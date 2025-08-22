Live Radio
CPKC Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 7:38 PM

Friday

At Mississaugua Golf & Country Club

Mississauga, Ontario

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,661; Par: 71

Second Round

Akie Iwai 64-69—133 -9
Minjee Lee 69-67—136 -6
Leona Maguire 66-70—136 -6
Jeeno Thitikul 66-70—136 -6
Jenny Bae 68-69—137 -5
Brooke Henderson 71-66—137 -5
Megan Khang 66-71—137 -5
Linnea Strom 70-67—137 -5
Peiyun Chien 68-70—138 -4
Ariya Jutanugarn 68-70—138 -4
Minami Katsu 71-67—138 -4
Nelly Korda 69-69—138 -4
Yan Liu 69-69—138 -4
Gaby Lopez 66-72—138 -4
Carla Bernat Escuder 70-69—139 -3
Manon De Roey 72-67—139 -3
Aphrodite Deng 66-73—139 -3
Soo Bin Joo 67-72—139 -3
Jeong Eun Lee5 68-71—139 -3
Yu Liu 72-67—139 -3
Aditi Ashok 71-69—140 -2
Saki Baba 72-68—140 -2
Celine Borge 71-69—140 -2
Grace Kim 71-69—140 -2
Lydia Ko 70-70—140 -2
Mi Hyang Lee 71-69—140 -2
Mao Saigo 68-72—140 -2
Ina Yoon 69-71—140 -2
Pajaree Anannarukarn 70-71—141 -1
Hye Jin Choi 73-68—141 -1
Monet Chun 73-68—141 -1
Jodi Ewart Shadoff 71-70—141 -1
Sei Young Kim 72-69—141 -1
Jennifer Kupcho 71-70—141 -1
Somi Lee 71-70—141 -1
Benedetta Moresco 70-71—141 -1
Alexa Pano 71-70—141 -1
Rio Takeda 70-71—141 -1
Patty Tavatanakit 71-70—141 -1
Chanettee Wannasaen 71-70—141 -1
Angel Yin 72-69—141 -1
Xiaowen Yin 71-70—141 -1
Yuri Yoshida 69-72—141 -1
Yahui Zhang 72-69—141 -1
Katie Cranston 71-71—142 E
Gemma Dryburgh 70-72—142 E
Maria Fassi 72-70—142 E
Lauren Hartlage 74-68—142 E
Nasa Hataoka 69-73—142 E
Esther Henseleit 71-71—142 E
Gurleen Kaur 74-68—142 E
Jin Young Ko 70-72—142 E
Maude-Aimee Leblanc 74-68—142 E
Andrea Lee 70-72—142 E
Caroline Masson 73-69—142 E
Wichanee Meechai 73-69—142 E
Kiara Romero 73-69—142 E
Gabriela Ruffels 70-72—142 E
Hae-Ran Ryu 71-71—142 E
Maja Stark 72-70—142 E
Jasmine Suwannapura 72-70—142 E
Robyn Choi 73-70—143 +1
In Gee Chun 72-71—143 +1
Olivia Cowan 71-72—143 +1
Mariel Galdiano 71-72—143 +1
Nataliya Guseva 72-71—143 +1
Jin Hee Im 71-72—143 +1
Frida Kinhult 72-71—143 +1
Jeongeun Lee6 70-73—143 +1
Stacy Lewis 72-71—143 +1
Caley McGinty 69-74—143 +1
Yuna Nishimura 73-70—143 +1
Sung Hyun Park 73-70—143 +1
Pornanong Phatlum 71-72—143 +1
Cassie Porter 71-72—143 +1
Sarah Schmelzel 74-69—143 +1
Jenny Shin 75-68—143 +1
Amy Yang 71-72—143 +1
Ashleigh Buhai 75-69—144 +2
Allisen Corpuz 72-72—144 +2
Lauren Coughlin 74-70—144 +2
Clara Ding 75-69—144 +2
Wei-Ling Hsu 73-71—144 +2
Chisato Iwai 75-69—144 +2
Haeji Kang 72-72—144 +2
Lucy Li 72-72—144 +2
Mary Liu 72-72—144 +2
Bianca Pagdanganan 70-74—144 +2
Lottie Woad 75-69—144 +2
Carlota Ciganda 70-75—145 +3
Tillie Claggett 72-73—145 +3
Daniela Darquea 74-71—145 +3
Brianna Do 74-71—145 +3
Amanda Doherty 70-75—145 +3
Lauren Kim 70-75—145 +3
Nanna Koerstz Madsen 74-71—145 +3
Lauren Morris 74-71—145 +3
Anna Nordqvist 75-70—145 +3
Ryann O’Toole 73-72—145 +3
Sophia Popov 78-67—145 +3
Paula Reto 74-71—145 +3
Madelene Sagstrom 73-72—145 +3
Kate Smith-Stroh 71-74—145 +3
Rose Zhang 69-76—145 +3
Jaravee Boonchant 74-72—146 +4
Vanessa Borovilos 74-72—146 +4
Adela Cernousek 71-75—146 +4
Lindy Duncan 72-74—146 +4
Sofia Garcia 76-70—146 +4
Linn Grant 73-73—146 +4
Anna Huang 72-74—146 +4
Danielle Kang 73-73—146 +4
Aline Krauter 72-74—146 +4
Azahara Munoz 73-73—146 +4
Jessica Porvasnik 73-73—146 +4
Hinako Shibuno 70-76—146 +4
Miranda Wang 74-72—146 +4
Kristen Gillman 72-75—147 +5
Hannah Green 74-73—147 +5
Hyo Joon Jang 76-71—147 +5
Eun-Hee Ji 70-77—147 +5
Auston Kim 76-71—147 +5
Stephanie Kyriacou 73-74—147 +5
Polly Mack 74-73—147 +5
Hira Naveed 71-76—147 +5
Yealimi Noh 73-74—147 +5
Lilia Vu 73-74—147 +5
Ruihan Wang 74-73—147 +5
Dewi Weber 74-73—147 +5
Weiwei Zhang 76-71—147 +5
Savannah Grewal 75-73—148 +6
Moriya Jutanugarn 76-72—148 +6
Mirim Lee 73-75—148 +6
Morgane Metraux 77-71—148 +6
Joline Truong 75-73—148 +6
Madison Young 74-74—148 +6
Arpichaya Yubol 75-73—148 +6
Julia Lopez Ramirez 75-74—149 +7
Ana Belac 77-73—150 +8
Anna Davis 76-74—150 +8
Jiwon Jeon 74-76—150 +8
A Lim Kim 72-78—150 +8
Soomin Oh 80-70—150 +8
Kum Kang Park 77-73—150 +8
Gigi Stoll 73-77—150 +8
Lexi Thompson 76-74—150 +8
Michelle Xing 75-75—150 +8
Emily Pedersen 77-74—151 +9
Bailey Tardy 73-78—151 +9
Yuka Saso 76-77—153 +11
Yurang Li 79-75—154 +12
Brittany Altomare 74-81—155 +13
Shauna Liu 72-83—155 +13
Celina Yeo 80-75—155 +13
Alena Sharp 82-74—156 +14
Ruixin Liu 73-WD

