Cincinnati Open Results

The Associated Press

August 11, 2025, 4:59 PM

Monday

At Lindner Family Tennis Center

Cincinnati

Purse: $9,193,540

Surface: Hardcourt outdoor

CINCINNATI (AP) _ Results Monday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 32

Holger Rune (7), Denmark, def. Alex Michelsen (28), United States, 7-6 (4), 6-3.

Felix Auger-Aliassime (23), Canada, def. Arthur Rinderknech, France, 7-6 (4), 4-2, ret.

Frances Tiafoe (10), United States, def. Ugo Humbert (20), France, 6-4, 6-4.

Women’s Singles

Round of 32

Ekaterina Alexandrova (12), Russia, def. Maya Joint, Australia, 6-4, 6-3.

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Taylor Townsend, United States, 6-4, 6-1.

Sorana Cirstea, Romania, def. Yuan Yue, China, 6-7 (2), 6-4, 6-4.

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Emma Raducanu (30), Britain, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5).

Anna Kalinskaya (28), Russia, def. Amanda Anisimova (5), United States, 7-5, 6-4.

Men’s Doubles

Round of 32

Rajeev Ram, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Adam Pavlasek, Czechia, and Jan Zielinski, Poland, 3-6, 6-1, 10-8.

Jiri Lehecka and Jakub Mensik, Czechia, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, 6-3, 6-7 (3), 10-6.

Kevin Krawietz and Tim Putz (4), Germany, def. Jackson Withrow, United States, and John Peers, Australia, 7-6 (4), 6-1.

Robert Cash and James Tracy, United States, def. Pedro Martinez, Spain, and Casper Ruud, Norway, 6-4, 4-6, 10-5.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (1), El Salvador, def. Ramkumar Ramanathan and Anirudh Chandrasekar, India, 7-6 (5), 6-4.

Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, def. Rohan Bopanna, India, and Ethan Quinn, United States, 7-5, 3-6, 10-6.

Women’s Doubles

Round of 32

Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Olga Danilovic, Serbia, and Anastasia Potapova, Russia, 6-3, 7-6 (4).

Caty McNally, United States, and Linda Noskova, Czechia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Eri Hozumi, Japan, 7-5, 6-3.

