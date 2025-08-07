Cincinnati Open Results

Thursday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Thursday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Arthur Rinderknech, France, def. Nuno Borges, Portugal, 6-3, 6-3.
Joao Fonseca, Brazil, def. Yunchaokete Bu, China, 4-6, 6-2, 7-5.
Roberto Carballes Baena, Spain, def. Hugo Gaston, France, 6-4, 5-7, 6-3.
Pedro Martinez, Spain, def. Nicolas Jarry, Chile, 1-6, 6-4, 6-3.
Benjamin Bonzi, France, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-7 (1), 6-3, 6-4.
Coleman Wong, Hong Kong, China, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-3, 6-2.
Roman Safiullin, Russia, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-3, 6-3.
Zizou Bergs, Belgium, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-1, 6-4.
Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Vit Kopriva, Czechia, 6-2, 6-4.
Terence Atmane, France, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-2, 6-2.
Women’s Singles
Round of 128
Maya Joint, Australia, def. Greet Minnen, Belgium, 6-2, 6-3.
Sorana Cirstea, Romania, def. Donna Vekic, Croatia, 6-1, 4-6, 6-3.
Anastasia Potapova, Russia, def. Laura Siegemund, Germany, 6-4, 6-4.
Marketa Vondrousova, Czechia, def. Jaqueline Cristian, Romania, 6-3, 6-1.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.