-72—213
Jeongeun Lee6 70-73-70—213
Carla Bernat Escuder 70-69-75—214
Peiyun Chien 68-70-76—214
Mariel Galdiano 71-72-71—214
Nataliya Guseva 72-71-71—214
Jin Hee Im 71-72-71—214
Jasmine Suwannapura 72-70-72—214
Yahui Zhang 72-69-73—214
Cassie Porter 71-72-72—215
Jenny Shin 75-68-72—215
Amy Yang 71-72-72—215
Angel Yin 72-69-74—215
Gemma Dryburgh 70-72-74—216
Jodi Ewart Shadoff 71-70-75—216
Gurleen Kaur 74-68-74—216
Katie Cranston 71-71-75—217
Frida Kinhult 72-71-74—217
Stacy Lewis 72-71-74—217
Wichanee Meechai 73-69-75—217
Sung Hyun Park 73-70-74—217
Maja Stark 72-70-75—217
Olivia Cowan 71-72-76—219
Gabriela Ruffels 70-72-77—219
Caley McGinty 69-74-77—220
Sarah Schmelzel 74-69-WD

