CPKC Women’s Open Par Scores

Saturday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
Third Round
|Brooke Henderson
|71-66-65—202
|-11
|Minjee Lee
|69-67-66—202
|-11
|Akie Iwai
|64-69-72—205
|-8
|Jeeno Thitikul
|66-70-69—205
|-8
|Jeong Eun Lee5
|68-71-67—206
|-7
|Yu Liu
|72-67-67—206
|-7
|Manon De Roey
|72-67-68—207
|-6
|Aphrodite Deng
|66-73-68—207
|-6
|Grace Kim
|71-69-67—207
|-6
|Mao Saigo
|68-72-67—207
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|70-71-67—208
|-5
|Jenny Bae
|68-69-71—208
|-5
|Minami Katsu
|71-67-70—208
|-5
|Megan Khang
|66-71-71—208
|-5
|Lydia Ko
|70-70-68—208
|-5
|Gaby Lopez
|66-72-70—208
|-5
|Leona Maguire
|66-70-72—208
|-5
|Alexa Pano
|71-70-67—208
|-5
|Rio Takeda
|70-71-67—208
|-5
|Sei Young Kim
|72-69-68—209
|-4
|Somi Lee
|71-70-68—209
|-4
|Yan Liu
|69-69-71—209
|-4
|Linnea Strom
|70-67-72—209
|-4
|Ariya Jutanugarn
|68-70-72—210
|-3
|Nelly Korda
|69-69-72—210
|-3
|Mi Hyang Lee
|71-69-70—210
|-3
|Andrea Lee
|70-72-68—210
|-3
|Pornanong Phatlum
|71-72-67—210
|-3
|Aditi Ashok
|71-69-71—211
|-2
|Robyn Choi
|73-70-68—211
|-2
|Nasa Hataoka
|69-73-69—211
|-2
|Soo Bin Joo
|67-72-72—211
|-2
|Caroline Masson
|73-69-69—211
|-2
|Patty Tavatanakit
|71-70-70—211
|-2
|Ina Yoon
|69-71-71—211
|-2
|Yuri Yoshida
|69-72-70—211
|-2
|Celine Borge
|71-69-72—212
|-1
|Lauren Hartlage
|74-68-70—212
|-1
|Maude-Aimee Leblanc
|74-68-70—212
|-1
|Benedetta Moresco
|70-71-71—212
|-1
|Yuna Nishimura
|73-70-69—212
|-1
|Kiara Romero
|73-69-70—212
|-1
|Hae-Ran Ryu
|71-71-70—212
|-1
|Chanettee Wannasaen
|71-70-71—212
|-1
|Xiaowen Yin
|71-70-71—212
|-1
|Saki Baba
|72-68-73—213
|E
|Hye Jin Choi
|73-68-72—213
|E
|Monet Chun
|73-68-72—213
|E
|In Gee Chun
|72-71-70—213
|E
|Maria Fassi
|72-70-71—213
|E
|Esther Henseleit
|71-71-71—213
|E
|Jin Young Ko
|70-72-71—213
|E
|Jennifer Kupcho
|71-70-72—213
|E
|Jeongeun Lee6
|70-73-70—213
|E
|Carla Bernat Escuder
|70-69-75—214
|+1
|Peiyun Chien
|68-70-76—214
|+1
|Mariel Galdiano
|71-72-71—214
|+1
|Nataliya Guseva
|72-71-71—214
|+1
|Jin Hee Im
|71-72-71—214
|+1
|Jasmine Suwannapura
|72-70-72—214
|+1
|Yahui Zhang
|72-69-73—214
|+1
|Cassie Porter
|71-72-72—215
|+2
|Jenny Shin
|75-68-72—215
|+2
|Amy Yang
|71-72-72—215
|+2
|Angel Yin
|72-69-74—215
|+2
|Gemma Dryburgh
|70-72-74—216
|+3
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70-75—216
|+3
|Gurleen Kaur
|74-68-74—216
|+3
|Katie Cranston
|71-71-75—217
|+4
|Frida Kinhult
|72-71-74—217
|+4
|Stacy Lewis
|72-71-74—217
|+4
|Wichanee Meechai
|73-69-75—217
|+4
|Sung Hyun Park
|73-70-74—217
|+4
|Maja Stark
|72-70-75—217
|+4
|Olivia Cowan
|71-72-76—219
|+6
|Gabriela Ruffels
|70-72-77—219
|+6
|Caley McGinty
|69-74-77—220
|+7
|Sarah Schmelzel
|74-69-WD
