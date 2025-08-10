Cincinnati Open Results

Sunday
At Lindner Family Tennis Center
Cincinnati
Purse: $9,193,540
Surface: Hardcourt outdoor
CINCINNATI (AP) _ Results Sunday from Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Francisco Comesana, Argentina, def. Luciano Darderi (29), Italy, 6-4, 3-1, ret.
Reilly Opelka, United States, def. Alex de Minaur (6), Australia, 7-6 (6), 6-4.
Jiri Lehecka (22), Czechia, def. Tristan Boyer, United States, 4-6, 6-1, 6-4.
Jakub Mensik (16), Czechia, def. Ethan Quinn, United States, 6-4, 6-2.
Andrey Rublev (9), Russia, def. Learner Tien, United States, 7-6 (4), 6-3.
Roberto Bautista Agut, Spain, def. Cameron Norrie (32), Britain, 6-4, 6-3.
Alexei Popyrin (21), Australia, def. Martin Landaluce, Spain, 7-6 (3), 6-3.
Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-1, 2-6, 6-3.
Jenson Brooksby, United States, def. Arthur Cazaux, France, 7-5, 6-1.
Women’s Singles
Round of 64
Jelena Ostapenko (23), Latvia, def. Camila Osorio, Colombia, walkover.
Ashlyn Krueger (26), United States, def. Anastasija Sevastova, Latvia, 6-4, 0-6, 6-3.
Veronika Kudermetova, Russia, def. Belinda Bencic (17), Switzerland, 6-4, 7-6 (0).
Dayana Yastremska (32), Ukraine, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-4, 2-6, 6-2.
Jasmine Paolini (7), Italy, def. Maria Sakkari, Greece, 7-6 (2), 7-6 (5).
Magda Linette (31), Poland, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 7-6 (4), 6-0.
Coco Gauff (2), United States, def. Wang Xinyu, China, 6-3, 6-2.
Ella Seidel, Germany, def. Emma Navarro (8), United States, 6-4, 1-6, 6-4.
Clara Tauson (16), Denmark, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-3, 6-7 (5), 6-4.
Jessica Pegula (4), United States, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-4, 6-3.
Lucia Bronzetti, Italy, def. Daria Kasatkina (15), Russia, 6-3, 1-6, 6-4.
Women’s Doubles
Round of 32
Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (5), Netherlands, def. Storm Hunter, Australia, and Desirae Krawczyk, United States, 7-5, 2-6, 10-4.
Shuko Aoyama, Japan, and Cristina Bucsa, Spain, def. Hao-Ching Chan, Taiwan, and Xinyu Jiang (8), China, 6-2, 7-6 (4).
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Liudmila Samsonova, Russia, def. Zhang Shuai, China, and Taylor Townsend (3), United States, 6-3, 7-5.
Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Ellen Perez (6), Australia, def. Sorana Cirstea, Romania, and Anna Kalinskaya, Russia, 7-5, 7-5.
Marketa Vondrousova, Czechia, and Peyton Stearns, United States, def. Fanny Stollar, Hungary, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-4, 7-5.
