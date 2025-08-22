CPKC Women’s Open Par Scores

Friday
At Mississaugua Golf & Country Club
Mississauga, Ontario
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,661; Par: 71
Second Round
|Akie Iwai
|64-69—133
|-9
|Minjee Lee
|69-67—136
|-6
|Leona Maguire
|66-70—136
|-6
|Jeeno Thitikul
|66-70—136
|-6
|Jenny Bae
|68-69—137
|-5
|Brooke Henderson
|71-66—137
|-5
|Megan Khang
|66-71—137
|-5
|Linnea Strom
|70-67—137
|-5
|Peiyun Chien
|68-70—138
|-4
|Ariya Jutanugarn
|68-70—138
|-4
|Minami Katsu
|71-67—138
|-4
|Nelly Korda
|69-69—138
|-4
|Yan Liu
|69-69—138
|-4
|Gaby Lopez
|66-72—138
|-4
|Carla Bernat Escuder
|70-69—139
|-3
|Manon De Roey
|72-67—139
|-3
|Aphrodite Deng
|66-73—139
|-3
|Soo Bin Joo
|67-72—139
|-3
|Jeong Eun Lee5
|68-71—139
|-3
|Yu Liu
|72-67—139
|-3
|Aditi Ashok
|71-69—140
|-2
|Saki Baba
|72-68—140
|-2
|Celine Borge
|71-69—140
|-2
|Grace Kim
|71-69—140
|-2
|Lydia Ko
|70-70—140
|-2
|Mi Hyang Lee
|71-69—140
|-2
|Mao Saigo
|68-72—140
|-2
|Ina Yoon
|69-71—140
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|70-71—141
|-1
|Hye Jin Choi
|73-68—141
|-1
|Monet Chun
|73-68—141
|-1
|Jodi Ewart Shadoff
|71-70—141
|-1
|Sei Young Kim
|72-69—141
|-1
|Jennifer Kupcho
|71-70—141
|-1
|Somi Lee
|71-70—141
|-1
|Benedetta Moresco
|70-71—141
|-1
|Alexa Pano
|71-70—141
|-1
|Rio Takeda
|70-71—141
|-1
|Patty Tavatanakit
|71-70—141
|-1
|Chanettee Wannasaen
|71-70—141
|-1
|Angel Yin
|72-69—141
|-1
|Xiaowen Yin
|71-70—141
|-1
|Yuri Yoshida
|69-72—141
|-1
|Yahui Zhang
|72-69—141
|-1
|Katie Cranston
|71-71—142
|E
|Gemma Dryburgh
|70-72—142
|E
|Maria Fassi
|72-70—142
|E
|Lauren Hartlage
|74-68—142
|E
|Nasa Hataoka
|69-73—142
|E
|Esther Henseleit
|71-71—142
|E
|Gurleen Kaur
|74-68—142
|E
|Jin Young Ko
|70-72—142
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|74-68—142
|E
|Andrea Lee
|70-72—142
|E
|Caroline Masson
|73-69—142
|E
|Wichanee Meechai
|73-69—142
|E
|Kiara Romero
|73-69—142
|E
|Gabriela Ruffels
|70-72—142
|E
|Hae-Ran Ryu
|71-71—142
|E
|Maja Stark
|72-70—142
|E
|Jasmine Suwannapura
|72-70—142
|E
|Robyn Choi
|73-70—143
|+1
|In Gee Chun
|72-71—143
|+1
|Olivia Cowan
|71-72—143
|+1
|Mariel Galdiano
|71-72—143
|+1
|Nataliya Guseva
|72-71—143
|+1
|Jin Hee Im
|71-72—143
|+1
|Frida Kinhult
|72-71—143
|+1
|Jeongeun Lee6
|70-73—143
|+1
|Stacy Lewis
|72-71—143
|+1
|Caley McGinty
|69-74—143
|+1
|Yuna Nishimura
|73-70—143
|+1
|Sung Hyun Park
|73-70—143
|+1
|Pornanong Phatlum
|71-72—143
|+1
|Cassie Porter
|71-72—143
|+1
|Sarah Schmelzel
|74-69—143
|+1
|Jenny Shin
|75-68—143
|+1
|Amy Yang
|71-72—143
|+1
|Ashleigh Buhai
|75-69—144
|+2
|Allisen Corpuz
|72-72—144
|+2
|Lauren Coughlin
|74-70—144
|+2
|Clara Ding
|75-69—144
|+2
|Wei-Ling Hsu
|73-71—144
|+2
|Chisato Iwai
|75-69—144
|+2
|Haeji Kang
|72-72—144
|+2
|Lucy Li
|72-72—144
|+2
|Mary Liu
|72-72—144
|+2
|Bianca Pagdanganan
|70-74—144
|+2
|Lottie Woad
|75-69—144
|+2
|Carlota Ciganda
|70-75—145
|+3
|Tillie Claggett
|72-73—145
|+3
|Daniela Darquea
|74-71—145
|+3
|Brianna Do
|74-71—145
|+3
|Amanda Doherty
|70-75—145
|+3
|Lauren Kim
|70-75—145
|+3
|Nanna Koerstz Madsen
|74-71—145
|+3
|Lauren Morris
|74-71—145
|+3
|Anna Nordqvist
|75-70—145
|+3
|Ryann O’Toole
|73-72—145
|+3
|Sophia Popov
|78-67—145
|+3
|Paula Reto
|74-71—145
|+3
|Madelene Sagstrom
|73-72—145
|+3
|Kate Smith-Stroh
|71-74—145
|+3
|Rose Zhang
|69-76—145
|+3
|Jaravee Boonchant
|74-72—146
|+4
|Vanessa Borovilos
|74-72—146
|+4
|Adela Cernousek
|71-75—146
|+4
|Lindy Duncan
|72-74—146
|+4
|Sofia Garcia
|76-70—146
|+4
|Linn Grant
|73-73—146
|+4
|Anna Huang
|72-74—146
|+4
|Danielle Kang
|73-73—146
|+4
|Aline Krauter
|72-74—146
|+4
|Azahara Munoz
|73-73—146
|+4
|Jessica Porvasnik
|73-73—146
|+4
|Hinako Shibuno
|70-76—146
|+4
|Miranda Wang
|74-72—146
|+4
|Kristen Gillman
|72-75—147
|+5
|Hannah Green
|74-73—147
|+5
|Hyo Joon Jang
|76-71—147
|+5
|Eun-Hee Ji
|70-77—147
|+5
|Auston Kim
|76-71—147
|+5
|Stephanie Kyriacou
|73-74—147
|+5
|Polly Mack
|74-73—147
|+5
|Hira Naveed
|71-76—147
|+5
|Yealimi Noh
|73-74—147
|+5
|Lilia Vu
|73-74—147
|+5
|Ruihan Wang
|74-73—147
|+5
|Dewi Weber
|74-73—147
|+5
|Weiwei Zhang
|76-71—147
|+5
|Savannah Grewal
|75-73—148
|+6
|Moriya Jutanugarn
|76-72—148
|+6
|Mirim Lee
|73-75—148
|+6
|Morgane Metraux
|77-71—148
|+6
|Joline Truong
|75-73—148
|+6
|Madison Young
|74-74—148
|+6
|Arpichaya Yubol
|75-73—148
|+6
|Julia Lopez Ramirez
|75-74—149
|+7
|Ana Belac
|77-73—150
|+8
|Anna Davis
|76-74—150
|+8
|Jiwon Jeon
|74-76—150
|+8
|A Lim Kim
|72-78—150
|+8
|Soomin Oh
|80-70—150
|+8
|Kum Kang Park
|77-73—150
|+8
|Gigi Stoll
|73-77—150
|+8
|Lexi Thompson
|76-74—150
|+8
|Michelle Xing
|75-75—150
|+8
|Emily Pedersen
|77-74—151
|+9
|Bailey Tardy
|73-78—151
|+9
|Yuka Saso
|76-77—153
|+11
|Yurang Li
|79-75—154
|+12
|Brittany Altomare
|74-81—155
|+13
|Shauna Liu
|72-83—155
|+13
|Celina Yeo
|80-75—155
|+13
|Alena Sharp
|82-74—156
|+14
|Ruixin Liu
|73-WD
