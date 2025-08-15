Live Radio
Cincinnati Open Results

The Associated Press

August 15, 2025, 12:46 PM

Friday

At Lindner Family Tennis Center

Cincinnati

Purse: $9,193,540

Surface: Hardcourt outdoor

CINCINNATI (AP) _ Results Friday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Quarterfinals

Iga Swiatek (3), Poland, def. Anna Kalinskaya (28), Russia, 6-3, 6-4.

Men’s Doubles

Round of 16

Lorenzo Sonego and Lorenzo Musetti, Italy, def. Jiri Lehecka and Jakub Mensik, Czechia, walkover.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Rajeev Ram, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Evan King and Christian Harrison (7), United States, 6-4, 6-4.

