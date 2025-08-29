Cornwell Quality Tools NHRA Nationals Qualifying

Friday
At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Indianapolis, Ind.
Qualifying after the first one of five rounds
Top Fuel
1. Brittany Force, 3.666 seconds, 339.79 mph; 2. Jordan Vandergriff, 3.683, 333.33; 3.T.J. Zizzo, 3.695, 333.08; 4. Doug Kalitta, 3.697, 329.99; 5. Antron Brown, 3.702, 332.75; 6. Shawn Langdon, 3.712, 337.24; 7. Steve Torrence, 3.727, 332.10; 8. Josh Hart, 3.734, 333.00; 9. Tripp Tatum, 3.737, 316.60; 10. Tony Stewart, 3.744, 328.78; 11. Justin Ashley, 3.757, 333.41; 12. Kyle Wurtzel, 3.799, 296.63; 13. Clay Millican, 4.109, 205.60; 14. Tony Schumacher, 8.239, 86.86; 15. Ida Zetterstrom, 9.855, 64.55; 16. Jasmine Salinas, 10.760, 74.44.
Funny Car
1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.865, 332.26; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.877, 331.69; 3. Alexis DeJoria, Dodge Charger, 3.891, 329.02; 4. Matt Hagan, Charger, 3.893, 330.88; 5. Chad Green, Ford Mustang, 3.900, 324.83; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.904, 323.50; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.909, 313.22; 8. Paul Lee, Charger, 3.927, 322.81; 9. Bob Tasca III, Mustang, 3.935, 299.93; 10. Blake Alexander, Charger, 3.952, 325.30; 11. Bobby Bode, Mustang, 3.962, 307.02; 12. Austin Prock, Camaro, 4.084, 238.17; 13. Spencer Hyde, Mustang, 4.164, 230.53; 14. Justin Schriefer, Charger, 4.242, 233.28; 15. Chris King, Charger, 4.309, 235.31; 16. Julie Nataas, GR Supra, 4.401, 199.52. Not Qualified: 17. Cruz Pedregon, 4.570, 160.08; 18. Dave Richards, 5.309, 145.42; 19. Alex Laughlin, 8.402, 82.69.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.491, 210.44; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.523, 209.59; 3. Erica Enders, Camaro, 6.528, 211.26; 4. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.529, 210.08; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.532, 210.44; 6. Cody Coughlin, Camaro, 6.533, 209.04; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.538, 209.69; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.540, 209.79; 9. Eric Latino, Camaro, 6.541, 209.88; 10. Matt Hartford, Camaro, 6.545, 210.18; 11. Cory Reed, Camaro, 6.549, 209.62; 12. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.579, 209.20; 13. Stephen Bell, Camaro, 6.583, 209.79; 14. Mason McGaha, Camaro, 6.591, 209.30; 15. Chris McGaha, Camaro, 6.606, 209.98; 16. Kenny Delco, Camaro, 6.624, 205.16. Not Qualified: 17. Greg Stanfield, 10.453, 87.61; 18. Troy Coughlin Jr., 10.514, 85.18; 19. David Cuadra, 22.605, 45.74.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.739, 200.98; 2. Matt Smith, Buell, 6.779, 199.88; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.782, 200.47; 4. John Hall, Beull, 6.786, 189.34; 5. Brayden Davis, Suzuki, 6.795, 199.17; 6. Angie Smith, Buell, 6.817, 199.29; 7. Kelly Clontz, Suzuki, 6.835, 197.86; 8. Jianna Evaristo, Buell, 6.857, 200.26; 9. Dystany Spurlock, Buell, 6.867, 197.25; 10. Ryan Oehler, EBR, 6.874, 193.96; 11. Chase Van Sant, Suzuki, 6.885, 195.85; 12. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.888, 195.73; 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.905, 195.00; 14. Steve Johnson, Suzuki, 6.927, 195.68; 15. Marc Ingwersen, EBR, 7.153, 189.73; 16. Geno Scali, Suzuki, 7.156, 189.12. Not Qualified: 17. Hector Arana Jr, 7.186, 192.77; 18. Charles Poskey, 7.213, 188.38; 19. Wesley Wells, 7.277, 182.72.
