CPKC Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 6:10 PM

Sunday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Final Round

Brooke Henderson 71-66-65-67—269 -15
Minjee Lee 69-67-66-68—270 -14
Mao Saigo 68-72-67-66—273 -11
Akie Iwai 64-69-72-69—274 -10
Manon De Roey 72-67-68-68—275 -9
Lydia Ko 70-70-68-67—275 -9
Megan Khang 66-71-71-68—276 -8
Jeeno Thitikul 66-70-69-71—276 -8
Gaby Lopez 66-72-70-69—277 -7
Jenny Bae 68-69-71-70—278 -6
Minami Katsu 71-67-70-70—278 -6
Sei Young Kim 72-69-68-69—278 -6
Nelly Korda 69-69-72-68—278 -6
Patty Tavatanakit 71-70-70-67—278 -6
Celine Borge 71-69-72-67—279 -5
Robyn Choi 73-70-68-68—279 -5
Somi Lee 71-70-68-70—279 -5
Alexa Pano 71-70-67-71—279 -5
Rio Takeda 70-71-67-71—279 -5
Aphrodite Deng 66-73-68-73—280 -4
Maude-Aimee Leblanc 74-68-70-68—280 -4
Andrea Lee 70-72-68-70—280 -4
Jeong Eun Lee5 68-71-67-74—280 -4
Leona Maguire 66-70-72-72—280 -4
Benedetta Moresco 70-71-71-68—280 -4
Linnea Strom 70-67-72-71—280 -4
Pajaree Anannarukarn 70-71-67-73—281 -3
Saki Baba 72-68-73-68—281 -3
Peiyun Chien 68-70-76-67—281 -3
Esther Henseleit 71-71-71-68—281 -3
Grace Kim 71-69-67-74—281 -3
Jin Young Ko 70-72-71-68—281 -3
Yu Liu 72-67-67-75—281 -3
Yuna Nishimura 73-70-69-69—281 -3
Yuri Yoshida 69-72-70-70—281 -3
Aditi Ashok 71-69-71-71—282 -2
Hye Jin Choi 73-68-72-69—282 -2
Monet Chun 73-68-72-69—282 -2
Nasa Hataoka 69-73-69-71—282 -2
Jennifer Kupcho 71-70-72-69—282 -2
Jeongeun Lee6 70-73-70-69—282 -2
Kiara Romero 73-69-70-70—282 -2
Chanettee Wannasaen 71-70-71-70—282 -2
Ina Yoon 69-71-71-71—282 -2
Gemma Dryburgh 70-72-74-67—283 -1
Mi Hyang Lee 71-69-70-73—283 -1
Hae-Ran Ryu 71-71-70-71—283 -1
Soo Bin Joo 67-72-72-73—284 E
Caroline Masson 73-69-69-73—284 E
Jasmine Suwannapura 72-70-72-70—284 E
Yahui Zhang 72-69-73-70—284 E
Jodi Ewart Shadoff 71-70-75-69—285 +1
Ariya Jutanugarn 68-70-72-75—285 +1
Gurleen Kaur 74-68-74-69—285 +1
Frida Kinhult 72-71-74-68—285 +1
Pornanong Phatlum 71-72-67-75—285 +1
In Gee Chun 72-71-70-73—286 +2
Maria Fassi 72-70-71-73—286 +2
Nataliya Guseva 72-71-71-72—286 +2
Yan Liu 69-69-71-77—286 +2
Cassie Porter 71-72-72-71—286 +2
Amy Yang 71-72-72-71—286 +2
Xiaowen Yin 71-70-71-74—286 +2
Mariel Galdiano 71-72-71-73—287 +3
Jin Hee Im 71-72-71-73—287 +3
Angel Yin 72-69-74-72—287 +3
Carla Bernat Escuder 70-69-75-74—288 +4
Lauren Hartlage 74-68-70-76—288 +4
Maja Stark 72-70-75-71—288 +4
Sung Hyun Park 73-70-74-72—289 +5
Katie Cranston 71-71-75-74—291 +7
Gabriela Ruffels 70-72-77-72—291 +7
Caley McGinty 69-74-77-72—292 +8
Wichanee Meechai 73-69-75-75—292 +8
Olivia Cowan 71-72-76-75—294 +10
Stacy Lewis 72-71-74-77—294 +10
Jenny Shin 75-68-72-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

