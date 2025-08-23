Live Radio
CPKC Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 6:58 PM

Saturday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Third Round

Brooke Henderson 71-66-65—202 -11
Minjee Lee 69-67-66—202 -11
Akie Iwai 64-69-72—205 -8
Jeeno Thitikul 66-70-69—205 -8
Jeong Eun Lee5 68-71-67—206 -7
Yu Liu 72-67-67—206 -7
Manon De Roey 72-67-68—207 -6
Aphrodite Deng 66-73-68—207 -6
Grace Kim 71-69-67—207 -6
Mao Saigo 68-72-67—207 -6
Pajaree Anannarukarn 70-71-67—208 -5
Jenny Bae 68-69-71—208 -5
Minami Katsu 71-67-70—208 -5
Megan Khang 66-71-71—208 -5
Lydia Ko 70-70-68—208 -5
Gaby Lopez 66-72-70—208 -5
Leona Maguire 66-70-72—208 -5
Alexa Pano 71-70-67—208 -5
Rio Takeda 70-71-67—208 -5
Sei Young Kim 72-69-68—209 -4
Somi Lee 71-70-68—209 -4
Yan Liu 69-69-71—209 -4
Linnea Strom 70-67-72—209 -4
Ariya Jutanugarn 68-70-72—210 -3
Nelly Korda 69-69-72—210 -3
Mi Hyang Lee 71-69-70—210 -3
Andrea Lee 70-72-68—210 -3
Pornanong Phatlum 71-72-67—210 -3
Aditi Ashok 71-69-71—211 -2
Robyn Choi 73-70-68—211 -2
Nasa Hataoka 69-73-69—211 -2
Soo Bin Joo 67-72-72—211 -2
Caroline Masson 73-69-69—211 -2
Patty Tavatanakit 71-70-70—211 -2
Ina Yoon 69-71-71—211 -2
Yuri Yoshida 69-72-70—211 -2
Celine Borge 71-69-72—212 -1
Lauren Hartlage 74-68-70—212 -1
Maude-Aimee Leblanc 74-68-70—212 -1
Benedetta Moresco 70-71-71—212 -1
Yuna Nishimura 73-70-69—212 -1
Kiara Romero 73-69-70—212 -1
Hae-Ran Ryu 71-71-70—212 -1
Chanettee Wannasaen 71-70-71—212 -1
Xiaowen Yin 71-70-71—212 -1
Saki Baba 72-68-73—213 E
Hye Jin Choi 73-68-72—213 E
Monet Chun 73-68-72—213 E
In Gee Chun 72-71-70—213 E
Maria Fassi 72-70-71—213 E
Esther Henseleit 71-71-71—213 E
Jin Young Ko 70-72-71—213 E
Jennifer Kupcho 71-70-72—213 E
Jeongeun Lee6 70-73-70—213 E
Carla Bernat Escuder 70-69-75—214 +1
Peiyun Chien 68-70-76—214 +1
Mariel Galdiano 71-72-71—214 +1
Nataliya Guseva 72-71-71—214 +1
Jin Hee Im 71-72-71—214 +1
Jasmine Suwannapura 72-70-72—214 +1
Yahui Zhang 72-69-73—214 +1
Cassie Porter 71-72-72—215 +2
Jenny Shin 75-68-72—215 +2
Amy Yang 71-72-72—215 +2
Angel Yin 72-69-74—215 +2
Gemma Dryburgh 70-72-74—216 +3
Jodi Ewart Shadoff 71-70-75—216 +3
Gurleen Kaur 74-68-74—216 +3
Katie Cranston 71-71-75—217 +4
Frida Kinhult 72-71-74—217 +4
Stacy Lewis 72-71-74—217 +4
Wichanee Meechai 73-69-75—217 +4
Sung Hyun Park 73-70-74—217 +4
Maja Stark 72-70-75—217 +4
Olivia Cowan 71-72-76—219 +6
Gabriela Ruffels 70-72-77—219 +6
Caley McGinty 69-74-77—220 +7
Sarah Schmelzel 74-69-WD

