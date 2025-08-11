Cincinnati Open Results

Monday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Monday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Holger Rune (7), Denmark, def. Alex Michelsen (28), United States, 7-6 (4), 6-3.
Felix Auger-Aliassime (23), Canada, def. Arthur Rinderknech, France, 7-6 (4), 4-2, ret.
Frances Tiafoe (10), United States, def. Ugo Humbert (20), France, 6-4, 6-4.
Women’s Singles
Round of 32
Ekaterina Alexandrova (12), Russia, def. Maya Joint, Australia, 6-4, 6-3.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Taylor Townsend, United States, 6-4, 6-1.
Sorana Cirstea, Romania, def. Yuan Yue, China, 6-7 (2), 6-4, 6-4.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Emma Raducanu (30), Britain, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (5).
Anna Kalinskaya (28), Russia, def. Amanda Anisimova (5), United States, 7-5, 6-4.
Men’s Doubles
Round of 32
Rajeev Ram, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Adam Pavlasek, Czechia, and Jan Zielinski, Poland, 3-6, 6-1, 10-8.
Jiri Lehecka and Jakub Mensik, Czechia, def. Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, 6-3, 6-7 (3), 10-6.
Kevin Krawietz and Tim Putz (4), Germany, def. Jackson Withrow, United States, and John Peers, Australia, 7-6 (4), 6-1.
Robert Cash and James Tracy, United States, def. Pedro Martinez, Spain, and Casper Ruud, Norway, 6-4, 4-6, 10-5.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (1), El Salvador, def. Ramkumar Ramanathan and Anirudh Chandrasekar, India, 7-6 (5), 6-4.
Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, def. Rohan Bopanna, India, and Ethan Quinn, United States, 7-5, 3-6, 10-6.
Women’s Doubles
Round of 32
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Olga Danilovic, Serbia, and Anastasia Potapova, Russia, 6-3, 7-6 (4).
Caty McNally, United States, and Linda Noskova, Czechia, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Eri Hozumi, Japan, 7-5, 6-3.
