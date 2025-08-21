Live Radio
Home » Sports » CPKC Women's Open Par Scores

CPKC Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 21, 2025, 8:23 PM

Thursday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

First Round

Akie Iwai 31-33—64 -7
Aphrodite Deng 31-35—66 -5
Megan Khang 34-32—66 -5
Gaby Lopez 30-36—66 -5
Leona Maguire 33-33—66 -5
Jeeno Thitikul 30-36—66 -5
Soo Bin Joo 35-32—67 -4
Jenny Bae 35-33—68 -3
Peiyun Chien 33-35—68 -3
Ariya Jutanugarn 35-33—68 -3
Jeong Eun Lee5 33-35—68 -3
Mao Saigo 34-34—68 -3
Nasa Hataoka 33-36—69 -2
Nelly Korda 34-35—69 -2
Minjee Lee 33-36—69 -2
Yan Liu 31-38—69 -2
Caley McGinty 33-36—69 -2
Ina Yoon 34-35—69 -2
Yuri Yoshida 35-34—69 -2
Rose Zhang 34-35—69 -2
Pajaree Anannarukarn 33-37—70 -1
Carla Bernat Escuder 31-39—70 -1
Carlota Ciganda 37-33—70 -1
Amanda Doherty 36-34—70 -1
Gemma Dryburgh 35-35—70 -1
Eun-Hee Ji 36-34—70 -1
Lauren Kim 33-37—70 -1
Lydia Ko 35-35—70 -1
Jin Young Ko 37-33—70 -1
Andrea Lee 34-36—70 -1
Jeongeun Lee6 37-33—70 -1
Benedetta Moresco 36-34—70 -1
Bianca Pagdanganan 34-36—70 -1
Gabriela Ruffels 34-36—70 -1
Hinako Shibuno 34-36—70 -1
Linnea Strom 35-35—70 -1
Rio Takeda 32-38—70 -1
Aditi Ashok 35-36—71 E
Celine Borge 34-37—71 E
Adela Cernousek 35-36—71 E
Olivia Cowan 33-38—71 E
Katie Cranston 35-36—71 E
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71 E
Mariel Galdiano 37-34—71 E
Brooke Henderson 34-37—71 E
Esther Henseleit 35-36—71 E
Jin Hee Im 36-35—71 E
Minami Katsu 34-37—71 E
Grace Kim 35-36—71 E
Jennifer Kupcho 35-36—71 E
Mi Hyang Lee 35-36—71 E
Somi Lee 34-37—71 E
Hira Naveed 35-36—71 E
Alexa Pano 36-35—71 E
Pornanong Phatlum 35-36—71 E
Cassie Porter 34-37—71 E
Hae-Ran Ryu 35-36—71 E
Kate Smith-Stroh 35-36—71 E
Patty Tavatanakit 32-39—71 E
Chanettee Wannasaen 36-35—71 E
Amy Yang 35-36—71 E
Xiaowen Yin 35-36—71 E
Saki Baba 36-36—72 +1
In Gee Chun 38-34—72 +1
Tillie Claggett 34-38—72 +1
Allisen Corpuz 33-39—72 +1
Manon De Roey 34-38—72 +1
Lindy Duncan 35-37—72 +1
Maria Fassi 35-37—72 +1
Kristen Gillman 37-35—72 +1
Nataliya Guseva 35-37—72 +1
Anna Huang 36-36—72 +1
Haeji Kang 36-36—72 +1
A Lim Kim 36-36—72 +1
Sei Young Kim 34-38—72 +1
Frida Kinhult 33-39—72 +1
Aline Krauter 35-37—72 +1
Stacy Lewis 34-38—72 +1
Lucy Li 36-36—72 +1
Mary Liu 38-34—72 +1
Shauna Liu 34-38—72 +1
Yu Liu 35-37—72 +1
Maja Stark 37-35—72 +1
Jasmine Suwannapura 35-37—72 +1
Angel Yin 36-36—72 +1
Yahui Zhang 36-36—72 +1
Robyn Choi 37-36—73 +2
Hye Jin Choi 37-36—73 +2
Monet Chun 35-38—73 +2
Linn Grant 39-34—73 +2
Wei-Ling Hsu 36-37—73 +2
Danielle Kang 37-36—73 +2
Stephanie Kyriacou 36-37—73 +2
Mirim Lee 40-33—73 +2
Ruixin Liu 37-36—73 +2
Caroline Masson 35-38—73 +2
Wichanee Meechai 37-36—73 +2
Azahara Munoz 37-36—73 +2
Yuna Nishimura 38-35—73 +2
Yealimi Noh 35-38—73 +2
Ryann O’Toole 35-38—73 +2
Sung Hyun Park 37-36—73 +2
Jessica Porvasnik 35-38—73 +2
Kiara Romero 36-37—73 +2
Madelene Sagstrom 36-37—73 +2
Gigi Stoll 36-37—73 +2
Bailey Tardy 37-36—73 +2
Lilia Vu 37-36—73 +2
Brittany Altomare 36-38—74 +3
Jaravee Boonchant 38-36—74 +3
Vanessa Borovilos 35-39—74 +3
Lauren Coughlin 38-36—74 +3
Daniela Darquea 35-39—74 +3
Brianna Do 39-35—74 +3
Hannah Green 37-37—74 +3
Lauren Hartlage 36-38—74 +3
Jiwon Jeon 37-37—74 +3
Gurleen Kaur 37-37—74 +3
Nanna Koerstz Madsen 38-36—74 +3
Maude-Aimee Leblanc 37-37—74 +3
Polly Mack 37-37—74 +3
Lauren Morris 35-39—74 +3
Paula Reto 36-38—74 +3
Sarah Schmelzel 37-37—74 +3
Ruihan Wang 37-37—74 +3
Miranda Wang 40-34—74 +3
Dewi Weber 36-38—74 +3
Madison Young 39-35—74 +3
Ashleigh Buhai 37-38—75 +4
Clara Ding 36-39—75 +4
Savannah Grewal 38-37—75 +4
Chisato Iwai 38-37—75 +4
Julia Lopez Ramirez 37-38—75 +4
Anna Nordqvist 37-38—75 +4
Jenny Shin 38-37—75 +4
Joline Truong 37-38—75 +4
Lottie Woad 36-39—75 +4
Michelle Xing 38-37—75 +4
Arpichaya Yubol 39-36—75 +4
Anna Davis 37-39—76 +5
Sofia Garcia 39-37—76 +5
Hyo Joon Jang 40-36—76 +5
Moriya Jutanugarn 39-37—76 +5
Auston Kim 39-37—76 +5
Yuka Saso 35-41—76 +5
Lexi Thompson 38-38—76 +5
Weiwei Zhang 38-38—76 +5
Ana Belac 38-39—77 +6
Morgane Metraux 37-40—77 +6
Kum Kang Park 37-40—77 +6
Emily Pedersen 37-40—77 +6
Sophia Popov 38-40—78 +7
Yurang Li 39-40—79 +8
Soomin Oh 41-39—80 +9
Celina Yeo 39-41—80 +9
Alena Sharp 43-39—82 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up