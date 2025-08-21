CPKC Women’s Open Par Scores

Thursday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
First Round
|Akie Iwai
|31-33—64
|-7
|Aphrodite Deng
|31-35—66
|-5
|Megan Khang
|34-32—66
|-5
|Gaby Lopez
|30-36—66
|-5
|Leona Maguire
|33-33—66
|-5
|Jeeno Thitikul
|30-36—66
|-5
|Soo Bin Joo
|35-32—67
|-4
|Jenny Bae
|35-33—68
|-3
|Peiyun Chien
|33-35—68
|-3
|Ariya Jutanugarn
|35-33—68
|-3
|Jeong Eun Lee5
|33-35—68
|-3
|Mao Saigo
|34-34—68
|-3
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|-2
|Nelly Korda
|34-35—69
|-2
|Minjee Lee
|33-36—69
|-2
|Yan Liu
|31-38—69
|-2
|Caley McGinty
|33-36—69
|-2
|Ina Yoon
|34-35—69
|-2
|Yuri Yoshida
|35-34—69
|-2
|Rose Zhang
|34-35—69
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|33-37—70
|-1
|Carla Bernat Escuder
|31-39—70
|-1
|Carlota Ciganda
|37-33—70
|-1
|Amanda Doherty
|36-34—70
|-1
|Gemma Dryburgh
|35-35—70
|-1
|Eun-Hee Ji
|36-34—70
|-1
|Lauren Kim
|33-37—70
|-1
|Lydia Ko
|35-35—70
|-1
|Jin Young Ko
|37-33—70
|-1
|Andrea Lee
|34-36—70
|-1
|Jeongeun Lee6
|37-33—70
|-1
|Benedetta Moresco
|36-34—70
|-1
|Bianca Pagdanganan
|34-36—70
|-1
|Gabriela Ruffels
|34-36—70
|-1
|Hinako Shibuno
|34-36—70
|-1
|Linnea Strom
|35-35—70
|-1
|Rio Takeda
|32-38—70
|-1
|Aditi Ashok
|35-36—71
|E
|Celine Borge
|34-37—71
|E
|Adela Cernousek
|35-36—71
|E
|Olivia Cowan
|33-38—71
|E
|Katie Cranston
|35-36—71
|E
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|E
|Mariel Galdiano
|37-34—71
|E
|Brooke Henderson
|34-37—71
|E
|Esther Henseleit
|35-36—71
|E
|Jin Hee Im
|36-35—71
|E
|Minami Katsu
|34-37—71
|E
|Grace Kim
|35-36—71
|E
|Jennifer Kupcho
|35-36—71
|E
|Mi Hyang Lee
|35-36—71
|E
|Somi Lee
|34-37—71
|E
|Hira Naveed
|35-36—71
|E
|Alexa Pano
|36-35—71
|E
|Pornanong Phatlum
|35-36—71
|E
|Cassie Porter
|34-37—71
|E
|Hae-Ran Ryu
|35-36—71
|E
|Kate Smith-Stroh
|35-36—71
|E
|Patty Tavatanakit
|32-39—71
|E
|Chanettee Wannasaen
|36-35—71
|E
|Amy Yang
|35-36—71
|E
|Xiaowen Yin
|35-36—71
|E
|Saki Baba
|36-36—72
|+1
|In Gee Chun
|38-34—72
|+1
|Tillie Claggett
|34-38—72
|+1
|Allisen Corpuz
|33-39—72
|+1
|Manon De Roey
|34-38—72
|+1
|Lindy Duncan
|35-37—72
|+1
|Maria Fassi
|35-37—72
|+1
|Kristen Gillman
|37-35—72
|+1
|Nataliya Guseva
|35-37—72
|+1
|Anna Huang
|36-36—72
|+1
|Haeji Kang
|36-36—72
|+1
|A Lim Kim
|36-36—72
|+1
|Sei Young Kim
|34-38—72
|+1
|Frida Kinhult
|33-39—72
|+1
|Aline Krauter
|35-37—72
|+1
|Stacy Lewis
|34-38—72
|+1
|Lucy Li
|36-36—72
|+1
|Mary Liu
|38-34—72
|+1
|Shauna Liu
|34-38—72
|+1
|Yu Liu
|35-37—72
|+1
|Maja Stark
|37-35—72
|+1
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|+1
|Angel Yin
|36-36—72
|+1
|Yahui Zhang
|36-36—72
|+1
|Robyn Choi
|37-36—73
|+2
|Hye Jin Choi
|37-36—73
|+2
|Monet Chun
|35-38—73
|+2
|Linn Grant
|39-34—73
|+2
|Wei-Ling Hsu
|36-37—73
|+2
|Danielle Kang
|37-36—73
|+2
|Stephanie Kyriacou
|36-37—73
|+2
|Mirim Lee
|40-33—73
|+2
|Ruixin Liu
|37-36—73
|+2
|Caroline Masson
|35-38—73
|+2
|Wichanee Meechai
|37-36—73
|+2
|Azahara Munoz
|37-36—73
|+2
|Yuna Nishimura
|38-35—73
|+2
|Yealimi Noh
|35-38—73
|+2
|Ryann O’Toole
|35-38—73
|+2
|Sung Hyun Park
|37-36—73
|+2
|Jessica Porvasnik
|35-38—73
|+2
|Kiara Romero
|36-37—73
|+2
|Madelene Sagstrom
|36-37—73
|+2
|Gigi Stoll
|36-37—73
|+2
|Bailey Tardy
|37-36—73
|+2
|Lilia Vu
|37-36—73
|+2
|Brittany Altomare
|36-38—74
|+3
|Jaravee Boonchant
|38-36—74
|+3
|Vanessa Borovilos
|35-39—74
|+3
|Lauren Coughlin
|38-36—74
|+3
|Daniela Darquea
|35-39—74
|+3
|Brianna Do
|39-35—74
|+3
|Hannah Green
|37-37—74
|+3
|Lauren Hartlage
|36-38—74
|+3
|Jiwon Jeon
|37-37—74
|+3
|Gurleen Kaur
|37-37—74
|+3
|Nanna Koerstz Madsen
|38-36—74
|+3
|Maude-Aimee Leblanc
|37-37—74
|+3
|Polly Mack
|37-37—74
|+3
|Lauren Morris
|35-39—74
|+3
|Paula Reto
|36-38—74
|+3
|Sarah Schmelzel
|37-37—74
|+3
|Ruihan Wang
|37-37—74
|+3
|Miranda Wang
|40-34—74
|+3
|Dewi Weber
|36-38—74
|+3
|Madison Young
|39-35—74
|+3
|Ashleigh Buhai
|37-38—75
|+4
|Clara Ding
|36-39—75
|+4
|Savannah Grewal
|38-37—75
|+4
|Chisato Iwai
|38-37—75
|+4
|Julia Lopez Ramirez
|37-38—75
|+4
|Anna Nordqvist
|37-38—75
|+4
|Jenny Shin
|38-37—75
|+4
|Joline Truong
|37-38—75
|+4
|Lottie Woad
|36-39—75
|+4
|Michelle Xing
|38-37—75
|+4
|Arpichaya Yubol
|39-36—75
|+4
|Anna Davis
|37-39—76
|+5
|Sofia Garcia
|39-37—76
|+5
|Hyo Joon Jang
|40-36—76
|+5
|Moriya Jutanugarn
|39-37—76
|+5
|Auston Kim
|39-37—76
|+5
|Yuka Saso
|35-41—76
|+5
|Lexi Thompson
|38-38—76
|+5
|Weiwei Zhang
|38-38—76
|+5
|Ana Belac
|38-39—77
|+6
|Morgane Metraux
|37-40—77
|+6
|Kum Kang Park
|37-40—77
|+6
|Emily Pedersen
|37-40—77
|+6
|Sophia Popov
|38-40—78
|+7
|Yurang Li
|39-40—79
|+8
|Soomin Oh
|41-39—80
|+9
|Celina Yeo
|39-41—80
|+9
|Alena Sharp
|43-39—82
|+11
