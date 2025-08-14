Cincinnati Open Results

Thursday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Thursday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Round of 16
Coco Gauff (2), United States, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-2, 6-4.
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 6-1, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Neal Skupski and Joe Salisbury (5), Britain, def. Sadio Doumbia, France, and Brandon Nakashima, United States, 6-4, 7-6 (3).
Lucas Miedler, Austria, and Francisco Cabral, Portugal, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (8), Monaco, 6-3, 3-6, 10-7.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Ellen Perez (6), Australia, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, 6-4, 6-1.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (2), New Zealand, def. Caty McNally, United States, and Linda Noskova, Czechia, 6-2, 7-6 (3).
