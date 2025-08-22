Live Radio
Home » Sports » CPKC Women's Open Scores

CPKC Women’s Open Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 7:38 PM

Friday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Second Round

Akie Iwai 64-69—133
Minjee Lee 69-67—136
Leona Maguire 66-70—136
Jeeno Thitikul 66-70—136
Jenny Bae 68-69—137
Brooke Henderson 71-66—137
Megan Khang 66-71—137
Linnea Strom 70-67—137
Peiyun Chien 68-70—138
Ariya Jutanugarn 68-70—138
Minami Katsu 71-67—138
Nelly Korda 69-69—138
Yan Liu 69-69—138
Gaby Lopez 66-72—138
Carla Bernat Escuder 70-69—139
Manon De Roey 72-67—139
Aphrodite Deng 66-73—139
Soo Bin Joo 67-72—139
Jeong Eun Lee5 68-71—139
Yu Liu 72-67—139
Aditi Ashok 71-69—140
Saki Baba 72-68—140
Celine Borge 71-69—140
Grace Kim 71-69—140
Lydia Ko 70-70—140
Mi Hyang Lee 71-69—140
Mao Saigo 68-72—140
Ina Yoon 69-71—140
Pajaree Anannarukarn 70-71—141
Hye Jin Choi 73-68—141
Monet Chun 73-68—141
Jodi Ewart Shadoff 71-70—141
Sei Young Kim 72-69—141
Jennifer Kupcho 71-70—141
Somi Lee 71-70—141
Benedetta Moresco 70-71—141
Alexa Pano 71-70—141
Rio Takeda 70-71—141
Patty Tavatanakit 71-70—141
Chanettee Wannasaen 71-70—141
Angel Yin 72-69—141
Xiaowen Yin 71-70—141
Yuri Yoshida 69-72—141
Yahui Zhang 72-69—141
Katie Cranston 71-71—142
Gemma Dryburgh 70-72—142
Maria Fassi 72-70—142
Lauren Hartlage 74-68—142
Nasa Hataoka 69-73—142
Esther Henseleit 71-71—142
Gurleen Kaur 74-68—142
Jin Young Ko 70-72—142
Maude-Aimee Leblanc 74-68—142
Andrea Lee 70-72—142
Caroline Masson 73-69—142
Wichanee Meechai 73-69—142
Kiara Romero 73-69—142
Gabriela Ruffels 70-72—142
Hae-Ran Ryu 71-71—142
Maja Stark 72-70—142
Jasmine Suwannapura 72-70—142
Robyn Choi 73-70—143
In Gee Chun 72-71—143
Olivia Cowan 71-72—143
Mariel Galdiano 71-72—143
Nataliya Guseva 72-71—143
Jin Hee Im 71-72—143
Frida Kinhult 72-71—143
Jeongeun Lee6 70-73—143
Stacy Lewis 72-71—143
Caley McGinty 69-74—143
Yuna Nishimura 73-70—143
Sung Hyun Park 73-70—143
Pornanong Phatlum 71-72—143
Cassie Porter 71-72—143
Sarah Schmelzel 74-69—143
Jenny Shin 75-68—143
Amy Yang 71-72—143
Ashleigh Buhai 75-69—144
Allisen Corpuz 72-72—144
Lauren Coughlin 74-70—144
Clara Ding 75-69—144
Wei-Ling Hsu 73-71—144
Chisato Iwai 75-69—144
Haeji Kang 72-72—144
Lucy Li 72-72—144
Mary Liu 72-72—144
Bianca Pagdanganan 70-74—144
Lottie Woad 75-69—144
Carlota Ciganda 70-75—145
Tillie Claggett 72-73—145
Daniela Darquea 74-71—145
Brianna Do 74-71—145
Amanda Doherty 70-75—145
Lauren Kim 70-75—145
Nanna Koerstz Madsen 74-71—145
Lauren Morris 74-71—145
Anna Nordqvist 75-70—145
Ryann O’Toole 73-72—145
Sophia Popov 78-67—145
Paula Reto 74-71—145
Madelene Sagstrom 73-72—145
Kate Smith-Stroh 71-74—145
Rose Zhang 69-76—145
Jaravee Boonchant 74-72—146
Vanessa Borovilos 74-72—146
Adela Cernousek 71-75—146
Lindy Duncan 72-74—146
Sofia Garcia 76-70—146
Linn Grant 73-73—146
Anna Huang 72-74—146
Danielle Kang 73-73—146
Aline Krauter 72-74—146
Azahara Munoz 73-73—146
Jessica Porvasnik 73-73—146
Hinako Shibuno 70-76—146
Miranda Wang 74-72—146
Kristen Gillman 72-75—147
Hannah Green 74-73—147
Hyo Joon Jang 76-71—147
Eun-Hee Ji 70-77—147
Auston Kim 76-71—147
Stephanie Kyriacou 73-74—147
Polly Mack 74-73—147
Hira Naveed 71-76—147
Yealimi Noh 73-74—147
Lilia Vu 73-74—147
Ruihan Wang 74-73—147
Dewi Weber 74-73—147
Weiwei Zhang 76-71—147
Savannah Grewal 75-73—148
Moriya Jutanugarn 76-72—148
Mirim Lee 73-75—148
Morgane Metraux 77-71—148
Joline Truong 75-73—148
Madison Young 74-74—148
Arpichaya Yubol 75-73—148
Julia Lopez Ramirez 75-74—149
Ana Belac 77-73—150
Anna Davis 76-74—150
Jiwon Jeon 74-76—150
A Lim Kim 72-78—150
Soomin Oh 80-70—150
Kum Kang Park 77-73—150
Gigi Stoll 73-77—150
Lexi Thompson 76-74—150
Michelle Xing 75-75—150
Emily Pedersen 77-74—151
Bailey Tardy 73-78—151
Yuka Saso 76-77—153
Yurang Li 79-75—154
Brittany Altomare 74-81—155
Shauna Liu 72-83—155
Celina Yeo 80-75—155
Alena Sharp 82-74—156
Ruixin Liu 73-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up