Live Radio
Home » Sports » Cincinnati Open Results

Cincinnati Open Results

The Associated Press

August 7, 2025, 3:51 PM

Thursday

At Lindner Family Tennis Center

Cincinnati

Purse: $9,193,540

Surface: Hardcourt outdoor

CINCINNATI (AP) _ Results Thursday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 128

Arthur Rinderknech, France, def. Nuno Borges, Portugal, 6-3, 6-3.

Joao Fonseca, Brazil, def. Yunchaokete Bu, China, 4-6, 6-2, 7-5.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Hugo Gaston, France, 6-4, 5-7, 6-3.

Pedro Martinez, Spain, def. Nicolas Jarry, Chile, 1-6, 6-4, 6-3.

Benjamin Bonzi, France, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-7 (1), 6-3, 6-4.

Coleman Wong, Hong Kong, China, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-3, 6-2.

Roman Safiullin, Russia, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-3, 6-3.

Zizou Bergs, Belgium, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-1, 6-4.

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Vit Kopriva, Czechia, 6-2, 6-4.

Terence Atmane, France, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-2, 6-2.

Women’s Singles

Round of 128

Maya Joint, Australia, def. Greet Minnen, Belgium, 6-2, 6-3.

Sorana Cirstea, Romania, def. Donna Vekic, Croatia, 6-1, 4-6, 6-3.

Anastasia Potapova, Russia, def. Laura Siegemund, Germany, 6-4, 6-4.

Marketa Vondrousova, Czechia, def. Jaqueline Cristian, Romania, 6-3, 6-1.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up