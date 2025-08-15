Cincinnati Open Results

Friday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Friday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Quarterfinals
Iga Swiatek (3), Poland, def. Anna Kalinskaya (28), Russia, 6-3, 6-4.
Men’s Doubles
Round of 16
Lorenzo Sonego and Lorenzo Musetti, Italy, def. Jiri Lehecka and Jakub Mensik, Czechia, walkover.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Rajeev Ram, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Evan King and Christian Harrison (7), United States, 6-4, 6-4.
