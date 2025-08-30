Cornwell Quality Tools NHRA Nationals Qualifying

Saturday
At Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Indianapolis, Ind.
Qualifying after the first three of five rounds
Top Fuel
1. Brittany Force, 3.666 seconds, 339.79 mph; 2. Jordan Vandergriff, 3.683, 333.33; 3. T.J. Zizzo, 3.695, 333.08; 4. Doug Kalitta, 3.697, 329.99; 5. Antron Brown, 3.702, 332.75; 6. Shawn Langdon, 3.712, 337.24; 7. Steve Torrence, 3.727, 332.10; 8. Josh Hart, 3.733, 334.73; 9. Tripp Tatum, 3.737, 316.60; 10. Tony Stewart, 3.744, 328.78; 11. Clay Millican, 3.745, 334.65; 12. Justin Ashley, 3.757, 333.41; 13. Jasmine Salinas, 3.775, 326.56; 14. Kyle Wurtzel, 3.799, 296.63; 15. Tony Schumacher, 3.829, 331.04; 16. Ida Zetterstrom, 4.168, 209.23. Not Qualified: 17. Lex Joon, 5.065, 150.25.
Funny Car
1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.865, 332.26; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.877, 331.69; 3. Alexis DeJoria, Dodge Charger, 3.891, 329.02; 4. Matt Hagan, Charger, 3.893, 330.88; 5. Chad Green, Ford Mustang, 3.900, 324.83; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.904, 323.50; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.909, 326.40; 8. Paul Lee, Charger, 3.927, 322.81; 9. Bob Tasca III, Mustang, 3.935, 299.93; 10. Austin Prock, Camaro, 3.939, 324.90; 11. Blake Alexander, Charger, 3.952, 325.30; 12. Cruz Pedregon, Charger, 3.957, 311.56; 13. Bobby Bode, Mustang, 3.962, 307.02; 14. Spencer Hyde, Mustang, 3.976, 326.71; 15. Justin Schriefer, Charger, 4.103, 280.78; 16. Chris King, Charger, 4.120, 299.53. Not Qualified: 17. Julie Nataas, 4.401, 199.52; 18. Alex Laughlin, 4.578, 188.83; 19. Dave Richards, 5.309, 145.42.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.491, 210.44; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.523, 209.59; 3. Erica Enders, Camaro, 6.525, 211.23; 4. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.529, 210.08; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.532, 210.44; 6. Cody Coughlin, Camaro, 6.533, 209.04; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.538, 209.69; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.540, 209.79; 9. Eric Latino, Camaro, 6.541, 209.88; 10. Matt Hartford, Camaro, 6.545, 210.18; 11. Cory Reed, Camaro, 6.549, 209.62; 12. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.553, 208.39; 13. David Cuadra, Camaro, 6.556, 210.34; 14. Greg Stanfield, Camaro, 6.566, 209.46; 15. Stephen Bell, Camaro, 6.583, 209.79; 16. Mason McGaha, Camaro, 6.591, 209.30. Not Qualified: 17. Chris McGaha, 6.603, 209.98; 18. Kenny Delco, 6.621, 207.11; 19. Derrick Reese, 6.684, 206.64; 20. Troy Coughlin Jr., 10.514, 85.18.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.739, 200.98; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.744, 201.01; 3. Brayden Davis, Suzuki, 6.762, 199.64; 4. John Hall, Beull, 6.775, 197.42; 5. Matt Smith, Buell, 6.779, 199.88; 6. Angie Smith, Buell, 6.817, 199.29; 7. Kelly Clontz, Suzuki, 6.835, 197.86; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.837, 196.10; 9. Chase Van Sant, Suzuki, 6.841, 198.67; 10. Jianna Evaristo, Buell, 6.842, 198.79; 11. Ryan Oehler, EBR, 6.863, 196.42; 12. Dystany Spurlock, Buell, 6.867, 197.25; 13. Marc Ingwersen, EBR, 6.883, 196.50; 14. Malcolm Phillips Jr., Suzuki, 6.888, 195.73; 15. Chris Bostick, Suzuki, 6.899, 195.19; 16. Hector Arana Jr, EBR, 6.970, 196.04. Not Qualified: 17. Geno Scali, 7.156, 189.12; 18. Charles Poskey, 7.193, 189.55; 19. Wesley Wells, 7.233, 185.92.
