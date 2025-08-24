CPKC Women’s Open Par Scores

Sunday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
Final Round
|Brooke Henderson
|71-66-65-67—269
|-15
|Minjee Lee
|69-67-66-68—270
|-14
|Mao Saigo
|68-72-67-66—273
|-11
|Akie Iwai
|64-69-72-69—274
|-10
|Manon De Roey
|72-67-68-68—275
|-9
|Lydia Ko
|70-70-68-67—275
|-9
|Megan Khang
|66-71-71-68—276
|-8
|Jeeno Thitikul
|66-70-69-71—276
|-8
|Gaby Lopez
|66-72-70-69—277
|-7
|Jenny Bae
|68-69-71-70—278
|-6
|Minami Katsu
|71-67-70-70—278
|-6
|Sei Young Kim
|72-69-68-69—278
|-6
|Nelly Korda
|69-69-72-68—278
|-6
|Patty Tavatanakit
|71-70-70-67—278
|-6
|Celine Borge
|71-69-72-67—279
|-5
|Robyn Choi
|73-70-68-68—279
|-5
|Somi Lee
|71-70-68-70—279
|-5
|Alexa Pano
|71-70-67-71—279
|-5
|Rio Takeda
|70-71-67-71—279
|-5
|Aphrodite Deng
|66-73-68-73—280
|-4
|Maude-Aimee Leblanc
|74-68-70-68—280
|-4
|Andrea Lee
|70-72-68-70—280
|-4
|Jeong Eun Lee5
|68-71-67-74—280
|-4
|Leona Maguire
|66-70-72-72—280
|-4
|Benedetta Moresco
|70-71-71-68—280
|-4
|Linnea Strom
|70-67-72-71—280
|-4
|Pajaree Anannarukarn
|70-71-67-73—281
|-3
|Saki Baba
|72-68-73-68—281
|-3
|Peiyun Chien
|68-70-76-67—281
|-3
|Esther Henseleit
|71-71-71-68—281
|-3
|Grace Kim
|71-69-67-74—281
|-3
|Jin Young Ko
|70-72-71-68—281
|-3
|Yu Liu
|72-67-67-75—281
|-3
|Yuna Nishimura
|73-70-69-69—281
|-3
|Yuri Yoshida
|69-72-70-70—281
|-3
|Aditi Ashok
|71-69-71-71—282
|-2
|Hye Jin Choi
|73-68-72-69—282
|-2
|Monet Chun
|73-68-72-69—282
|-2
|Nasa Hataoka
|69-73-69-71—282
|-2
|Jennifer Kupcho
|71-70-72-69—282
|-2
|Jeongeun Lee6
|70-73-70-69—282
|-2
|Kiara Romero
|73-69-70-70—282
|-2
|Chanettee Wannasaen
|71-70-71-70—282
|-2
|Ina Yoon
|69-71-71-71—282
|-2
|Gemma Dryburgh
|70-72-74-67—283
|-1
|Mi Hyang Lee
|71-69-70-73—283
|-1
|Hae-Ran Ryu
|71-71-70-71—283
|-1
|Soo Bin Joo
|67-72-72-73—284
|E
|Caroline Masson
|73-69-69-73—284
|E
|Jasmine Suwannapura
|72-70-72-70—284
|E
|Yahui Zhang
|72-69-73-70—284
|E
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70-75-69—285
|+1
|Ariya Jutanugarn
|68-70-72-75—285
|+1
|Gurleen Kaur
|74-68-74-69—285
|+1
|Frida Kinhult
|72-71-74-68—285
|+1
|Pornanong Phatlum
|71-72-67-75—285
|+1
|In Gee Chun
|72-71-70-73—286
|+2
|Maria Fassi
|72-70-71-73—286
|+2
|Nataliya Guseva
|72-71-71-72—286
|+2
|Yan Liu
|69-69-71-77—286
|+2
|Cassie Porter
|71-72-72-71—286
|+2
|Amy Yang
|71-72-72-71—286
|+2
|Xiaowen Yin
|71-70-71-74—286
|+2
|Mariel Galdiano
|71-72-71-73—287
|+3
|Jin Hee Im
|71-72-71-73—287
|+3
|Angel Yin
|72-69-74-72—287
|+3
|Carla Bernat Escuder
|70-69-75-74—288
|+4
|Lauren Hartlage
|74-68-70-76—288
|+4
|Maja Stark
|72-70-75-71—288
|+4
|Sung Hyun Park
|73-70-74-72—289
|+5
|Katie Cranston
|71-71-75-74—291
|+7
|Gabriela Ruffels
|70-72-77-72—291
|+7
|Caley McGinty
|69-74-77-72—292
|+8
|Wichanee Meechai
|73-69-75-75—292
|+8
|Olivia Cowan
|71-72-76-75—294
|+10
|Stacy Lewis
|72-71-74-77—294
|+10
|Jenny Shin
|75-68-72-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.